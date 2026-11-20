Varios adolescentes están sentados en un aula de un colegio de EE.UU., cada uno absorto en su teléfono móvil, lo que ilustra el omnipresente impacto de la tecnología en la educación contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de Harvard concluye que prohibir los celulares en las escuelas frena la caída sostenida en el rendimiento académico de los estudiantes, aunque el efecto es modesto y acumulativo.

La investigación, publicada por el Centro para la Investigación en Políticas Educativas (CEPR) de la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard, analizó el impacto de las prohibiciones de teléfonos inteligentes implementadas en escuelas de Estados Unidos durante el ciclo lectivo 2025.

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Los resultados muestran que las instituciones con restricciones estrictas registraron una mejora de aproximadamente 0,01 desviaciones estándar en el crecimiento del rendimiento —equivalente a entre una y dos semanas adicionales de instrucción por año— en comparación con las escuelas sin ese tipo de medida.

Las notas vienen cayendo desde 2013 a un ritmo constante

El paper, titulado Phone-Free Schools and Achievement Growth: A Student-Level Analysis, se enmarca en la llamada Iniciativa de Estados Líderes del CEPR y llega en un momento en que el debate sobre los teléfonos en las aulas alcanzó un punto de inflexión en la política educativa estadounidense.

Thomas Kane, economista educativo y director académico del CEPR, señaló que el rendimiento escolar en Estados Unidos viene descendiendo desde aproximadamente 2013, en lo que el estudio denomina una “filtración lenta”. “Muchos países de Europa occidental y Canadá muestran tendencias similares, en especial en lectura”, destacó Kane en declaraciones al Harvard Gazette.

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Antes de este trabajo, Kane admitió haber considerado que la causa más probable del declive local era la reducción en la rendición de cuentas basada en evaluaciones. Sin embargo, la dimensión internacional del fenómeno lo llevó a examinar el peso del uso de celulares en el aula.

El auge de la inteligencia artificial y las redes sociales intensifica el debate sobre el aprendizaje y la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prohibiciones más estrictas muestran resultados más claros

El equipo de investigación aprovechó la proliferación de vedas escolares como un “experimento natural inverso”: si no fue posible medir el impacto de la llegada de los teléfonos al aula escuela por escuela, ahora sí era posible observar qué ocurre cuando se los retira.

El estudio distingue entre tipos de restricción. Las llamadas “prohibiciones estrictas” incluyen el uso de fundas bloqueables de neoprene —conocidas como Yondr—, el almacenamiento centralizado de los dispositivos dentro del establecimiento o la prohibición de ingresarlos al campus. Estas modalidades mostraron efectos equivalentes entre sí y superiores a las restricciones que solo limitan el uso del celular durante las horas de clase, sin asegurar su resguardo físico.

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“La idea clave es no depender de los docentes para hacer cumplir la norma, con la variabilidad inevitable que eso implica”, señaló Kane. El uso de las fundas Yondr, cuyo costo el estudio estima en alrededor de USD 425 por aula, resultó comparable en efectividad a otras formas de restricción estricta. Kane consideró que esa inversión es justificable: obtener una o dos semanas extra de aprendizaje al año por una fracción del costo salarial docente representa una relación costo-beneficio favorable.

El impacto es pequeño pero equivale a la mitad de la pérdida anual acumulada

Medido con los estándares habituales de intervenciones educativas —como la tutoría personalizada—, el efecto de 0,01 desviaciones estándar sería considerado pequeño. Pero Kane lo contextualiza de otra manera: equivale aproximadamente a la mitad de las pérdidas anuales acumuladas desde que los teléfonos se volvieron ubicuos en las aulas. Si esas pérdidas se acumularon año tras año, los investigadores esperan que las ganancias también lo hagan.

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El análisis también arrojó un hallazgo no previsto. Entre todos los estudiantes —independientemente de su nivel de partida—, existe un subgrupo que registraba caídas pronunciadas en lectura a lo largo del año. Las prohibiciones parecen detener esa tendencia. “Una interpretación es que hay chicos más susceptibles a la distracción, y quitarles el teléfono evita esas pérdidas grandes”, explicó Kane.

Dos aulas escolares contrastan el impacto de las notificaciones móviles en la atención de los estudiantes con una clase activa sobre algoritmos de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento más bajo podría estar vinculado al uso fuera de la escuela

El economista señaló además que los estudiantes con menor rendimiento son los que más tiempo pasan en redes sociales fuera del horario escolar, lo que podría explicar por qué la caída en sus puntajes es más pronunciada. “El desplome de los resultados en la parte baja de la distribución puede estar más relacionado con el uso fuera de la escuela que dentro”, indicó. Sin embargo, aclaró que los datos necesarios para ese análisis aún no están disponibles.

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Kane también planteó que incluso una prohibición efectiva dentro del aula no elimina los efectos residuales del uso nocturno. Si un estudiante se acostó tarde mirando videos o tuvo una discusión en Snapchat a las 10 de la noche, parte de esa carga mental persiste al día siguiente. “Una prohibición en la escuela no eliminará ese efecto”, advirtió.

Harvard pide a los estados usar el acuerdo con Meta para financiar más investigación

El trabajo cobra relevancia en el contexto de un acuerdo alcanzado a principios de 2026, mediante el cual Meta aceptó pagar USD 17.000 millones a distintos estados para evitar un litigio por recolección de datos y diseño adictivo de sus aplicaciones. Kane instó a los estados a destinar parte de esos fondos a investigar con mayor profundidad el efecto de la tecnología en el aprendizaje.

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“Las compañías de redes sociales saben cuánto tiempo pasan los estudiantes en sus plataformas, pero esos datos nunca se vincularon con los resultados académicos individuales”, señaló el investigador. Kane propuso que esa información podría agregarse y anonimizarse para proteger la privacidad de los alumnos, al tiempo que permitiría responder preguntas concretas: ¿es el uso nocturno el principal problema? ¿Es la cantidad total de horas? Las respuestas a esas preguntas, sostuvo, deberían guiar las regulaciones futuras.

Como propuesta inmediata, Kane recomendó que todos los estados impulsen alguna forma de prohibición estricta durante el horario escolar y, en paralelo, soliciten a las plataformas datos sobre el uso extracurricular de los estudiantes. Advirtió que la presión política para actuar ya se adelantó a la evidencia disponible, y que el acuerdo con Meta representa una oportunidad concreta para ordenar esa secuencia. “Garantizo que hay sorpresas en esos datos”, afirmó.

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