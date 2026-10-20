10 objetos que conviene eliminar del botiquín para mantenerlo ordenado y seguro

Una revisión periódica permite mantener el botiquín ordenado, seguro y libre de productos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un botiquín despejado permite identificar con rapidez los productos de uso cotidiano y revisar aquellos que ya no deben conservarse. La depuración periódica de medicamentos, cosméticos y accesorios evita que objetos sin uso ocupen un espacio destinado al cuidado personal.

Antes de desechar fármacos, conviene consultar las pautas de la autoridad sanitaria local o de una farmacia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la eliminación debe ajustarse a las normas nacionales y locales.

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La eliminación de medicamentos y artículos de cuidado personal debe realizarse según su estado y las normas locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que las plantas de tratamiento no fueron diseñadas para retirar todos los compuestos farmacéuticos presentes en las aguas residuales. Por eso, no corresponde tirar medicamentos al desagüe salvo que la regulación local lo establezca.

Revise fechas de vencimiento y condiciones de conservación indicadas en cada envase.

Separe los productos que requieren consulta profesional antes de descartarlos.

Conserve solo lo que integra la rutina actual y está en condiciones de uso.

1. Frascos vacíos ya no cumplen una función

Los frascos vacíos ocupan espacio y pueden conservar datos personales en sus etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los envases de recetas terminadas suelen acumularse por la posibilidad de reutilizarlos para viajes o piezas pequeñas.

Si no existe un uso concreto e inmediato, retirarlos libera lugar y reduce el desorden visual. Antes de descartarlos, quite o cubra las etiquetas que contengan datos personales.

2. Maquillaje antiguo requiere una revisión regular

El maquillaje antiguo requiere controles regulares para detectar cambios de olor, textura o vigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Máscaras de pestañas, delineadores y otros productos líquidos pueden permanecer guardados durante meses sin utilizarse.

Una revisión mensual o cada pocos meses permite retirar los que vencieron, cambiaron de olor o textura, o dejaron de formar parte de la rutina. Los artículos vigentes deben conservarse según las instrucciones de su envase.

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3. Productos vencidos no deben permanecer disponibles

Los productos vencidos deben retirarse y gestionarse mediante procedimientos de descarte seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS define la fecha de vencimiento como el límite hasta el cual un producto médico conserva las especificaciones previstas, siempre que haya sido almacenado en las condiciones definidas. Tras esa fecha, no debe usarse.

La guía del organismo también señala que los productos caducados deben identificarse de forma regular y manejarse mediante procedimientos de descarte seguros.

4. Objetos ajenos a la rutina diaria ocupan espacio útil

Los objetos ajenos a la rutina diaria reducen el espacio disponible para los artículos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botiquín tiene capacidad limitada. Productos para una temporada determinada, herramientas de peinado de uso ocasional o reservas que no se necesitan a diario pueden trasladarse a otro lugar seco y ordenado. Así, los elementos habituales quedan a la vista y se localizan con menos demora.

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5. Herramientas de aseo deterioradas conviene reemplazarlas

Las herramientas de aseo deterioradas necesitan reemplazo para mantener una rutina práctica y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pinzas, limas y otros utensilios desgastados o que ya no funcionan deben salir del gabinete.

Mantener solo herramientas en buen estado simplifica el cuidado cotidiano y evita confundir artículos útiles con otros que necesitan reemplazo.

6. Muestras y artículos de viaje generan acumulación

Las muestras y los artículos de viaje pueden acumularse sin llegar a utilizarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los envases pequeños obtenidos como muestras o durante viajes suelen multiplicarse y dificultan encontrar los productos de uso regular.

Es útil revisar cuáles se emplearán realmente y descartar los demás cuando hayan vencido o no estén en condiciones de uso. Esta selección también incluye duplicados olvidados.

7. La humedad del baño puede afectar productos sensibles

La humedad del baño puede afectar la conservación de medicamentos, cosméticos y fragancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y la humedad no resultan adecuados para todos los medicamentos, cosméticos o fragancias. La OMS establece que los productos médicos deben conservarse conforme a las condiciones de su etiquetado y los sensibles a la humedad requieren ambientes que la controlen.

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Leer la indicación del fabricante ayuda a decidir si el botiquín es el lugar apropiado.

8. Artículos guardados “por si acaso” merecen una decisión concreta

Los artículos guardados por si acaso necesitan una decisión concreta sobre su utilidad y estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lociones a medio usar que no agradan, elásticos y horquillas sueltos, hisopos sin envase y productos repetidos suelen quedarse sin una finalidad definida.

Una revisión permite determinar qué se utilizará y qué debe salir. Los objetos sueltos que se contaminaron con derrames tampoco deben mantenerse.

9. Papeles médicos antiguos no necesitan ocupar el gabinete

Los papeles médicos antiguos deben conservarse aparte cuando todavía contienen información relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordatorios de turnos, folletos y documentación cuya información perdió vigencia pueden retirarse.

Los documentos clínicos que sí deban conservarse necesitan un sitio seco, separado de cosméticos y medicamentos, para evitar que se deterioren o se extravíen entre artículos de higiene.

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10. Aparatos dentales anteriores exigen consulta antes de desecharse

Los aparatos dentales reemplazados requieren una consulta profesional antes de ser descartados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retenedores u otros dispositivos dentales reemplazados pueden requerir una indicación específica. Antes de quitarlos del botiquín, corresponde consultar al odontólogo u ortodoncista para confirmar que ya no son necesarios. Solo después de esa verificación se puede liberar el espacio que ocupan.

La eliminación de fármacos debe seguir los canales autorizados en cada lugar. El PNUMA advierte que compuestos de medicamentos pueden alcanzar sistemas de agua dulce y océanos a través de las aguas residuales, un motivo adicional para verificar las opciones de recolección sanitaria disponibles.