Los niveles más bajos de bienestar sexual se concentraron en las personas jóvenes, las minorías y los sectores de menores ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de los estudios poblacionales más grandes del mundo sobre comportamiento sexual detectó un cambio en la intimidad de los adultos jóvenes en Gran Bretaña: entre los menores de 45 años, la frecuencia de las relaciones sexuales se redujo a la mitad desde 1990, mientras que la pornografía y otras prácticas online se incorporaron a la vida cotidiana de una parte amplia de esa población.

La cuarta Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexual (Natsal-4), cuyos primeros cinco artículos se publicaron ayer en The Lancet, abre una pregunta que excede las fronteras europeas: ¿qué cambios atraviesan el deseo y los vínculos sexoafectivos en una época cada vez más mediada la inmediatez de las pantallas y entornos digitales?

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Ante la consulta de Infobae, el psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin consideró que en el ámbito local también disminuyeron tanto la frecuencia de las relaciones sexuales como el nivel de satisfacción.

“Hay menos tiempo para encontrarse en la intimidad y el juego erótico es breve, como si todo se hiciera en pos de la penetración, lo que provoca menos placer en general y menos necesidad de repetir la experiencia”, señaló.

Una infografía detalla la disminución de la actividad sexual en adultos de Gran Bretaña entre 1990 y 2024 a partir de datos del estudio Natsal difundidos por The Lancet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los menores de 45 años, la frecuencia pasó de cuatro a dos encuentros mensuales

El relevamiento seleccionó de forma aleatoria a 6.700 personas de 16 a 59 años de Inglaterra, Escocia y Gales, entrevistadas entre septiembre de 2022 y enero de 2024.

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Los resultados de la investigación describen tendencias, no causas: no permiten afirmar que el consumo de pornografía reemplace al sexo presencial ni que la menor frecuencia de encuentros responda por sí sola a la soledad o a dificultades para formar vínculos.

Entre las personas de 16 a 44 años, incluidas aquellas que nunca tuvieron relaciones sexuales, la mediana de encuentros en las cuatro semanas previas cayó de cuatro en 1990-1991 a tres en 2010-2012 y dos en el período 2022-2024.

El descenso se concentra en parte entre quienes tienen de 16 a 24 años. Entre quienes tienen menos de 25 años, el 38 % de las mujeres y el 28 % de los hombres declararon no haber tenido relaciones sexuales nunca.

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La reducción también alcanzó a quienes tienen entre 35 y 44 años y sí tuvieron experiencias sexuales: la frecuencia mensual bajó de tres a dos en la última década.

En una época marcada por la inmediatez, donde priman experiencias breves en desmedro del encuentro y la profundidad de los vínculos, Ghedin ubicó a la ansiedad como un factor que puede reforzar esa dinámica.

La frecuencia de relaciones sexuales en menores de 45 años en Gran Bretaña se redujo de cuatro a dos encuentros por mes desde 1990. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La ansiedad juega su papel: apura el encuentro y activa el cuerpo y la mente para una relación que se parece más a pasar por un examen que a entregarse de forma relajada y libre de condicionantes”, explicó.

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El especialista también advirtió sobre dificultades para innovar, incorporar cambios y generar nuevos estímulos.

Según los resultados del relevamiento, en el conjunto de las personas de 16 a 59 años, el 77 % afirmó haber tenido relaciones sexuales durante el último año y el 89 % dijo haberlas tenido al menos una vez en su vida.

“La vida sexual en Gran Bretaña está cambiando. Aunque la mayoría de los adultos tiene relaciones sexuales, la gente las tiene con menor frecuencia y más jóvenes nunca las han tenido”, sostuvo Soazig Clifton, directora académica de Natsal en University College London.

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La investigadora añadió que “la actividad sexual en línea forma parte de la vida cotidiana de muchas personas”.

Las pantallas se incorporaron a la intimidad, pero no hay prueba de que sustituyan los vínculos presenciales

El 38 % de las mujeres y el 28 % de los hombres de 16 a 24 años declaró que nunca tuvo relaciones sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, la encuesta Natsal consultó de forma sistemática sobre conductas sexuales en línea. Entre quienes tienen de 16 a 24 años, el 50 % de las mujeres y el 86 % de los hombres dijeron haber visto pornografía en el último año. Esa alta exposición no permite, por sí sola, explicar la menor frecuencia de sexo presencial.

El estudio encontró que la pornografía y la masturbación fueron menos habituales entre las personas que nunca tuvieron relaciones sexuales. Para el equipo de investigación, ese resultado indica que las actividades en solitario y en línea no reemplazan de manera automática los encuentros cara a cara.

