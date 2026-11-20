Eduardo Strauch definió la vida como un regalo y una maravilla, y sostuvo que vale la pena vivirla en cualquier circunstancia

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En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Eduardo Strauch, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, conversó con el médico español Manuel Sans Segarra sobre la vida, la muerte y la conciencia. A más de cinco décadas del accidente aéreo de 1972, Strauch recordó los 72 días que pasó en la cordillera y reconstruyó los momentos más dramáticos de la supervivencia: el impacto del avión, la avalancha, la decisión de alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos y la fuerza que encontró en la unión del grupo.

A partir de aquella experiencia extrema, reflexionó sobre el amor como motor para seguir adelante, la importancia de los vínculos y la necesidad de aprovechar cada instante. También habló del liderazgo que surgió entre los sobrevivientes, de las experiencias espirituales que marcaron su vida y del propósito que encontró en compartir lo aprendido en la cordillera. Junto a Sans Segarra, profundizó además en los interrogantes sobre la existencia y qué podría suceder después de la muerte. El episodio completo podés escucharlo en Spotify y en YouTube.

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Los protagonistas

Eduardo Strauch es arquitecto, pintor y escritor uruguayo. Tenía 25 años cuando el avión que trasladaba al equipo de rugby Old Christians Club se estrelló en la cordillera de los Andes. Es autor de Desde el silencio y EXIT. Sobrevivir en los Andes. Actualmente comparte su experiencia a través de charlas y encuentros.

Manuel Sans Segarra es médico español, especializado en cirugía general y digestiva. Fue jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. En los últimos años alcanzó notoriedad por sus investigaciones y reflexiones sobre las experiencias cercanas a la muerte y la supraconciencia. Es autor de La supraconciencia existe: vida después de la vida y Ego y supraconciencia.

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Por primera vez, ambos compartieron un espacio para cruzar sus experiencias y conocimientos en torno a uno de los grandes misterios de la humanidad: la conciencia y qué sucede más allá de la muerte. Desde sus respectivas perspectivas, abordaron preguntas que invitan a revisar algunas de las certezas que damos por sentadas.

En La Fórmula Podcast, Eduardo Strauch y Manuel Sans Segarra dialogaron sobre la vida la muerte y la conciencia (Jaime Olivos)

El miedo, la supervivencia y la unión del grupo

“No le tengo miedo a la muerte”, afirmó Eduardo, uno de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, al reflexionar sobre los días que pasó en la cordillera y cómo aquella experiencia transformó su manera de entender la vida y enfrentar el temor. Aunque reconoció que sintió “mucho miedo” durante los 72 días en la montaña, explicó que esa sensación lo mantenía alerta frente a un entorno hostil, atravesado por el frío, la nieve, los sonidos de la montaña y la incertidumbre.

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“Estuvimos creo que 24 horas por día, 72 días alerta, con miedo, con incertidumbre”, recordó. Sin embargo, distinguió esa sensación del pánico, que, según explicó Sans Segarra, puede llevar a una persona a perder el control de sus capacidades cognitivas ante una situación de peligro.

Al preguntarle si había visto alguna actitud de pánico entre los otros 15 sobrevivientes, Strauch respondió que no. Por el contrario, destacó que desde el primer momento comprendieron la importancia de organizarse y funcionar como un equipo. “Enseguida nos dimos cuenta de que era fundamental formar un equipo y todos para uno y uno para todos”, sostuvo.

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El arquitecto ubicó sus momentos de mayor terror en el accidente aéreo, cuando advirtió que el avión se dirigía hacia los picos de la cordillera. “Cuando vi que los picos estaban cada vez más cerca y el avión empezó a sacudirse, yo estaba acurrucado esperando la muerte”, recordó.

Strauch pasó 72 días en la cordillera de los Andes, una experiencia entre la vida y la muerte que transformó su visión de la existencia

Una vez que el avión se detuvo sobre la nieve, aseguró que el pánico dio paso a otra actitud. “La mente se programó rápidamente para sobrevivir”, explicó. También destacó la unión que se generó entre los 16 sobrevivientes, una cohesión que vinculó con la formación deportiva de varios de sus integrantes y los valores del rugby. “No recuerdo haber visto absolutamente ninguna actitud de egoísmo ni de pánico”, concluyó.

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La avalancha y la experiencia de cercanía con la muerte

—¿Qué ocurrió durante la avalancha?

—Quedé totalmente metido, no podía ni moverme ni respirar. Tenía muy poco oxígeno y empecé a sentir todo el tránsito hacia la muerte.

—¿Qué sintió al pensar que iba a morir?

