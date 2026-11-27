Una cría de pudú nació con menos de un kilo en el Bioparque Temaikèn de Belén de Escobar.

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Con apenas 700 gramos al nacer, Maitén transita sus primeros días de vida en Escobar. Es una cría de pudú, una especie propia de los bosques andino-patagónicos de Argentina y Chile que figura entre los ciervos más pequeños del mundo.

La pequeña permanece con su madre y puede ser observada por el público en horarios determinados. Su nacimiento ocurrió durante este mes en el Bioparque de Belén de Escobar, donde también se registraron la llegada de una cría de lémur blanco y negro y el nacimiento de pichones de pavo real.

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El pudú habita los bosques andino-patagónicos y alcanza entre 30 y 40 centímetros de altura en su etapa adulta.

El pudú del sur de Argentina y Chile, uno de los ciervos más pequeños del mundo

En los bosques andino-patagónicos de Argentina y Chile, el pudú se desplaza entre la vegetación densa con un tamaño que lo vuelve difícil de advertir. La especie, cuyo nombre científico es Pudu puda, figura entre los ciervos más pequeños del mundo: los ejemplares adultos miden entre 30 y 40 centímetros de altura y pesan de siete a 10 kilos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al pudú como una especie vulnerable ante la pérdida de hábitat y el ataque de perros.

Maitén nació con unos 700 gramos, un peso habitual para las crías de esta especie. Durante las primeras semanas depende de su madre para alimentarse y completar su desarrollo, por lo que el contacto con el público se limita a las condiciones fijadas por el Bioparque.

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Su nombre alude al maitén, un árbol nativo que crece en distintos sectores de la cordillera y la Patagonia, dentro del área de distribución natural del pudú.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al pudú como una especie vulnerable. La pérdida y fragmentación de los bosques reducen y aíslan los ambientes donde vive. También inciden la presencia de ganado, la introducción de especies ajenas al ecosistema y la caza.

La cría de pudú puede ser visitada bajo las condiciones dispuestas por el Bioparque

Los perros domésticos o asilvestrados constituyen otra amenaza. Por su tamaño y sus hábitos, los pudúes resultan vulnerables a ataques y a las perturbaciones que estos animales provocan en el interior de los bosques.

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Una cría de lémur recibe crianza asistida en el Hospital Veterinario

La institución también informó el nacimiento de una cría de lémur blanco y negro (Varecia variegata), una especie endémica de las selvas lluviosas del este de Madagascar. Nació hacia fines de noviembre y permanece en la Nursery del Hospital Veterinario, donde recibe atención asistida durante sus primeros días.

El Hospital Veterinario del bioparque asumió la crianza asistida de una cría de lémur blanco y negro tras la falta de cuidados de su madre.

La intervención fue necesaria porque la madre no avanzó con la crianza. Según explicó Temaikèn, las hembras sin experiencia pueden abandonar a sus crías o no lograr que salgan adelante en esa etapa. La misma hembra había tenido otra cría en 2018, que desatendió y no sobrevivió.

La cría fue estabilizada y recibe cuidados en el área veterinaria. El equipo la alimenta y realiza los controles necesarios para supervisar su desarrollo día a día en una etapa delicada. Los visitantes pueden verla durante los horarios de alimentación establecidos por el Bioparque.

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El lémur blanco y negro vive en los bosques húmedos de Madagascar, una isla cuya fauna concentra numerosas especies que no existen en otros lugares. La UICN considera a este lémur en peligro crítico de extinción.

El lémur blanco y negro es una especie endémica de Madagascar catalogada en peligro crítico de extinción.

La destrucción de las selvas de Madagascar, la caza y el tráfico ilegal para tener ejemplares como mascotas figuran entre las amenazas para la especie. La reducción de los bosques limita los espacios disponibles para los grupos de lémures y dificulta su supervivencia.

Pichones de pavo real, el tercer nacimiento del mes

Los pichones de pavo real completan los nacimientos informados por la institución durante noviembre. Aunque todavía atraviesan una etapa inicial, su presencia suma otra escena de crianza en el Bioparque, junto con Maitén y la cría de lémur que permanece bajo atención veterinaria.

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El nacimiento de pichones de pavo real completó los registros reproductivos informados durante noviembre en la institución.

En estos primeros días, también quedan bajo la observación del equipo, que sigue de cerca su evolución. Maitén ya puede verse junto a su madre y continuará bajo seguimiento durante las próximas semanas. La cría de lémur, en tanto, permanecerá en crianza asistida en el Hospital Veterinario hasta que el equipo considere que puede avanzar a la siguiente etapa de su desarrollo.

*Fotos: Temaikén