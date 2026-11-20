La berenjena a la parmesana convierte pocos ingredientes en una fuente dorada, cremosa y llena de sabor. El tomate, el queso fundido y el perfume de la albahaca forman una combinación que siempre invita a servirse una porción más.
En Argentina suele aparecer como una opción vegetariana para una comida familiar, un almuerzo de domingo o una cena sin carne. También es una buena forma de aprovechar berenjenas de temporada con una preparación sencilla y rendidora.
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Receta de berenjenas a la parmesana
Se trata de capas de berenjena, salsa de tomate, muzzarella y queso parmesano, horneadas hasta que las verduras quedan tiernas y la superficie se gratina.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes.
- 500 g de puré de tomate.
- 250 g de muzzarella.
- 80 g de queso parmesano rallado.
- 1 cebolla chica.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol.
- 1 cucharadita de orégano.
- 10 hojas de albahaca fresca.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
Cómo hacer berenjenas a la parmesana, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 ℃.
- Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 0,5 cm de espesor.
- Acomodar las rodajas en una placa, pincelarlas con 1 cucharada de aceite y salpimentar.
- Hornear durante 10 minutos por lado, hasta que estén tiernas y apenas doradas. No deben quedar demasiado blandas porque terminarán de cocinarse en la fuente.
- Para la salsa, calentar la otra cucharada de aceite en una sartén. Rehogar la cebolla picada durante 3 minutos.
- Incorporar el ajo picado y cocinar durante 30 segundos, sin dejar que se queme.
- Agregar el puré de tomate, el orégano, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos.
- Colocar una capa fina de salsa en una fuente para horno.
- Cubrir con una capa de berenjenas, un poco de muzzarella, queso parmesano y algunas hojas de albahaca.
- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes. Finalizar con salsa, muzzarella y parmesano.
- Llevar al horno durante 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido.
- Gratinar durante 3 a 5 minutos más. La superficie debe quedar dorada, pero la fuente no tiene que secarse.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que las capas se mantengan firmes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal o 6 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal.
- Grasas: 20 g.
- Carbohidratos: 24 g.
- Proteínas: 17 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La preparación se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente tapado, durante 3 días.
También se puede freezar en porciones durante 2 meses. Para recalentarla, pasarla a la heladera durante varias horas y luego llevarla al horno a 180 ℃ hasta que esté bien caliente.
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