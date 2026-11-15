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Los 10 mejores platos con vegetales del mundo, según un ranking: cómo prepararlos en casa paso a paso

Un recorrido por sabores de Italia, Portugal, India, Brasil, Grecia, Etiopía y México, con ingredientes, cantidades y procedimientos para llevar diez especialidades tradicionales a la mesa

Manos que sostienen una hamburguesa de avena y zanahoria junto a una tabla de madera, otra hamburguesa y un tazón con la mezcla de vegetales.
El ranking internacional de TasteAtlas reúne preparaciones vegetales en recetas adaptadas para cuatro porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las verduras, las legumbres y los cereales forman parte de preparaciones cotidianas en cocinas de todo el mundo. Berenjenas, calabacines, tomates, papas, frijoles y lentejas se combinan con quesos, especias, arroces y salsas para dar lugar a recetas con técnicas e ingredientes propios de cada región.

Un ranking internacional reúne los 10 puestos iniciales de la categoría de TasteAtlas e incluye versiones caseras para cuatro porciones. Aunque la clasificación se presenta como una categoría de preparaciones vegetales, algunas incorporan carne, embutidos o caldo animal.

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1. Parmigiana alla napoletana

Cazuela de barro con capas de berenjena horneada, un plato con una porción, cubiertos, rebanadas de pan, una aceitera y un vaso con vino tinto.
La parmigiana alla napoletana lleva capas de berenjena rebozada, salsa de tomate y quesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión napolitana lleva capas de berenjena rebozada, salsa de tomate y quesos.

Ingredientes

  • 3 berenjenas grandes
  • Sal y harina
  • 2 huevos
  • Aceite para freír
  • 700 g de salsa de tomate
  • 250 g de mozzarella
  • 80 g de parmesano rallado
  • Hojas de albahaca

Paso a paso

  1. Cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm, salar y dejar reposar 30 minutos.
  2. Enjuagar, secar, pasar por harina y huevo batido, y freír hasta dorar.
  3. Cubrir una fuente con salsa y armar capas de berenjena, mozzarella, parmesano y albahaca.
  4. Repetir las capas y hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos.
  5. Dejar reposar 10 minutos antes de servir.

2. Sopa da pedra

Cuenco con caldo de frijoles, embutidos y una piedra, acompañado de rebanadas de pan y una copa de vino sobre una mesa de madera.
La sopa da pedra portuguesa combina frijoles y verduras con cortes de cerdo y embutidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta sopa portuguesa combina frijoles, verduras, embutidos y cortes de cerdo.

Ingredientes

  • 250 g de frijoles rojos secos
  • 150 g de chorizo
  • 100 g de panceta
  • 300 g de papas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria
  • 150 g de repollo
  • 1 hoja de laurel
  • Pimentón, cilantro, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Remojar los frijoles durante la noche.
  2. Hervirlos con el chorizo, la panceta, la cebolla, el ajo y el laurel hasta que estén casi tiernos.
  3. Retirar las carnes, cortarlas e incorporar las papas y la zanahoria en cubos.
  4. A los 15 minutos, sumar el repollo y machacar parte de las papas y los frijoles para espesar.
  5. Devolver las carnes, condimentar y servir con cilantro.

3. Malai kofta

Cuenco con cuatro albóndigas en salsa naranja decoradas con crema, junto a pan plano y rodajas de cebolla morada sobre una mesa de madera.
Malai kofta: bolitas de papa y paneer acompañadas por una salsa cremosa con tomate y especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malai kofta consiste en bolitas de papa y queso dentro de una salsa cremosa especiada.

Ingredientes

  • 3 papas hervidas
  • 150 g de paneer o ricota firme
  • 1 zanahoria rallada
  • 2 cucharadas de maicena
  • 2 cucharadas de pasas
  • Aceite y sal
  • 1 cebolla
  • 2 tomates
  • 10 castañas de cajú
  • 1 diente de ajo
  • Jengibre rallado
  • 150 ml de crema
  • Garam masala, cúrcuma, comino y chile en polvo

Paso a paso

  1. Mezclar las papas pisadas, el paneer, la zanahoria, la maicena, las pasas y sal.
  2. Formar bolitas, freírlas hasta dorar y reservar.
  3. Rehogar cebolla, ajo, jengibre y especias; agregar tomate y castañas hidratadas.
  4. Cocinar durante 10 minutos, procesar con un poco de agua y devolver a la sartén.
  5. Sumar la crema y las koftas justo antes de servir.

