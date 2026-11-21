Jennifer Lopez, con un vestido de encaje y un abrigo bordado de inspiración artesanal, durante la presentación de The JLo Show en Las Vegas

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Hay momentos en la moda en los que una celebridad no solo pisa una alfombra roja, sino que toma posesión absoluta del escenario antes siquiera de que se levante el telón. Eso es exactamente lo que ocurrió durante la presentación oficial de su espectáculo residencial en Las Vegas, The JLo Show, donde Jennifer Lopez apareció envuelta en una fantasía textil que fusiona la estética del viejo Hollywood con el folclore hispano. Lejos de optar por el minimalismo convencional, la artista apostó por un despliegue de glamour maximalista que demostró por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento y el estilo.

Rodeada de luces de marquesina que evocaban los teatros clásicos de Broadway y los casinos históricos de Nevada, la escenografía exigía un vestuario a la altura de una diva del espectáculo. JLo entendió la consigna a la perfección, eligiendo un estilismo diseñado para capturar los flashes desde cualquier ángulo y proyectar una imagen de opulencia, teatralidad y poder escénico.

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La artista eligió un diseño de silueta sirena en encaje marfil como base de un estilismo de alto impacto (Katie Flores / AFP)

La base de todo el conjunto fue un vestido largo de corte sirena y tirantes sumamente finos, confeccionado en un delicado encaje translúcido en tono marfil o champán. Esta prenda se destacó por una marcada esencia boudoir o lencera, caracterizada por un escote en V profundo que realzó la silueta con sensualidad, pero mantuvo una elegancia refinada gracias a la caída fluida de la falda, la cual desembocó en una sutil cola sobre la alfombra.

El abrigo, inspirado en el mantón de Manila, combinó seda blanca, bordados florales y flecos largos (Photo by Katie FLORES / AFP)

Al elegir una pieza base monocromática y de textura ligera, el estilismo logró un equilibrio visual indispensable. El encaje aportó romanticismo y femineidad sin saturar la vista, funcionando como el lienzo neutro perfecto para soportar el peso estético de las prendas exteriores y los accesorios de alto impacto que completan el atuendo.

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El abrigo tipo mantón de Manila: la pieza maestra del estilismo

El verdadero protagonista de la velada fue, sin duda, el abrigo envolvente de inspiración artesanal, una reinterpretación magistral de un kimono de seda y un mantón de Manila tradicional. Esta prenda exterior transformó por completo la silueta de la cantante, aportando volumen, dramatismo y una riqueza cromática deslumbrante.

Los bordados en fucsia, amarillo, rojo, violeta y verde aportaron color al conjunto de Jennifer Lopez (Katie Flores / AFP)

Sobre una base de seda blanca se desplegaron bordados florales multicolores en tonos fucsia, amarillo vibrante, rojo, violeta y verde, muchos de ellos confeccionados con aplicaciones en relieve tridimensional que cobraron vida con el movimiento.

El diseño se enmarcó con un lujoso cuello y puños anchos de piel en color crema que abrazan sus hombros, mientras que una cascada de largos flecos de macramé caía desde la cintura hasta los pies. Este contraste entre la calidez invernal de la piel, la delicadeza de la seda bordada y el dinamismo de los flecos creó una pieza de colección digna de un museo de alta costura.

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Alta joyería en tonos amarillos y un detalle inesperado en el cabello

Para acompañar un vestuario tan imponente, la elección de accesorios debía estar a la misma altura. Jennifer Lopez lució un espectacular conjunto de alta joyería compuesto por una gargantilla articulada de diamantes blancos de talla clásica, de la cual pendía un imponente diamante amarillo en forma de lágrima. A juego, unos pendientes largos con la misma combinación de piedras preciosas iluminaron su rostro y estilizan la línea del cuello.

Los pendientes largos replicaron la combinación de diamantes blancos y amarillos del collar (Katie Flores / AFP)

Sin embargo, el detalle más original y sofisticado se encontró en la coronilla: un broche joya floral en tonos verdes y dorados con incrustaciones de diamantes que adornó la base de su peinado. Este pequeño guiño cromático conectó sutilmente con los tonos botánicos del abrigo bordado, demostrando un nivel de atención al detalle milimétrico.

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En el apartado de belleza, la artista apostó por fórmulas probadas que potencian sus facciones sin competir con el vestuario. El cabello se recogió en un moño alto muy pulido (top knot) con raya al medio, una elección estratégica que despeja por completo el rostro, permite apreciar la arquitectura del cuello de piel del abrigo y deja todo el protagonismo a los pendientes y al collar.

El maquillaje siguió fielmente su firma personal, conocida mundialmente como el JLo Glow. La piel lució radiante y con un bronceado cálido perfectamente difuminado. La mirada se intensificó con un ahumado en tonos tierra y dorados acompañado de pestañas postizas tupidas y cejas perfectamente peinadas, mientras que los labios se mantuvieron en una gama nude amarronada con un acabado gloss que equilibró la intensidad de todo el conjunto.

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