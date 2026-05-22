Salud

Lavarse la cara solo con agua no alcanza: qué recomiendan expertos y cuál es la frecuencia ideal

La limpieza facial adecuada es clave para una piel sana. Los consejos a seguir

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Mujer joven con toalla blanca en la cabeza se lava la cara en un lavabo blanco, salpicando agua. El baño moderno es luminoso, con espejo y plantas.
La constancia es más importante que la cantidad: mantener dos limpiezas diarias regulares es suficiente para la mayoría (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza facial genera debate entre quienes consideran suficiente una sola vez al día y quienes defienden mayor frecuencia. La pauta respaldada por dermatólogos y sociedades científicas apunta a una frecuencia precisa: dos veces al día, ajustando el método y los productos según el tipo de piel y el contexto.

Según la Academia Americana de Dermatología (AAD) y la Asociación Británica de Dermatólogos (BAD), la mayoría de las personas deben lavarse el rostro dos veces al día, por la mañana y por la noche, para eliminar impurezas, sudor, residuos de productos y contaminantes ambientales. Esta frecuencia mantiene la salud de la piel y optimiza la eficacia de tratamientos cosméticos, siempre que se utilicen limpiadores adecuados y se evite la fricción excesiva.

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La limpieza facial regular es fundamental para prevenir la acumulación de suciedad, grasa y células muertas. Especialistas como la dermatóloga Lauren Moy advierten que omitir este paso puede favorecer el desarrollo de acné, irritaciones y un aspecto opaco en la piel. Por otro lado, lavar el rostro en exceso puede dañar la barrera cutánea, promoviendo sequedad, sensibilidad y un aumento compensatorio de producción de sebo.

Los expertos coinciden en la importancia de emplear limpiadores específicos dos veces al día, evitando el uso exclusivo de agua, ya que esta no elimina residuos liposolubles.

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¿Por qué es esencial lavar el rostro dos veces al día?

Mujer de mediana edad con un blazer gris, blusa estampada, collar de perlas y gafas de sol oscuras camina por una calle urbana con edificios y smog de fondo.
El sudor, la contaminación y los restos de maquillaje pueden acumularse durante el día y la noche, por lo que la higiene facial es clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función principal de la limpieza facial, según la AAD y la BAD, es eliminar impurezas, sudor, restos de maquillaje y contaminantes que se acumulan durante el día y la noche. La dermatóloga Kseniya Kobets explica que la higiene matutina elimina productos aplicados antes de dormir y prepara la piel para absorber antioxidantes y protector solar, mientras que la limpieza nocturna remueve residuos ambientales y cosméticos, permitiendo la acción de los tratamientos nocturnos.

Omitir la limpieza genera acumulación de residuos y células muertas, lo que puede provocar acné, inflamación y tono irregular. En contraste, una limpieza excesiva afecta el equilibrio natural, eliminando aceites protectores y generando sequedad, irritación y reacciones compensatorias de la piel. La BAD advierte que estos errores son frecuentes en personas con piel grasa o propensa al acné, quienes tienden a sobrelimpiar y agravar los síntomas.

¿Cómo adaptar la frecuencia y el método según el tipo de piel?

Una mujer joven con una diadema blanca se inclina sobre un fregadero blanco, recogiéndose agua en las manos para lavarse la cara, con salpicaduras visibles.
El uso de limpiadores suaves y adaptados al tipo de piel es fundamental para evitar irritaciones y preservar la barrera natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de dos limpiezas diarias es válida para la mayoría de las personas, pero la adaptación debe centrarse en el tipo de producto y el método. Para pieles secas o sensibles, los expertos recomiendan limpiadores cremosos, con ingredientes como glicerina, ácido hialurónico o niacinamida. Es clave evitar el alcohol y las fórmulas abrasivas, y completar la rutina con humectantes tras cada lavado.

En el caso de piel grasa o con tendencia al acné, es fundamental no aumentar la frecuencia de lavado ni recurrir a productos agresivos. Los especialistas sugieren limpiadores suaves, sin aceites y con ingredientes no comedogénicos. La única excepción es la práctica de ejercicio físico: después de entrenar, se recomienda una limpieza adicional utilizando agua micelar y una toalla suave, seguida de hidratación ligera.

Claves para una limpieza facial segura y efectiva

Hombre joven con cabello oscuro mojado lavándose la cara en la ducha. Tiene los ojos cerrados y las manos ahuecadas bajo el chorro de agua. Fondo blanco.
Lavar la cara solo con agua no elimina todas las impurezas ni los residuos liposolubles, advierten los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja utilizar agua tibia y evitar la fricción excesiva o el uso de esponjas, que pueden acumular microorganismos. Tras la limpieza, la AAD recomienda aplicar un humectante adecuado y, por la mañana, protector solar para proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

En entornos urbanos o tras exposición a contaminantes, los expertos sugieren incluir antioxidantes en la rutina matutina. Un error común es limpiar el rostro solo con agua o con demasiada fuerza, lo que puede comprometer la barrera cutánea, especialmente en personas con rosácea o piel irritada.

¿Qué dicen los estudios internacionales sobre los hábitos de limpieza facial?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras la limpieza facial, se recomienda aplicar un humectante adecuado y, en la rutina matutina, protector solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios internacionales citados por la BAD revelan que solo el 18% de la población se lava la cara tres veces o más al día, mientras que un 43% utiliza exclusivamente agua, una práctica considerada insuficiente para mantener la salud cutánea. Los expertos subrayan que el agua no elimina sustancias liposolubles ni contaminantes complejos, por lo que la falta de productos adecuados puede conducir a la obstrucción de poros y empeoramiento del acné.

Las guías internacionales coinciden en que la constancia y el uso de productos específicos determinan la apariencia y el bienestar de la piel a largo plazo. Una rutina adaptada, sencilla y regular es el pilar de una piel saludable y protegida.

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