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Ghedin señaló que la virtualidad modificó las dinámicas de conquista y de los vínculos sexoafectivos. “Los tiempos han cambiado y traen consigo nuevas dinámicas en los modos de conquista y en las relaciones sexoafectivas. La virtualidad ocupa un lugar especial, ya que la autoimagen y la imagen que el otro muestra en las pantallas se toman como si fueran verdades”, afirmó.

El especialista sostuvo que “lo que pasa en las pantallas no sucede en la vida real” y consideró que la imagen virtual hipersexualizada puede provocar una reacción inversa, sobre todo entre los jóvenes.

“No tienen interés por el sexo, dudan de sus recursos de conquista y les cuesta el cara a cara”, dijo.

Walter Ghedin, psiquiatra y sexólogo: “La ansiedad juega su papel: apura el encuentro”, ante la caída de los encuentros sexuales entre jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, remarcó que en ese grupo existe una búsqueda en torno al género y la orientación sexual: “Prefieren explorar antes que quedar determinados por el sexo y la heterosexualidad como norma”.

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“Las encuestas como Natsal pueden documentar cambios, pero no pueden decirnos qué los impulsa”, advirtió Wendy Macdowall, profesora asociada de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM). “Aunque pueda ser tentador culpar a un único factor, como el entorno digital, es probable que haya múltiples factores complejos en juego, especialmente para los jóvenes”, agregó.

Entre las transformaciones que coinciden con el fenómeno, los investigadores mencionan el aumento de los problemas de salud mental, menos consumo de alcohol, más tiempo en internet y una mayor proporción de jóvenes que vive con sus padres. El acceso a la vivienda, la incertidumbre económica, los cambios en la socialización y las conversaciones sobre consentimiento también son hipótesis que requieren más investigación, no causas demostradas por la encuesta.

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El bienestar sexual mostró brechas por edad, ingresos e identidad de género

El 86 % de los varones jóvenes consumió pornografía en el último año, aunque la investigación descarta que la actividad digital sustituya de forma directa los encuentros presenciales. (Alimente)

El relevamiento también incorporó por primera vez una medición de bienestar sexual, entendida como la posibilidad de sentirse respetado, seguro y cómodo con la sexualidad, además de contar con autoestima, capacidad de decisión y apoyo en la vida íntima.

Los niveles bajos de bienestar sexual fueron más frecuentes entre jóvenes, minorías sexuales y de género y personas de ingresos más bajos. El indicador se asoció tanto con una menor frecuencia sexual como con algunas prácticas vinculadas a un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual.

Entre los resultados, una de cada siete mujeres, el 14 %, manifestó malestar persistente por situaciones vividas en su pasado sexual. En tanto, uno de cada siete hombres dijo sentir vergüenza por algunos de sus pensamientos y deseos sexuales.

La profesora Kirstin Mitchell, de la Universidad de Glasgow, remarcó que una buena salud sexual no equivale necesariamente a un buen bienestar sexual. Según explicó, esas preocupaciones suelen recibir poca atención en las consultas de salud, pese a que abordarlas permitiría responder a una gama más amplia de necesidades.

Los autores de Natsal-4 plantearon que los resultados refuerzan la necesidad de sostener servicios de salud sexual y reproductiva que contemplen prácticas, identidades y formas de vincularse cada vez más diversas.

La satisfacción sexual se vincula con el bienestar emocional

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires determinó que solo un tercio de los adultos en Argentina manifiesta satisfacción con su vida sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, otro relevamiento permite ampliar la discusión desde una dimensión diferente: la satisfacción con la propia vida sexual, según los datos publicados por Infobae de una encuesta nacional del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El informe indicó que solo un tercio de las personas adultas consultadas se consideró muy o algo satisfecho con su vida sexual.

Una porción incluso mayor se ubicó en una zona intermedia, sin definirse satisfecha ni insatisfecha, mientras que cerca de una de cada cuatro personas expresó algún grado de disconformidad. El estudio no midió la frecuencia de las relaciones sexuales ni los hábitos de consumo de pornografía, por lo que no resulta comparable de forma directa con los hallazgos británicos.

El relevamiento argentino sumó una dimensión complementaria: el bienestar emocional. Más de la mitad de los encuestados afirmó atravesar una “crisis vital”, junto con malestar por el descanso y dificultades de salud mental. Esos datos abren una línea de análisis sobre la relación entre estrés, sueño, deseo, calidad de los vínculos y satisfacción sexual.