La Mayo Clinic señala que dos estímulos semanales de entre 20 y 30 minutos bastan para lograr aumentos de fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rutina no necesita reunir decenas de movimientos para trabajar los principales grupos musculares. Esta selección de diez ejercicios de fuerza combina el propio peso corporal y mancuernas para involucrar piernas, espalda, hombros y abdomen. Incluye desde estocadas y flexiones hasta planchas y burpees.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.

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Con ese marco, Healthline reunió diez ejercicios elaborados por Nicole Davis, entrenadora certificada por el Consejo Americano del Ejercicio, y revisados por Courtney L. Gilbert, fisioterapeuta. La lista combina movimientos para las piernas, ejercicios de empuje y tracción, y posturas estáticas que exigen sostener el cuerpo sin moverse.

Diez ejercicios para trabajar piernas, torso y abdomen

Las estocadas activan el glúteo mayor en mayor medida que la sentadilla bilateral según un estudio científico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Estocadas

De pie, se da un paso largo hacia adelante y se baja la rodilla trasera hacia el suelo, sin apoyarla. El torso permanece erguido y el peso recae sobre el talón delantero al volver a la posición inicial. Luego se repite con la otra pierna.

Las estocadas trabajan cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, y además desafían el equilibrio porque cada pierna trabaja de forma independiente. Un trabajo publicado en Isokinetics and Exercise Science concluyó que el glúteo mayor se activa más durante las estocadas que en la sentadilla bilateral.

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2. Sentadillas

Las sentadillas generan una demanda cardiorrespiratoria comparable a la del ejercicio aeróbico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los pies al ancho de los hombros, se empuja la cadera hacia atrás y se baja como si se fuera a sentar, con las rodillas alineadas sobre los pies y el pecho hacia arriba. Se sube empujando con los talones.

Las sentadillas son uno de los movimientos más completos para el tren inferior: trabajan cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y la zona media. Una investigación publicada en Scientific Reports concluyó que este ejercicio genera una demanda cardiorrespiratoria comparable a la del trabajo aeróbico.

3. Peso muerto con una pierna

El peso muerto con una pierna activa más el glúteo medio y el bíceps femoral que la versión bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parado sobre una pierna, se inclina el torso hacia adelante mientras la pierna libre se extiende hacia atrás, formando una línea con la espalda. Las manos sostienen una mancuerna o se apoyan sobre la pierna de apoyo. Se vuelve a la posición inicial controlando el movimiento.

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Este ejercicio trabaja glúteos e isquiotibiales y, al hacerse sobre una sola pierna, también exige coordinación y estabilidad. Un estudio del International Journal of Exercise Science informó mayor actividad del glúteo medio y del bíceps femoral que en el peso muerto convencional con ambas piernas.

4. Puente de glúteos

Con la rodilla de apoyo flexionada a 135 grados, el glúteo trabaja más y el bíceps femoral descansa (Imagen ilustrativa Infobae)

Acostado boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, se empuja la cadera hacia arriba hasta formar una línea desde los hombros hasta las rodillas. Se sostiene un segundo arriba y se baja con control. El movimiento activa los glúteos, los isquiotibiales y la zona abdominal.

Un estudio publicado en el International Journal of Sports Physical Therapy observó que, en la variante con una sola pierna, flexionar la rodilla a 135 grados reduce la participación de los isquiotibiales y mantiene alta la activación de los glúteos, en comparación con la posición habitual de 90 grados.

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5. Flexiones de brazos

La separación estrecha de las manos durante las flexiones traslada más esfuerzo hacia los tríceps y el pectoral mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las manos apoyadas en el suelo al ancho de los hombros y el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones, se baja el pecho hacia el suelo doblando los codos y se sube extendiendo los brazos. Las flexiones trabajan pectorales, hombros y tríceps, y también exigen que la zona media sostenga la postura.

Un análisis del Journal of Athletic Training concluyó que la posición de las manos cambia la distribución del esfuerzo: con las manos más juntas, el tríceps y el pectoral mayor trabajan más.

6. Empuje de hombros de pie con mancuernas

El empuje de hombros de pie con mancuernas involucra las tres porciones del músculo deltoides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De pie con una mancuerna en cada mano a la altura de los hombros, se empujan hacia arriba hasta extender los brazos por encima de la cabeza y se bajan con control. Es importante no arquear la espalda durante el movimiento. Trabaja principalmente los hombros y los tríceps.

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Un estudio publicado en Frontiers in Physiology concluyó que el press de hombros activa las tres porciones del deltoides y que trabajar con barra libre exige más estabilización que con máquina guiada, porque el recorrido no está controlado de forma externa.

7. Remo con mancuerna

El remo con mancuerna trabaja el dorsal ancho, el trapecio medio y el deltoides posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyando una rodilla y una mano sobre un banco o superficie firme, se sostiene una mancuerna con la mano libre y se lleva hacia la cadera, doblando el codo, como si se fuera a arrancar un motor. La espalda permanece paralela al suelo.

Este movimiento trabaja el dorsal ancho, el trapecio medio y el deltoides posterior, es decir, los músculos que acercan los omóplatos entre sí y dan grosor a la espalda. Se realiza igual de cada lado.

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8. Plancha lateral

Sostener el cuerpo de lado activa el oblicuo externo y el glúteo medio con una sola posición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyado sobre un antebrazo y el borde del pie, se eleva la cadera hasta que el cuerpo forme una línea recta de lado. Se sostiene la posición sin dejar caer la cadera. La plancha lateral trabaja los oblicuos, que son los músculos laterales del abdomen, y también el glúteo medio.

Un estudio publicado en Sports Health registró que una variante con rotación superó el 69% de la contracción máxima del glúteo medio y alcanzó el 62,8% en el oblicuo externo, en adultos jóvenes y activos.

9. Plancha alta

La plancha alta fortalece la zona media del cuerpo sin someter la columna a las presiones del abdomen tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las manos apoyadas en el suelo directamente bajo los hombros y el cuerpo en línea recta, se sostiene la posición sin mover la cadera. Es una postura estática que activa la zona abdominal, la espalda baja y los glúteos sin doblar la columna. Un análisis de Clinical Biomechanics calculó cargas de más de 3.000 newtons en la zona lumbar durante los abdominales tradicionales.

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Un trabajo posterior del Journal of Strength and Conditioning Research indicó que seis semanas de entrenamiento estático aumentaron más la estabilidad del tronco que el trabajo con movimiento, en los participantes evaluados.

10. Burpees

Los burpees alcanzan registros de frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno similares a las series de velocidad en bicicleta fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De pie, se baja hasta poner las manos en el suelo, se saltan los pies hacia atrás para quedar en posición de plancha, se hace una flexión, se vuelven los pies hacia las manos y se salta hacia arriba con los brazos extendidos. Los burpees reúnen fuerza, coordinación y trabajo cardiovascular en una sola secuencia.

Un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research comparó un protocolo basado en burpees con esprints en bicicleta fija y no encontró diferencias en frecuencia cardíaca ni en consumo de oxígeno entre ambos grupos.

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La Mayo Clinic indica que dos sesiones semanales de entre 20 y 30 minutos pueden ser suficientes para registrar mejoras de fuerza, siempre que la carga provoque fatiga tras 12 a 15 repeticiones. Para progresar, se pueden sumar repeticiones o aumentar el peso sin perder el control del movimiento.