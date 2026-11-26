El cantimpalo es un embutido de cerdo originario de Cantimpalos, un municipio de la provincia de Segovia, en Castilla y León, España. Su versión tradicional se elabora con carne y grasa de cerdo, pimentón, sal y otros condimentos, y requiere un período de curado y secado.
Esta receta propone una preparación rápida, inspirada en ese embutido, que se realiza como una mezcla fresca. No necesita estacionamiento ni maduración prolongada, por lo que puede cocinarse el mismo día de su elaboración.
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Puede servirse en rodajas, a la plancha o al horno, y usarse como relleno de empanadas, pizzas, tartas y sándwiches. También funciona como acompañamiento de panes, quesos, papas o ensaladas.
Receta de cantimpalo casero
Se trata de un embutido fresco elaborado con carne de cerdo, un poco de carne vacuna, pimentón, ajo y especias. Puede cocinarse dentro de tripa o utilizarse directamente como relleno para pizzas, tartas, empanadas y salsas.
El resultado es un embutido de color rojizo, aportado por el pimentón, con una textura jugosa tras la cocción. Tiene un gusto marcado a carne y especias, con presencia de ajo y un aroma propio de los condimentos utilizados.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Reposo: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos, aproximadamente
Ingredientes
- 500 gr de carne de cerdo picada, preferentemente con algo de grasa.
- 250 gr de carne vacuna picada.
- 2 cucharadas de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de ají molido.
- 3 dientes de ajo bien picados.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 cucharadita de pimienta negra molida.
- 1 cucharadita de sal fina.
- 50 ml de vino tinto.
- 1 cucharada de vinagre de alcohol.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 metro de tripa para embutir, opcional.
Cómo hacer cantimpalo casero, paso a paso
- Colocar la carne de cerdo y la carne vacuna en un bowl amplio. La grasa del cerdo ayuda a mantener el cantimpalo jugoso.
- Agregar el pimentón, el ají molido, el ajo, el orégano, la pimienta y la sal.
- Incorporar el vino tinto, el vinagre y el aceite. Mezclar durante 3 a 5 minutos, hasta que la preparación quede bien integrada.
- Cubrir el bowl y llevarlo a la heladera durante 10 minutos para que la carne tome sabor.
- Para una preparación rápida, formar cilindros gruesos con la mezcla y envolverlos firmemente en papel film apto para cocción. También se puede colocar el relleno dentro de tripa previamente hidratada.
- Pinchar suavemente la tripa en algunos puntos para evitar que se reviente durante la cocción.
- Cocinar el cantimpalo en una sartén a fuego medio durante 8 a 10 minutos, girándolo para dorarlo de todos sus lados. La carne debe quedar completamente cocida en el centro.
- Si se utiliza para pizza, empanadas o salsa, desmenuzarlo y cocinarlo directamente en una sartén hasta que pierda el color rosado. No agregar demasiado aceite, porque la carne ya libera grasa durante la cocción.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir. El pimentón no debe quemarse, ya que puede aportar un sabor amargo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones como parte de una picada o 4 porciones si se utiliza como ingrediente principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal
- Grasas: 24 gr
- Carbohidratos: 3 gr
- Proteínas: 24 gr
Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la preparación y en las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera: conservar el cantimpalo crudo y bien envuelto durante un máximo de 24 horas.
- Una vez cocido: guardar en un recipiente hermético durante 3 días.
- En el freezer: conservar crudo o cocido durante un máximo de 2 meses.
- Descongelar siempre dentro de la heladera y cocinar completamente antes de consumir.
Esta receta rápida no es un cantimpalo curado. No debe dejarse secar a temperatura ambiente ni conservarse fuera de la heladera.
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