4. Parmigiana

Cazuela con berenjenas gratinadas, plato servido, cuchara de madera, copa de vino, aceitera y pizarra con texto sobre mesa de madera.
Parmigiana: la versión siciliana reúne berenjenas, salsa de tomate, albahaca y una mezcla de quesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta siciliana usa berenjenas, salsa de tomate, queso y albahaca.

Ingredientes

  • 3 berenjenas
  • Sal y aceite de oliva o aceite para freír
  • 700 g de salsa de tomate
  • 250 g de mozzarella o caciocavallo
  • 80 g de parmesano o pecorino
  • Albahaca y pimienta

Paso a paso

  1. Cortar las berenjenas, salar durante media hora y secar.
  2. Freírlas o asarlas con aceite hasta dorar.
  3. Cubrir una fuente con salsa de tomate y disponer una capa de berenjenas.
  4. Añadir queso y albahaca, y repetir hasta terminar los ingredientes.
  5. Hornear a 180 °C entre 25 y 30 minutos.

5. Feijão tropeiro

Un cuenco con frijoles, trozos de carne, chicharrón, huevo y verduras picadas sobre una mesa de madera, con ollas al fondo.
El feijão tropeiro brasileño mezcla frijoles con harina de mandioca, huevo y carnes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato brasileño mezcla frijoles con harina de mandioca, huevo y carnes.

Ingredientes

  • 400 g de frijoles pintos cocidos y escurridos
  • 150 g de panceta
  • 150 g de linguiça o chorizo fresco
  • 2 huevos
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 150 g de harina de mandioca tostada
  • Perejil o ciboulette
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Dorar la panceta y la linguiça en una sartén amplia.
  2. Agregar la cebolla y el ajo picados.
  3. Hacer un espacio en la sartén, sumar los huevos y revolverlos.
  4. Incorporar los frijoles con cuidado para que no se rompan.
  5. Apagar el fuego, añadir la harina de mandioca de a poco y terminar con hierbas y condimentos.

6. Kolokithakia tiganita

Cuenco con rodajas de calabacín frito, plato pequeño con salsa blanca y limón, copa de vino y cubiertos sobre una mesa de madera.
Las rodajas de calabacín fritas constituyen una preparación habitual de la cocina griega (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rodajas de calabacín fritas son una preparación habitual de la cocina griega.

Ingredientes

  • 4 calabacines pequeños
  • Sal y pimienta
  • 120 g de harina
  • 150 ml de agua con gas fría
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Aceite para freír
  • Yogur griego, limón, ajo y eneldo para una salsa opcional

Paso a paso

  1. Cortar los calabacines en rodajas de 3 mm, salar levemente y secar.
  2. Mezclar harina, polvo de hornear, pimienta y agua con gas hasta obtener una masa ligera.
  3. Pasar las rodajas por la preparación.
  4. Freír en tandas a 175 °C hasta que estén crujientes.
  5. Escurrir, salar y servir con salsa de yogur si se desea.

7. Shiro wat

Cuenco con guiso shiro wat sobre pan injera, ensalada, queso y verduras en una bandeja metálica redonda sobre una mesa de madera.
Shiro wat: guiso etíope de harina de garbanzo, tomate, ajo y la mezcla de especias berbere (Imagen Ilustrativa Infobae)

El shiro wat es un guiso etíope espeso elaborado a base de harina de garbanzo y especias.

