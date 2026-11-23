Especialistas consultados por la revista TIME aconsejan modificar los métodos de comunicación con personas afectadas por fallas de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las conversaciones con una persona que atraviesa problemas de memoria pueden requerir cambios en hábitos cotidianos, desde las visitas familiares hasta las decisiones sobre su rutina. Especialistas consultados por TIME recomiendan reemplazar preguntas que examinan, corrigen o excluyen por intercambios que prioricen la calma, la participación y el respeto.

1. “¿Te acordás de mí?”

Pedirle a alguien que identifique a quien acaba de llegar puede convertir un saludo en una prueba. La geriatra Elizabeth Landsverk sostiene que esa pregunta expone a la persona a una situación incómoda antes de que la visita siquiera empiece.

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La alternativa consiste en presentarse de manera directa y breve: “Hola, abuela, soy Sara. Me alegra verte”. Después, se puede abrir una conversación sobre un elemento concreto del entorno, como una comida, unas flores o una mascota. El objetivo no es evaluar el recuerdo, sino favorecer un encuentro agradable.

2. “Ya te lo dije”

Las respuestas ofrecidas sin reproches disminuyen la tensión en los momentos repetitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición de una pregunta puede desgastar a familiares y cuidadores, especialmente cuando hay horarios que cumplir. Sin embargo, remarcar cuántas veces se dio una respuesta rara vez ayuda a que la información permanezca.

La neuróloga Carolyn Fredericks, de Yale Medicine, propone contestar con la misma disposición que en la primera ocasión y sumar una acción cercana. Si una persona vuelve a consultar a qué hora tiene un turno médico, se le puede responder el horario y sugerir que se preparen juntos. Responder sin reproches reduce la tensión de un momento repetitivo.

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3. “No fue así”

Los recuerdos pueden conservar una emoción aunque pierdan precisión en fechas, nombres o lugares. Ante un relato familiar con detalles equivocados, discutir cada inexactitud puede interrumpir una experiencia que, para la persona, sigue siendo significativa.

Fredericks aconseja concentrarse en el sentimiento que transmite la historia. Una conversación sobre unas vacaciones puede continuar alrededor de la alegría del viaje o de los momentos compartidos, sin necesidad de resolver quién ocupó cada habitación. Si el deterioro cognitivo está en una etapa inicial, una aclaración suave podría ser útil; si provoca angustia, conviene dejarla de lado.

4. “No digas tonterías”

El acompañamiento facilita la búsqueda de una solución práctica ante la pérdida del objeto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sospecha de que alguien tomó una cartera u otro objeto puede responder a un extravío, pero también generar miedo genuino. Una explicación lógica, planteada de forma inmediata, puede ser percibida como una descalificación de lo que la persona siente.

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Una respuesta posible es reconocer primero la preocupación: “Entiendo que asusta; te ayudo a buscarlo”. Validar la angustia no implica confirmar que ocurrió un robo. Permite acompañar a la persona y buscar una solución sin transformar la situación en una discusión sobre pruebas o versiones.

5. “¿Estamos listos para el baño, cariño?”

El tono afectuoso no debe confundirse con un modo de hablar infantilizante. La profesora de enfermería Kristine Williams, de la Universidad de Kansas Medical Center, alerta sobre el llamado elderspeak, una forma de comunicación que trata a los adultos mayores como si fueran niños.

El uso de diminutivos, una entonación exagerada o el plural que reemplaza al “vos” o “usted” puede transmitir que la persona ya no tiene capacidad de decidir. Williams propone conservar el estilo habitual de la relación y adaptar solo aquello que haga falta, como hablar más despacio o repetir una indicación. Los apodos de una relación de larga data no necesariamente son un problema; la diferencia está en el tono paternalista.

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6. “Preguntale a su hija, ella sabe”

La inclusión de un familiar para completar datos debe efectuarse de manera natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar sobre una persona como si no estuviera presente puede ocurrir en una mesa familiar, en una consulta médica o en cualquier situación cotidiana. Aun cuando necesite asistencia para responder, excluirla de la conversación puede causarle vergüenza, dolor o sensación de aislamiento.

La recomendación es dirigir las preguntas primero a la persona y darle tiempo para participar. Si se necesita sumar a un familiar para completar un dato, puede hacerse de modo natural. La participación debe mantenerse incluso cuando exista dificultad para recordar información específica.

7. “¿Qué querés hacer hoy?”

Dar opciones es importante, pero una pregunta demasiado amplia puede resultar abrumadora para una persona con dificultades cognitivas más avanzadas. En vez de pedirle que organice toda su jornada, se pueden ofrecer dos alternativas concretas: salir a caminar o escuchar música, usar una camisa azul o una verde.

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Landsverk señala que las preferencias también pueden cambiar con el tiempo. La tarea de quien acompaña no consiste en imponer los gustos que la persona tenía años atrás, sino en prestar atención a los intereses que expresa ahora. Las elecciones simples permiten preservar autonomía sin sobrecargar la decisión.

8. “Dale, todos quieren verte”

La habilitación de un área apartada permite organizar visitas breves de una o dos personas a la vez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reuniones con muchas personas, conversaciones simultáneas y ruidos pueden resultar agotadoras. Si un familiar prefiere retirarse a una habitación tranquila durante una celebración, insistir para que vuelva al grupo puede aumentar su incomodidad.

Una alternativa es reservar un espacio apartado para visitas breves, de una o dos personas por vez. También puede ser útil adaptar los planes fuera de casa: pedir comida para comer en familia o elegir un paseo tranquilo en lugar de un restaurante ruidoso. Según los especialistas, respetar las pausas y reducir la presión puede hacer que el tiempo compartido sea más llevadero para todos.

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