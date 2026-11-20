El uso seguro del microondas depende del tipo de alimento, el recipiente, el tiempo de calentamiento y una manipulación cuidadosa al retirar las preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Calentar comida en el microondas puede ser seguro, pero algunos productos requieren precauciones específicas por el riesgo de quemaduras, salpicaduras, chispas o una cocción desigual. Ocho alimentos y líquidos exigen cuidados al usar el microondas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que los equipos que cumplen sus normas y se usan según el manual son seguros. La mayoría de las lesiones asociadas con estos hornos, precisa el organismo, se relaciona con quemaduras provocadas por recipientes, alimentos demasiado calientes o líquidos que hierven de forma repentina.

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1. Las uvas cortadas

Las uvas partidas y unidas por la piel pueden producir plasma y chispas al calentarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas partidas por la mitad y aún unidas por la piel pueden crear plasma al calentarse en el microondas. Gabrielle McGrath, nutricionista diplomada, explicó a EatingWell, sitio especializado en alimentación, que el fenómeno se produce por la forma desigual en que las microondas distribuyen la energía.

Puede observarse como una pequeña llama y derivar en chispas o daños en el aparato. Por esa razón, no conviene hacer este experimento en la cocina.

2. Los huevos crudos enteros

El vapor atrapado dentro de un huevo con cáscara puede acumular presión y hacerlo estallar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un huevo crudo con cáscara no debe calentarse en el microondas. El vapor que se forma en su interior puede acumular presión y hacerlo estallar. McGrath advirtió que el riesgo no termina al retirar el huevo: también podría romperse al morderlo si quedó sobrecalentado.

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El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) fija en 71°C (160°F) la temperatura mínima para preparaciones con huevo y recomienda comprobarla con un termómetro.

3. Las carnes procesadas

Los embutidos y otros productos procesados deben calentarse sin exceso y de acuerdo con las indicaciones de su envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

McGrath señaló que las carnes procesadas pueden formar productos de oxidación del colesterol al exponerse a microondas y vinculó esos compuestos con un mayor riesgo cardiovascular.

Esa advertencia requiere una lectura prudente: el USDA no prohíbe recalentar estos productos, pero aconseja llevar los alimentos listos para comer, como embutidos y salchichas, hasta que estén humeantes. El organismo también recomienda respetar las instrucciones del envase y evitar calentamientos excesivos.

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4. Las zanahorias y salchichas

Los restos de minerales en las zanahorias y la distribución irregular de sales en las salchichas pueden generar chispas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas zanahorias pueden provocar arcos eléctricos, es decir, chispas dentro del aparato. Según el USDA, los minerales presentes en restos de tierra pueden desencadenar esta reacción.

Las salchichas también pueden generarla debido a una distribución irregular de sales y aditivos. Si aparecen chispas, hay que apagar el equipo de inmediato y terminar la cocción por otro método.

5. La leche materna y la fórmula

El calentamiento desigual puede dejar zonas demasiado calientes en los biberones y provocar quemaduras en bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja usar microondas para preparar o recalentar fórmula infantil en polvo. El motivo es que el calentamiento desigual puede dejar zonas muy calientes capaces de escaldar la boca del bebé.

La FDA extiende esta precaución a la leche materna y recomienda entibiar los biberones bajo agua caliente corriente o colocarlos en agua caliente fuera del fuego. Antes de ofrecerlos, se debe agitar el contenido y comprobar que esté tibio.

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6. La carne cruda

Un termómetro permite verificar que la cocción haya alcanzado una temperatura segura en todas las partes de la carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne cruda no está excluida de los microondas, pero requiere un control estricto, ya que pueden dejar zonas frías donde sobrevivan bacterias, advierte el USDA. Para evitarlo, la institución aconseja:

Rotar o revolver el alimento a mitad de la cocción.

Dejarlo reposar al menos tres minutos después de retirarlo.

Medir la temperatura en varias partes con un termómetro.

El pollo y otras aves deben alcanzar 74°C (165°F) en su interior. En cortes enteros de res, cerdo, cordero o ternera, la referencia mínima es 63°C (145°F), seguida de tres minutos de reposo.

7. El agua

El agua sobrecalentada puede hervir de forma repentina al mover el recipiente o introducir un objeto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua calentada por sí sola en un recipiente muy limpio puede superar su punto de ebullición sin formar burbujas visibles. La FDA denomina a este fenómeno sobrecalentamiento.

Al mover la taza o añadir café, té o una cuchara, el líquido puede hervir de forma violenta y provocar quemaduras. Para disminuir el riesgo, el organismo aconseja no exceder los tiempos indicados por el fabricante y seguir el manual del equipo.

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8. Las salsas

Revolver las salsas en intervalos breves ayuda a distribuir el calor y reduce las salpicaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salsas espesas pueden calentarse de forma desigual y salpicar al removerlas o al perforar una capa superficial. McGrath recomendó calentarlas en la cocina para poder revolverlas durante el proceso.

Si se usa el microondas, conviene hacerlo en intervalos breves, cubrir el recipiente de forma que permita escapar el vapor y mezclar entre cada intervalo. Estas medidas distribuyen mejor el calor y disminuyen el riesgo de salpicaduras al servir.