—Primero terror, después tristeza de dejar la vida y nostalgia de no poder llevar a cabo todos los proyectos que tenía. Me acuerdo de que me despedí y le pedí disculpas a mis padres, que iban a sufrir mucho cuando confirmaran que estaba muerto.

—¿Tuvo alguna percepción durante ese momento?

—Me pasó la vida en imágenes. Yo te diría que estuve media hora con imágenes que me pasaban por la mente. Habrán sido segundos, desde chiquito hasta ese momento. Como una despedida.

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A más de cinco décadas del accidente de 1972, Strauch recordó el impacto del avión, la avalancha y la decisión de sobrevivir en grupo

—¿Qué sucedió después?

—Empecé a sentir un placer también, que es indescriptible con palabras. Un placer inaudito, todos los placeres juntos que te puedas imaginar. Quería seguir y llegó un momento en que dije: “Estoy muerto, esto es maravilloso”. Sentí exactamente que había pasado la línea de la vida y la muerte. Estaba fascinado.

—Eduardo, contactaste con tu supraconciencia, segurísimo. Lo que me cuentan mis pacientes en las experiencias cercanas a la muerte es exactamente lo que me cuentas tú. Primero, la sensación de pánico en el momento en que estabas controlado por tu ego. Pero después evolucionaste hacia una situación de paz, armonía, gozo, bienestar.

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—La perfección, la armonía.

—¿Qué ocurrió cuando volvió a entrar oxígeno?

—Con gran angustia, porque mi primo, que estaba a mi derecha, se pudo aflojar, me entró oxígeno y volví a la vida con angustia y desesperación de volver otra vez a la lucha y el sufrimiento.

—¿Cambió esa sensación una vez que comprobó que seguía vivo?

—A los pocos segundos o minutos, al sentirme vivo de vuelta: “Estoy vivo, voy a seguir, lo voy a lograr”. Me siento mucho más capaz de lograr cosas que hace cinco minutos, cuando me empecé a morir.

—¿La experiencia continuó después de salir del fuselaje?

—Me tiré en la nieve y tuve una experiencia. No me vi el cuerpo, pero sentí que mi supraconciencia o mi espíritu salía de mi cuerpo. Sentía que estaba mi mente expandiéndose por el universo y volvía llena de conocimiento, de energía y de ganas de seguir la lucha.

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Durante la avalancha, Strauch quedó sepultado bajo la nieve y relató una percepción de paz antes de recuperar oxígeno y volver a luchar (Jaime Olivos)

—¿Te sentiste fortalecido, con más capacidad de lucha?

—Totalmente.

—¿Cómo se tradujo ese fortalecimiento?

—Más vitalidad, más optimismo, más ganas de luchar, más todo.

—¿La vivencia volvió a repetirse?

—Se me repitió dos veces más estando en los Andes, pero nunca con la intensidad de esa primera vez. Lo quise encontrar de vuelta porque volví 23 veces a ese lugar de los Andes y nunca lo logré.

—¿Volvió a sentir algo similar años después?

—Sin esperarlo, otra vez tuve esa vivencia. Sentí otra vez ese placer y armonía. Llegué al campamento base sin cansarme, fresco.

Sans Segarra explicó que había encontrado coincidencias entre el relato de Strauch y las experiencias que le habían transmitido sus pacientes. También contó que, a partir de esos testimonios, comenzó a interesarse personalmente por alcanzar ese estado de conciencia a través de la meditación.

Según relató, lleva años practicándola y considera que puede ser una de las vías para acceder a esa experiencia. “Es una vivencia personal, lo tienes que descubrir tú”, sostuvo. Strauch, por su parte, aseguró que aquella sensación permanece intacta en su memoria. “Como si hubiera sido ayer”, afirmó.

La vida, la muerte y la espiritualidad después de la cordillera

Manuel Sans Segarra vinculó el relato de Eduardo Strauch con la supraconciencia, una vivencia de paz, armonía y plenitud durante la avalancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del accidente, Strauch veía la muerte como algo lejano. Durante la conversación con Sans Segarra, el médico recordó su experiencia profesional en un hospital universitario de alta especialización, donde atendió a pacientes con enfermedades graves, especialmente en áreas de oncología y trasplantes, y estuvo en contacto con personas que atravesaban la etapa final de la vida. A partir de ese recorrido, le preguntó al sobreviviente cómo entendía la muerte antes de la tragedia.

Strauch reconoció que, a los poco más de 20 años, pensaba que tenía toda la vida por delante y que la posibilidad de morir le generaba temor. “Miedo a la muerte, a contactarme con lo desconocido”, recordó. Esa percepción cambió durante la avalancha, cuando quedó sepultado bajo la nieve y sintió que estaba atravesando sus últimos instantes.

