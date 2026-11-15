Los 10 mejores platos con vegetales del mundo, según un ranking: cómo prepararlos en casa paso a paso

Las verduras, las legumbres y los cereales forman parte de preparaciones cotidianas en cocinas de todo el mundo. Berenjenas, calabacines, tomates, papas, frijoles y lentejas se combinan con quesos, especias, arroces y salsas para dar lugar a recetas con técnicas e ingredientes propios de cada región.
Un ranking internacional reúne los 10 puestos iniciales de la categoría de TasteAtlas e incluye versiones caseras para cuatro porciones. Aunque la clasificación se presenta como una categoría de preparaciones vegetales, algunas incorporan carne, embutidos o caldo animal.
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1. Parmigiana alla napoletana
La versión napolitana lleva capas de berenjena rebozada, salsa de tomate y quesos.
Ingredientes
- 3 berenjenas grandes
- Sal y harina
- 2 huevos
- Aceite para freír
- 700 g de salsa de tomate
- 250 g de mozzarella
- 80 g de parmesano rallado
- Hojas de albahaca
Paso a paso
- Cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm, salar y dejar reposar 30 minutos.
- Enjuagar, secar, pasar por harina y huevo batido, y freír hasta dorar.
- Cubrir una fuente con salsa y armar capas de berenjena, mozzarella, parmesano y albahaca.
- Repetir las capas y hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos.
- Dejar reposar 10 minutos antes de servir.
2. Sopa da pedra
Esta sopa portuguesa combina frijoles, verduras, embutidos y cortes de cerdo.
Ingredientes
- 250 g de frijoles rojos secos
- 150 g de chorizo
- 100 g de panceta
- 300 g de papas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria
- 150 g de repollo
- 1 hoja de laurel
- Pimentón, cilantro, sal y pimienta
Paso a paso
- Remojar los frijoles durante la noche.
- Hervirlos con el chorizo, la panceta, la cebolla, el ajo y el laurel hasta que estén casi tiernos.
- Retirar las carnes, cortarlas e incorporar las papas y la zanahoria en cubos.
- A los 15 minutos, sumar el repollo y machacar parte de las papas y los frijoles para espesar.
- Devolver las carnes, condimentar y servir con cilantro.
3. Malai kofta
El malai kofta consiste en bolitas de papa y queso dentro de una salsa cremosa especiada.
Ingredientes
- 3 papas hervidas
- 150 g de paneer o ricota firme
- 1 zanahoria rallada
- 2 cucharadas de maicena
- 2 cucharadas de pasas
- Aceite y sal
- 1 cebolla
- 2 tomates
- 10 castañas de cajú
- 1 diente de ajo
- Jengibre rallado
- 150 ml de crema
- Garam masala, cúrcuma, comino y chile en polvo
Paso a paso
- Mezclar las papas pisadas, el paneer, la zanahoria, la maicena, las pasas y sal.
- Formar bolitas, freírlas hasta dorar y reservar.
- Rehogar cebolla, ajo, jengibre y especias; agregar tomate y castañas hidratadas.
- Cocinar durante 10 minutos, procesar con un poco de agua y devolver a la sartén.
- Sumar la crema y las koftas justo antes de servir.
4. Parmigiana
La receta siciliana usa berenjenas, salsa de tomate, queso y albahaca.
Ingredientes
- 3 berenjenas
- Sal y aceite de oliva o aceite para freír
- 700 g de salsa de tomate
- 250 g de mozzarella o caciocavallo
- 80 g de parmesano o pecorino
- Albahaca y pimienta
Paso a paso
- Cortar las berenjenas, salar durante media hora y secar.
- Freírlas o asarlas con aceite hasta dorar.
- Cubrir una fuente con salsa de tomate y disponer una capa de berenjenas.
- Añadir queso y albahaca, y repetir hasta terminar los ingredientes.
- Hornear a 180 °C entre 25 y 30 minutos.
5. Feijão tropeiro
Este plato brasileño mezcla frijoles con harina de mandioca, huevo y carnes.
Ingredientes
- 400 g de frijoles pintos cocidos y escurridos
- 150 g de panceta
- 150 g de linguiça o chorizo fresco
- 2 huevos
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 150 g de harina de mandioca tostada
- Perejil o ciboulette
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Dorar la panceta y la linguiça en una sartén amplia.
- Agregar la cebolla y el ajo picados.
- Hacer un espacio en la sartén, sumar los huevos y revolverlos.
