La correcta distribución de la cristalería ayuda a reducir el riesgo de golpes durante el ciclo de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los copones y copas de vino aptos para lavavajillas pueden limpiarse en ese equipo sin que la tarea implique un riesgo automático. La clave es respetar las indicaciones de cada pieza, evitar choques entre los vasos y elegir un ciclo de baja temperatura.

La recomendación parte de una distinción básica: no todo el cristal ni toda la cristalería decorada toleran el mismo tratamiento. Antes de cargar una copa, conviene revisar si el fabricante la identifica como apta para lavavajillas y observar si tiene detalles que requieren cuidado especial.

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Los programas suaves y las temperaturas moderadas son recomendables para las piezas aptas para máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo suave reduce el riesgo sobre las copas aptas

El American Cleaning Institute, entidad especializada en productos y prácticas de limpieza, señala que la mayoría de las copas de vino pueden lavarse en lavavajillas. Su guía aconseja usar un ciclo delicado, dejar de lado el secado con calor y separar las piezas para que no se golpeen ni se astillen.

La sommelier certificada Hillary Zio, coincidió en declaraciones recogidas por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, en que la condición indispensable es que la copa lleve la indicación de ser apta para ese uso. Según explicó, buena parte de la cristalería de uso cotidiano cuenta con esa especificación.

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La profesional Ilaria Castagnoli, consultada por el mismo medio, indicó que los lavavajillas actuales suelen incorporar programas para piezas frágiles. Estos ciclos, que pueden identificarse como cristal, porcelana o delicado, trabajan con menor temperatura y chorros de agua menos intensos. La selección debe ajustarse al manual del equipo y a las instrucciones de cuidado de la copa.

La separación entre cada vaso evita contactos que pueden provocar rayas, astillas o roturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia entre las piezas evita impactos durante el lavado

La carga influye tanto como el programa elegido. Las copas deben ir separadas entre sí y de otros utensilios, con espacio suficiente para que no entren en contacto durante el ciclo. Zio recomendó ubicarlas en la bandeja superior y utilizar un soporte para tallos cuando el aparato lo incluya.

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El experto en limpieza Alex Varela advirtió que el choque entre las copas puede provocar roturas. Por eso, si la capacidad disponible no permite distribuirlas sin que se toquen, es preferible realizar más de una carga. También resulta prudente no mezclar la cristalería con objetos pesados que puedan desplazarse.

Las piezas antiguas, decoradas o de especial fragilidad requieren lavado manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también aconseja omitir el secado térmico. Tras el lavado, Varela sugirió abrir la puerta del lavavajillas y esperar entre 10 y 15 minutos antes de retirar las copas. Ese lapso permite que el vidrio baje de temperatura antes de manipularlo. Para organizar el lavado, las recomendaciones reunidas apuntan a este orden:

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Confirmar que cada copa sea apta para lavavajillas.

Colocarla en la bandeja superior o en el soporte previsto para tallos.

Dejar separación entre copas y otros objetos.

Elegir un ciclo delicado o específico para cristalería.

Evitar el secado a alta temperatura.

Esperar antes de descargar el equipo.

El secado y la manipulación posterior también influyen en la conservación de la cristalería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente y residuos pueden afectar la experiencia al servir vino

Un detergente suave y dosis indicada para el aparato ayudan a reducir los restos sobre el vidrio. El abrillantador puede disminuir las marcas, sobre todo en zonas con mayor concentración de minerales en el agua. Sin embargo, Zio remarcó que la cristalería debe quedar sin olor ni residuos de detergente antes de servir, ya que esos rastros pueden alterar la percepción del vino.

La limpieza también evita que los pigmentos del vino tinto permanezcan sobre la superficie. El lavado mecánico puede disolver marcas de lápiz labial y remover compuestos que manchan el vidrio, de acuerdo con las explicaciones reunidas por Martha Stewart.

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Revisar las indicaciones de cuidado de cada pieza permite elegir el método de limpieza más adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas piezas deben mantenerse fuera del lavavajillas

Hay excepciones claras. Zio recomendó lavar a mano el cristal antiguo, piezas pintadas a mano, cristalería con bordes dorados y modelos particularmente frágiles. En esos casos, la entidad aconseja lavar cada unidad por separado con agua tibia y jabón suave, y apoyarla sobre una toalla dentro de la pileta para amortiguar posibles golpes.

El secado manual requiere el mismo cuidado. Castagnoli alertó que sostener simultáneamente la base y el cáliz mientras se frota puede ejercer torsión sobre el tallo, que es la parte más vulnerable.

Una vez lavadas, las piezas delicadas pueden secarse con un paño suave que no deje pelusa. La elección entre lavavajillas y lavado a mano, por lo tanto, depende de la resistencia de cada copa y de seguir el método adecuado para preservarla.

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