El arquitecto aseguró que su manera de entender la existencia cambió después de regresar de los Andes. “La vida es un regalo, es una maravilla. En cualquier circunstancia vale la pena vivirla”, sostuvo. Desde entonces, contó que cada día comienza con una sensación de satisfacción y agradecimiento. “Estoy vivo, estoy sano”, expresó.

También explicó que aquella experiencia le dejó una preocupación constante por aprovechar el tiempo y no postergar aquello que desea hacer. Reconoció que hoy no siente temor a morir, aunque le entristece pensar en todo lo que todavía quiere concretar: continuar con sus charlas, ver crecer a sus nietas y contemplar los árboles que planta. “Me da mucha pena pensar en la muerte, de dejar de hacer todo lo que todavía pretendo llevar adelante. Pero no tengo miedo para nada”, sentenció.

Eduardo Strauch afirmó que la experiencia en los Andes le dejó la preocupación de aprovechar el tiempo y no postergar aquello que desea hacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia en la cordillera también profundizó su vínculo con la espiritualidad, un aspecto sobre el que conversó con Sans Segarra. Explicó que se considera una persona espiritual, aunque distingue esa dimensión de la religión. Creció en una familia católica y asistió a un colegio de esa misma orientación, pero con el tiempo se alejó de las prácticas. “Fui desarrollando esa parte de la espiritualidad, totalmente separada de la religión”, explicó.

Tanto durante su permanencia en los Andes como años después, admitió que vivió experiencias que interpretó como una separación entre su cuerpo y una dimensión espiritual. Según explicó, esas vivencias profundizaron su interés por esta búsqueda y reforzaron su deseo de compartir con otros lo que aprendió a partir de ellas.

El propósito de vida frente al ego

Sans Segarra vinculó la experiencia de Eduardo en los Andes con su concepto de “supraconciencia”. Durante la conversación, sostuvo que las personas suelen vivir guiadas por el ego, al que definió como una “falsa identidad” centrada en lo material.

“Con el ego impera la avaricia sobre la generosidad, el egoísmo sobre el altruismo”, planteó Sans Segarra. Según explicó, esa actitud se contrapone a lo que considera la verdadera naturaleza espiritual del ser humano.

Sans Segarra relacionó el relato de la avalancha con experiencias cercanas a la muerte y afirmó que la meditación puede acercar a ese estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico describió esa dimensión a partir de valores como la fraternidad, la empatía, el altruismo, la bondad y el amor. Strauch coincidió con esa mirada y reconoció que le resultaba útil encontrar palabras para expresar sentimientos e ideas que había desarrollado desde su regreso de los Andes.

Sans Segarra también sostuvo, a partir del ejemplo de lo sucedido en la cordillera, que las personas tienen “un poder dentro extraordinario”, aunque consideró que la sociedad no aprovecha plenamente ese potencial.

A partir de esa reflexión, Strauch explicó que compartir lo aprendido en aquella tragedia se convirtió en una de sus principales motivaciones. A través de charlas y encuentros, busca transmitir su experiencia y ayudar a otras personas a descubrir sus propias capacidades. “Siento ahora, estos últimos años, una responsabilidad de transmitir eso, el poder que tenemos”, expresó y definió esa tarea como “el propósito más importante” de su vida.

La decisión de alimentarse de los fallecidos y la respuesta a las críticas

Strauch recordó que el grupo comprendió que necesitaba proteínas para conservar la capacidad de pensar y tomar decisiones. “Llegamos a la conclusión de que la única proteína era la de los muertos”, relató.

Manuel Sans Segarra es médico español especializado en cirugía general y digestiva, y estudia experiencias cercanas a la muerte y supraconciencia (Jaime Olivos)

Aunque al principio les costó aceptar esa posibilidad, algunos sobrevivientes comenzaron a debatirla, entre ellos sus primos y los integrantes de mayor edad del grupo. “Yo no me voy a dejar morir, yo quiero vivir, voy a vivir. Así que lo voy a hacer”, recordó sobre la decisión que finalmente tomó.

Para dar ese paso, explicó, tuvo que superar una barrera mental vinculada con lo que definió como un tabú cultural. “Cuando dije: ‘Lo voy a hacer, está perfecto’, después jamás tuve ningún problema”, sostuvo.

Para profundizar en las implicancias de aquella decisión, Sans Segarra propuso distinguir entre ética y moral. Explicó que la primera se relaciona con principios universales sobre lo correcto y lo incorrecto, mientras que la segunda está atravesada por la cultura, la educación y las creencias de cada persona.

