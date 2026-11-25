Los limones enteros se conservan por más tiempo en la heladera, dentro de un recipiente cerrado o una bolsa apenas sellada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conservar los limones de forma adecuada permite mantener su jugo, aroma y textura durante más tiempo. La elección entre la mesada y la heladera cambia su duración y cobra mayor importancia cuando la fruta ya fue cortada o exprimida.

La fruta cortada debe cubrirse y refrigerarse pronto para evitar que la pulpa pierda humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La heladera prolonga la conservación de los limones enteros

Los limones enteros toleran algunos días a temperatura ambiente, pero el frío limita la pérdida de humedad de la cáscara y la pulpa. Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, consultó a Anina von Haeften, cofundadora de un servicio de entrega de alimentos, y Maddy Rotman, responsable de sostenibilidad. Ambas coincidieron en que la refrigeración es la alternativa indicada para conservarlos por más tiempo.

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Revisar el estado de la piel y mantener la cadena de frío ayuda a aprovechar mejor los cítricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Von Haeften señaló que, sobre la mesada, pueden durar cerca de una semana; en cambio, en la heladera pueden mantenerse hasta un mes. Su recomendación es guardarlos en el cajón para frutas y verduras dentro de un recipiente cerrado, una medida que ayuda a retener la humedad.

La guía de limones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) también aconseja refrigerar los frutos maduros en una bolsa plástica apenas cerrada.

Los ejemplares verdes constituyen una excepción temporal: pueden dejarse fuera de la heladera hasta que adquieran el color amarillo. Una vez maduros, conviene llevarlos al frío. Antes de guardarlos, es importante descartar los que tengan deterioro visible, cortes o daños en la piel.

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El fruto cortado requiere frío sin demoras

El jugo fresco puede congelarse en cubos para usarlo luego en bebidas, salsas o aderezos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación cambia cuando se parte un limón. La pulpa expuesta pierde humedad con rapidez y, además, requiere prácticas de higiene más cuidadosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda refrigerar de inmediato los alimentos perecederos, preferentemente a menos de 5°C, y no dejarlos a temperatura ambiente durante más de dos horas.

En el caso de media pieza, Rotman aconsejó cubrir la cara cortada con film, usar un recipiente con tapa o un protector reutilizable, y llevarla a la heladera. De ese modo, debe utilizarse en pocos días, antes de que se seque.

Antes de desechar la cáscara, la ralladura puede reservarse en el congelador para futuras preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También corresponde lavarse las manos antes de manipular alimentos y lavar las frutas y verduras que se consumirán, pautas incluidas en las recomendaciones de la OMS para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Para reducir pérdidas y cuidar la inocuidad, resulta útil seguir estos pasos:

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Lavar el limón antes de cortarlo, en especial si la cáscara tendrá contacto con bebidas o comidas.

Emplear cuchillos y tablas limpios.

Cubrir la superficie expuesta de la mitad que no se utilizará.

Refrigerar las porciones cortadas sin esperar a terminar la preparación.

Desechar la fruta si presenta moho, mal olor o signos claros de descomposición.

El jugo y ralladura admiten conservación por separado

El jugo recién exprimido puede congelarse en cubeteras y conservarse en porciones para futuras preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo recién exprimido debe pasar a un recipiente limpio con cierre y permanecer refrigerado. Según la especialista citada por Martha Stewart, conserva mejor su sabor durante un par de días; luego puede destinarse a cocciones o preparaciones de repostería.

Si no se usará pronto, la opción es congelarlo en una cubetera y trasladar los cubos ya sólidos a un envase cerrado. Así se obtienen porciones pequeñas para salsas, aderezos o bebidas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que los cítricos cortados y el jugo fresco deben refrigerarse dentro de las dos horas posteriores al corte o exprimido. La entidad también aconseja mantener cubierto el jugo y frío, y recuerda que las personas con defensas bajas deben optar por jugos pasteurizados, debido al mayor riesgo asociado a las bebidas no pasteurizadas.

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La ralladura de limón puede guardarse en un recipiente cerrado en el congelador para usarla más adelante en recetas dulces o saladas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La ralladura ofrece otra posibilidad de aprovechamiento. Es la capa exterior coloreada de la cáscara y aporta aroma a masas, platos salados y bebidas. Rotman recomendó retirarla antes de desechar una cáscara y conservarla en un recipiente cerrado en el congelador hasta necesitarla.

Esta práctica evita desperdiciar una parte utilizable del limón, siempre que la fruta se encuentre en buen estado y se haya lavado antes de rallarla.

La refrigeración conserva mejor los limones maduros y las preparaciones derivadas, pero no vuelve indefinida su vida útil. Revisar su aspecto y mantener la cadena de frío permite decidir cuándo aún pueden usarse de forma segura.

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