Hay postres rendidores cuando llegan visitas de improviso, y este es uno de esos comodines infalibles. Con pocos ingredientes y sin complicaciones, el budín de ricota y frambuesas combina la suavidad cremosa de la ricota con el toque ácido de la fruta, logrando un equilibrio que conquista hasta a los más exigentes.
Este tipo de budín se volvió un clásico de las meriendas argentinas, ideal para acompañar con mate o café. Su versión fácil ganó terreno en las casas porque no requiere técnicas de pastelería avanzadas ni horas frente al horno.
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Receta de budín de ricota y frambuesas
Se trata de una masa húmeda y esponjosa a base de ricota, con trocitos de frambuesas distribuidos en toda su estructura. La preparación se arma en un solo bol, sin necesidad de batidora eléctrica ni técnicas complejas, y se hornea en un molde rectangular tipo budín inglés hasta lograr un dorado parejo por fuera y una miga tierna por dentro.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 70 minutos: 15 minutos de preparación activa y 55 minutos de cocción en el horno.
Ingredientes
- 400 gr de ricota
- 3 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 cc de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 gr de harina 0000
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 200 gr de frambuesas frescas o congeladas
- 1 cucharada de harina extra (para enharinar las frambuesas)
- Manteca y harina para el molde
Cómo hacer budín de ricota y frambuesas, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃ y enmantecar y enharinar un molde de budín inglés.
- En un bol grande, colocar la ricota, los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar con batidor de mano hasta integrar bien.
- En otro recipiente, tamizar la harina junto con el polvo para hornear y la pizca de sal.
- Incorporar los secos a la mezcla húmeda en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes. Evitar batir de más para que la masa no pierda aire.
- Enharinar levemente las frambuesas con la cucharada extra de harina. Este truco evita que se hundan en el fondo del molde durante la cocción.
- Agregar las frambuesas a la masa e integrar con espátula, con cuidado de no romperlas demasiado.
- Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie con el dorso de una cuchara.
- Llevar al horno durante 50 a 55 minutos. Controlar el punto de cocción pinchando con un palillo en el centro: debe salir limpio.
- Retirar del horno y dejar entibiar 10 minutos dentro del molde antes de desmoldar sobre una rejilla.
- Dejar enfriar por completo antes de cortar en porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del grosor de cada rebanada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 12 gr
- Carbohidratos: 27 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín se conserva en la heladera, bien tapado con film o en un recipiente hermético, hasta 4 días. También admite freezer: envuelto en film y luego en una bolsa apta, se mantiene en buen estado hasta 2 meses. Para consumirlo, basta con dejarlo descongelar a temperatura ambiente unas horas antes.
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