- Incorporar los frijoles con cuidado para que no se rompan.
- Apagar el fuego, añadir la harina de mandioca de a poco y terminar con hierbas y condimentos.
6. Kolokithakia tiganita
Las rodajas de calabacín fritas son una preparación habitual de la cocina griega.
Ingredientes
- 4 calabacines pequeños
- Sal y pimienta
- 120 g de harina
- 150 ml de agua con gas fría
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Aceite para freír
- Yogur griego, limón, ajo y eneldo para una salsa opcional
Paso a paso
- Cortar los calabacines en rodajas de 3 mm, salar levemente y secar.
- Mezclar harina, polvo de hornear, pimienta y agua con gas hasta obtener una masa ligera.
- Pasar las rodajas por la preparación.
- Freír en tandas a 175 °C hasta que estén crujientes.
- Escurrir, salar y servir con salsa de yogur si se desea.
7. Shiro wat
El shiro wat es un guiso etíope espeso elaborado a base de harina de garbanzo y especias.
Ingredientes
- 1 cebolla grande
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite o manteca clarificada
- 2 cucharadas de berbere
- 180 g de harina de garbanzo
- 750 ml de agua o caldo de verduras
- 1 tomate rallado
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Cocinar la cebolla picada a fuego bajo con unas cucharadas de agua hasta que esté tierna.
- Incorporar el aceite, el ajo y el berbere.
- Añadir el tomate y cocinar cinco minutos.
- Disolver la harina de garbanzo en una parte del agua fría e incorporarla con el líquido restante.
- Cocinar entre 15 y 20 minutos, revolviendo, hasta que espese. Servir con injera, arroz o pan plano.
8. Sopa tarasca
La sopa tarasca, originaria de Michoacán, combina frijoles, tomate y chile ancho.
Ingredientes
- 400 g de frijoles pintos cocidos
- 4 tomates
- Media cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 chile ancho seco
- 750 ml de caldo de verduras o pollo
- 1 cucharadita de orégano mexicano
- Aceite y sal
- 4 tortillas de maíz
- Queso fresco, crema y palta o aguacate
Paso a paso
- Tostar el chile, quitarle las semillas y remojarlo 10 minutos en agua caliente.
- Asar tomates, cebolla y ajo.
- Licuar con el chile, los frijoles y la mitad del caldo.
- Freír el puré en una olla, sumar el resto del caldo y el orégano, y cocinar 15 minutos.
- Freír las tortillas en tiras y servir con queso, crema y palta.
9. Yemista
Los yemista son tomates y pimientos rellenos de arroz, verduras y hierbas.
Ingredientes
- 4 tomates grandes
- 4 pimientos
- 200 g de arroz de grano medio
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 calabacín pequeño rallado
- 2 cucharadas de pasas
- 50 g de piñones
- Perejil y menta
- 400 ml de tomate triturado
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Paso a paso
- Cortar una tapa a los tomates y pimientos; retirar y picar la pulpa.
- Rehogar la pulpa con cebolla, ajo, calabacín, pasas y piñones.
- Agregar arroz, hierbas, la mitad del tomate triturado y condimentos; cocinar cinco minutos.
- Rellenar los vegetales hasta tres cuartos de su capacidad.
- Hornear en una fuente con el resto del tomate, aceite y 200 ml de agua, tapados a 180 °C durante 45 minutos. Destapar y cocinar 15 minutos más.
10. Dal tadka
El dal tadka es un guiso indio de lentejas terminado con un salteado de especias, ajo y chile.
Ingredientes
- 250 g de lentejas rojas o toor dal
- 1 cebolla
- 2 tomates
- 5 dientes de ajo
- Jengibre rallado
- Media cucharadita de cúrcuma
- 900 ml de agua
- Sal
- 2 cucharadas de ghee o aceite
- 1 cucharadita de semillas de comino
- 1 chile seco
- Media cucharadita de garam masala
- Cilantro
Paso a paso
- Enjuagar las lentejas y cocinarlas con cúrcuma y agua hasta que queden blandas; aplastarlas levemente.
- Rehogar cebolla, tomates, dos dientes de ajo y jengibre hasta formar una salsa.
- Integrar la salsa a las lentejas.
- Calentar el ghee y tostar comino, chile seco y los tres dientes de ajo restantes en láminas.
- Volcar ese salteado sobre las lentejas, sumar garam masala y cilantro, y servir con arroz basmati, chapati o naan.
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