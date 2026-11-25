El cuidado de manos y pies también forma parte de una rutina deportiva segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento puede someter a las uñas de manos y pies a golpes, presión, humedad y fricción. El cuidado de las uñas durante la actividad física ayuda a reducir lesiones por traumatismos repetidos, sin que eso implique abandonar el ejercicio ni recurrir a productos específicos.

Un estudio transversal de 2026 realizado entre 400 atletas brasileños de resistencia informó que el 53,8% había tenido onicólisis traumática tras la actividad deportiva.

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El análisis asoció la práctica de running con una mayor frecuencia de esa alteración, pero sus autores aclararon que el diseño del trabajo no permite establecer una relación de causa y efecto. Los resultados fueron publicados en la Revista de la Asociación Médica Brasileña.

La fricción, la presión y la humedad pueden afectar las uñas durante el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agarre y la longitud de la uña modifican el riesgo de lesiones

Las actividades que exigen sostener pesas, placas o barras pueden ejercer presión sobre la lámina ungueal, sobre todo si las uñas están largas, resecas o debilitadas. La manicurista Gina Edwards, consultada por Women’s Health, recomendó sujetar el equipamiento con las yemas de los dedos en vez de apoyar el extremo de las uñas. Esa técnica busca evitar una carga directa sobre la punta.

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La dermatóloga Marisa Garshick señaló al medio que el levantamiento de pesas, la escalada y otros ejercicios de fuerza con agarre repetido pueden resultar más exigentes para las uñas. Un golpe contra una superficie dura, apoyo reiterado o enganche pueden favorecer la separación parcial de la uña de su lecho, un cuadro llamado onicólisis.

Las molestias persistentes o los cambios de color deben ser evaluados por un profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

DermNet, plataforma dermatológica internacional, define la onicólisis como el desprendimiento de la lámina respecto del lecho ungueal. Entre sus posibles causas enumera traumatismos repetidos, inmersión prolongada en agua y exposición a sustancias químicas.

Para reducir los factores mecánicos, la Academia Estadounidense de Dermatología aconseja conservar las uñas limpias, secas y recortadas. Mantenerlas cortas limita el efecto de palanca cuando una uña golpea o se engancha. Medidas prácticas durante los entrenamientos:

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Usar las yemas para tomar mancuernas, barras y otros elementos.

Revisar que no haya bordes afilados o uñas demasiado largas antes de ejercicios de apoyo de manos.

Suspender el uso de extensiones si se enganchan o si aparece dolor, levantamiento o fisuras.

Pesas, superficies duras y movimientos repetidos requieren atención para evitar golpes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua, sudor y desinfectantes también afectan la estructura ungueal

La dermatóloga Dana Stern, especializada en trastornos de las uñas, explicó a Women’s Health que las uñas absorben agua y atraviesan ciclos de expansión y contracción al mojarse y secarse. La repetición de esos ciclos puede contribuir a que se partan o descamen, en especial entre quienes ya tienen uñas frágiles.

Lavarse las manos antes o después del gimnasio, limpiar aparatos y utilizar soluciones hidroalcohólicas aumenta esa exposición. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda aplicar crema hidratante después del lavado y proteger las manos frente al contacto prolongado con agua. También indica que las uñas deben mantenerse secas, porque la humedad favorece la proliferación de bacterias y hongos.

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La manicurista Jin Soon Choi indicó al medio que el cuidado de cutículas y uñas puede formar parte de la rutina nocturna. La hidratación no reemplaza la evaluación médica ante cambios persistentes, pero puede integrarse a las medidas generales para limitar resequedad y quiebres.

La prevención incluye higiene, hidratación y un buen ajuste del calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calzado y la presión repetida pueden dañar las uñas de los pies

Correr, hacer ciclismo o practicar actividades con movimientos repetidos no afecta el agarre de las manos, aunque puede concentrar presión en los dedos de los pies. Garshick advirtió que el contacto reiterado dentro del calzado deportivo puede producir hematomas debajo de la uña, engrosamiento o pérdida de la uña.

Sports Medicine Today describe el hematoma subungueal como una acumulación de sangre bajo la uña por fuerzas repetidas sobre los dedos. Un calzado adecuado disminuye la probabilidad de que ocurra. En este contexto, conviene verificar estos aspectos:

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Las uñas de los pies deben estar recortadas en línea recta.

El calzado debe dejar espacio suficiente para los dedos sin permitir que el pie se deslice hacia adelante.

Las medias deben permanecer secas para limitar la fricción y la humedad.

El calzado adecuado y las uñas cortas ayudan a reducir lesiones en los pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos cambios requieren una consulta dermatológica

Las lesiones leves pueden mejorar a medida que la uña crece, pero no todos los cambios obedecen al ejercicio. Según Stern y Garshick la decoloración, engrosamiento o desprendimiento persistentes pueden relacionarse con infecciones por hongos, psoriasis u otras afecciones.

Una raya oscura nueva que no avance con el crecimiento de la uña requiere valoración profesional. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda consultar ante coloración verde negruzca bajo la uña, enrojecimiento o hinchazón cercanos. Un aplastamiento por una pesa también requiere atención médica.