Ingredientes

  • 1 cebolla grande
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite o manteca clarificada
  • 2 cucharadas de berbere
  • 180 g de harina de garbanzo
  • 750 ml de agua o caldo de verduras
  • 1 tomate rallado
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cocinar la cebolla picada a fuego bajo con unas cucharadas de agua hasta que esté tierna.
  2. Incorporar el aceite, el ajo y el berbere.
  3. Añadir el tomate y cocinar cinco minutos.
  4. Disolver la harina de garbanzo en una parte del agua fría e incorporarla con el líquido restante.
  5. Cocinar entre 15 y 20 minutos, revolviendo, hasta que espese. Servir con injera, arroz o pan plano.

8. Sopa tarasca

Tazón de barro con sopa espesa, tiras de tortilla, aguacate y queso sobre un mantel individual de fibra en una mesa de madera.
La sopa tarasca es una receta originaria de Michoacán que incluye frijoles, tomate y chile ancho (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa tarasca, originaria de Michoacán, combina frijoles, tomate y chile ancho.

Ingredientes

  • 400 g de frijoles pintos cocidos
  • 4 tomates
  • Media cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 chile ancho seco
  • 750 ml de caldo de verduras o pollo
  • 1 cucharadita de orégano mexicano
  • Aceite y sal
  • 4 tortillas de maíz
  • Queso fresco, crema y palta o aguacate

Paso a paso

  1. Tostar el chile, quitarle las semillas y remojarlo 10 minutos en agua caliente.
  2. Asar tomates, cebolla y ajo.
  3. Licuar con el chile, los frijoles y la mitad del caldo.
  4. Freír el puré en una olla, sumar el resto del caldo y el orégano, y cocinar 15 minutos.
  5. Freír las tortillas en tiras y servir con queso, crema y palta.

9. Yemista

Bandeja para hornear con tomates y pimientos rellenos de arroz y trozos de papa sobre una mesa de madera con cubiertos.
Yemista: tomates y pimientos rellenos con arroz, calabacín, hierbas, pasas y piñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los yemista son tomates y pimientos rellenos de arroz, verduras y hierbas.

Ingredientes

  • 4 tomates grandes
  • 4 pimientos
  • 200 g de arroz de grano medio
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 calabacín pequeño rallado
  • 2 cucharadas de pasas
  • 50 g de piñones
  • Perejil y menta
  • 400 ml de tomate triturado
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cortar una tapa a los tomates y pimientos; retirar y picar la pulpa.
  2. Rehogar la pulpa con cebolla, ajo, calabacín, pasas y piñones.
  3. Agregar arroz, hierbas, la mitad del tomate triturado y condimentos; cocinar cinco minutos.
  4. Rellenar los vegetales hasta tres cuartos de su capacidad.
  5. Hornear en una fuente con el resto del tomate, aceite y 200 ml de agua, tapados a 180 °C durante 45 minutos. Destapar y cocinar 15 minutos más.

10. Dal tadka

Cuenco de guiso de lentejas amarillas con chile y ajo, acompañado de pan plano en un plato metálico sobre una mesa de madera.
El dal tadka consiste en un guiso indio de lentejas finalizado con un salteado de especias, ajo y chile (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dal tadka es un guiso indio de lentejas terminado con un salteado de especias, ajo y chile.

Ingredientes

  • 250 g de lentejas rojas o toor dal
  • 1 cebolla
  • 2 tomates
  • 5 dientes de ajo
  • Jengibre rallado
  • Media cucharadita de cúrcuma
  • 900 ml de agua
  • Sal
  • 2 cucharadas de ghee o aceite
  • 1 cucharadita de semillas de comino
  • 1 chile seco
  • Media cucharadita de garam masala
  • Cilantro

Paso a paso

  1. Enjuagar las lentejas y cocinarlas con cúrcuma y agua hasta que queden blandas; aplastarlas levemente.
  2. Rehogar cebolla, tomates, dos dientes de ajo y jengibre hasta formar una salsa.
  3. Integrar la salsa a las lentejas.
  4. Calentar el ghee y tostar comino, chile seco y los tres dientes de ajo restantes en láminas.
  5. Volcar ese salteado sobre las lentejas, sumar garam masala y cilantro, y servir con arroz basmati, chapati o naan.

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