Desde esa perspectiva, el médico sostuvo que, dadas las circunstancias que atravesaron en la cordillera, alimentarse de quienes habían muerto no solo era justificable, sino necesario para sobrevivir.

Restos del avión que quedaron en la Cordillera de los Andes

“Preservar la vida es lo primero”, afirmó Sans Segarra. También planteó que los cuestionamientos posteriores podían responder a prejuicios y a los valores morales desde los que cada persona juzgó lo ocurrido.

Después del rescate, los sobrevivientes tuvieron que enfrentar esas críticas públicamente. Strauch recordó que, durante su estadía en Santiago de Chile, los diarios titularon: “Caníbales uruguayos”.

Sin embargo, aseguró que esos cuestionamientos no lo afectaron. “Después de ese momento, nunca me preocupó lo más mínimo”, afirmó. Aunque aclaró que sus compañeros procesaron la experiencia de distintas maneras.

El liderazgo, la cohesión del grupo y el amor como motor

Strauch identificó a Marcelo Pérez del Castillo como el primer líder del grupo después del accidente. Explicó que, como capitán del equipo, asumió la conducción durante los primeros días, cuando los demás esperaban que alguien tomara la iniciativa.

Con el paso del tiempo, Marcelo comenzó a sentirse culpable por haber organizado el viaje y perdió protagonismo. Fue entonces cuando Strauch y sus primos Adolfo y Daniel conformaron “un liderazgo de a tres”. “Fue muy útil para nosotros y para el grupo”, afirmó sobre esa conducción compartida.

Strauch destacó que los 16 sobrevivientes comprendieron desde el inicio que debían organizarse como equipo para enfrentar la cordillera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la organización del grupo, Strauch consideró que los vínculos afectivos fueron fundamentales para sobrellevar la experiencia y mantener la voluntad de vivir. “El amor nos salvó”, sostuvo. Se refirió tanto al amor por sus familias y por la vida como al que nació entre los sobrevivientes y hacia la naturaleza.

En ese sentido, mencionó a Fernando Parrado, a quien llamaban Nando, y a Roberto Canessa, los dos sobrevivientes que emprendieron la caminata en busca de ayuda. Según explicó, el vínculo con sus familias fue uno de los motores que los impulsó a salir de la cordillera.

Sobre Parrado, recordó que su principal motivación era reencontrarse con su padre, que lo esperaba en Montevideo. “Yo voy a llegar hasta papá, le voy a contar lo que pasó”, repetía. Canessa, por su parte, también tenía presente a su madre. “Se mandaron esa hazaña”, afirmó Strauch al referirse a la travesía que les permitió encontrar ayuda.

El propósito de transmitir la experiencia y aprovechar el tiempo

Strauch aseguró que, en los últimos años, asumió la responsabilidad de compartir lo que aprendió durante su experiencia en los Andes. Según explicó, le preocupa que muchas personas no reconozcan ni aprovechen el potencial que llevan dentro.

Strauch y Sans Segarra en una charla sobre el amor, la vida y la muerte (Jaime Olivos)

Esa convicción lo impulsa a dar charlas y realizar giras para transmitir su experiencia, incluso cuando termina agotado. “Tengo esa motivación y ese propósito de mi vida”, sostuvo.

En ese camino, recordó un consejo que recibió de su madre poco después del rescate: “Tenés que salir a difundir esto que has aprendido, que han vivido como un apóstol”, le dijo. Con el paso del tiempo, comprendió que había seguido aquella recomendación. “No me siento un apóstol, pero realmente estoy haciendo lo que me pedía”, expresó.

El sobreviviente también contó que recibió testimonios de personas que encontraron en la historia de los Andes una razón para seguir adelante en momentos de profunda angustia. Mencionó especialmente a quienes atravesaban una depresión o habían considerado quitarse la vida y que, después de conocer la experiencia de los sobrevivientes, encontraron una nueva perspectiva.

Durante la conversación, Sans Segarra planteó que muchos de los temores cotidianos de las personas tienen como trasfondo el miedo a la muerte. Strauch coincidió con esa interpretación y volvió sobre una de las enseñanzas que más busca transmitir a través de sus charlas: la importancia de no postergar aquello que les da sentido a los días.

Para concluir, invitó a valorar el tiempo y disfrutar cada momento, sin dar por sentada la vida. “No desaprovechen el tiempo, se puede acabar en cualquier momento”, advirtió. Como reflexión final, dejó un mensaje: “Valoren estar vivos y disfruten cada momento de la vida, que a pesar de los momentos difíciles, siempre vale la pena vivir y siempre uno sale fortalecido de esas situaciones”.