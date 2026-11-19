Arqueólogos identificaron residuos de lácteos, vino y grasas en 34 vasijas de la Edad del Hierro en Calescoves, Menorca. (Carbonell Pastor et al.)

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En Menorca, una isla española del mar Mediterráneo, las comunidades de hace más de 2.000 años despedían a sus muertos en tumbas excavadas en la roca. Frente a algunas de esas cuevas, dejaban vasijas con alimentos o bebidas como parte de ofrendas y ceremonias de recuerdo. Los restos invisibles dentro de esos recipientes permiten saber hoy qué productos eligieron para esos rituales.

Un estudio publicado en Journal of Archaeological Science analizó residuos orgánicos de 34 vasijas halladas en la cueva 45 de Calescoves, un yacimiento arqueológico situado en Alaior, Menorca. Según la investigación, los recipientes pertenecen a la Edad del Hierro tardía, entre los siglos IV y I a. C., y conservaron rastros de productos lácteos, vino, grasas animales y sustancias vegetales.

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Según los investigadores, esa información ayuda a entender cómo estas comunidades expresaban el recuerdo de los muertos y cómo incorporaban costumbres de otras zonas del Mediterráneo sin abandonar sus prácticas locales.

Los residuos revelaron usos distintos para cada tipo de vasija

El conjunto estudiado incluía dos grandes categorías de recipientes: las vasijas de base elevada (una forma típica y local de Menorca, con la base alta, poca capacidad y decoraciones geométricas) y otras formas más variadas, como jarras, cuencos y ollas. De las 31 vasijas que permitieron identificar con precisión la huella química de sus contenidos, 16 arrojaron rastros de productos lácteos, cerca del 52 % del total.

El 70% de las vasijas locales de base elevada albergó restos de productos lácteos para ofrendas rituales. (Carbonell Pastor et al.)

Pero la concentración fue mucho mayor en las vasijas de base elevada: el 70 % de ese tipo específico guardó residuos de lácteos, frente a una presencia mucho menor en el resto. Los autores del estudio interpretan que esos recipientes pudieron contener pequeñas cantidades de leche u otros derivados para colocar como ofrenda.

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En cambio, los rastros químicos relacionados con la uva solo aparecieron en vasijas fabricadas en la isla pero con formas tomadas de otras culturas del Mediterráneo, según el artículo. Entre esos recipientes había jarras con asa lateral, una jarra de mayor tamaño y un cuenco. Los investigadores vincularon esos residuos con una posible presencia de vino, un producto que no se producía en Menorca.

Se trata de la primera prueba de vino en un ritual funerario menorquín. Sònia Carbonell, investigadora del Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y coautora del estudio, sostuvo: “La introducción del vino no parece implicar una sustitución de las tradiciones locales, sino más bien una adaptación de esos elementos a sus propios códigos culturales, lo que pone de relieve la persistencia y la reafirmación de una identidad cultural distinta en un contexto de contactos e intercambios”.

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El equipo también examinó una jarra pequeña con pico vertedor, del tipo que hoy se usaría para servir líquidos con precisión. Esa pieza conservó grasas lácteas, lo que respalda la hipótesis de que pudo funcionar como un biberón prehistórico, según los autores del artículo. Margalida Coll, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y coautora, dijo: “Este biberón nos habla de la crianza y el cuidado de los niños: de personas que alimentaban a los bebés y de prácticas que también se incorporaban a los rituales funerarios”.

Un análisis químico permitió ver contenidos que no dejaron restos visibles

La distribución de los sedimentos demostró que el patio exterior de la cueva albergaba ofrendas y actos de conmemoración colectiva. (Carbonell Pastor et al.)

El equipo estudió 34 recipientes cerámicos recuperados durante las excavaciones de 2023 y 2024 en el patio exterior de la cueva 45. El conjunto reunió 25 piezas de tradición talayótica, ocho recipientes locales inspirados en formas extranjeras y una copa importada.

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Los arqueólogos dividieron los hallazgos entre depósitos procedentes de la limpieza posterior del interior de la cueva y niveles que correspondían al uso original del patio como espacio de ofrendas. De acuerdo con el estudio, esa diferencia permitió distinguir objetos ligados a la cámara funeraria de otros relacionados con acciones efectuadas por quienes participaban del ritual frente a la tumba.

Para conservar las piezas, muchas de ellas completas, el equipo aplicó una metodología con tres etapas. Primero realizó tomografías computarizadas de haz cónico, una técnica de rayos X que produce imágenes tridimensionales sin romper el objeto. Después efectuó microexcavaciones en laboratorio para retirar el sedimento interno por capas. Por último, extrajo y analizó compuestos orgánicos atrapados en los poros de la cerámica.

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La investigación no detectó restos macroscópicos de alimentos ni huellas visibles de hollín dentro de las vasijas. Por eso, el análisis de lípidos (moléculas grasas que pueden permanecer en la cerámica) aportó la principal vía para conocer los contenidos antiguos.

El estudio aportó la primera evidencia química de vino en un contexto funerario de la Menorca prehistórica. (Carbonell Pastor et al.)

Adrià Breu, investigador del Departamento de Prehistoria de la UAB y coautor, explicó que el laboratorio unificó procedimientos químicos que suelen requerir muestras separadas para identificar lácteos y vino. Según Breu, esa modificación redujo la muestra necesaria, una condición decisiva debido al tamaño reducido de varios recipientes.

El patio de la tumba funcionó como un espacio para ofrendas y memoria

La distribución de los residuos sugiere funciones distintas para el interior de la cueva y su patio exterior. Algunas piezas, entre ellas la posible botella para bebés, aparecieron en estratos vinculados con materiales desplazados desde la cámara funeraria. Los autores las relacionaron con objetos que acompañaron a los muertos.

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En cambio, las vasijas de base elevada con residuos lácteos aparecieron sobre todo en los estratos más antiguos del patio. El artículo interpreta ese sector abierto como un lugar para ofrendas, consumos compartidos y actos de conmemoración ante la entrada de la tumba.

El equipo científico recurrió a tomografías computarizadas tridimensionales y microexcavaciones para estudiar las cerámicas sin fracturarlas. (Carbonell Pastor et al.)

El conjunto también incluyó recipientes con rastros de grasas animales, sustancias vegetales y posibles aceites vegetales. Una vasija cónica con asas perforadas, antes definida como posible incensario por su forma, mostró compuestos de origen vegetal. El estudio advierte que el resultado no confirma ni descarta por sí solo aquel uso, aunque amplía las hipótesis sobre sustancias aromáticas o de carga sensorial.

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Para los autores, la combinación de leche, vino, formas locales y recipientes inspirados en repertorios mediterráneos describe una práctica ritual específica de la Menorca postalayótica. El artículo concluye que las comunidades seleccionaron productos y objetos de procedencias diversas para integrarlos en un lenguaje funerario propio.