Secar por completo los textiles ayuda a limitar la proliferación de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Compartir una toalla de baño puede facilitar el paso indirecto de microorganismos entre personas, aunque ese contacto no implica por sí solo una infección. El riesgo aumenta si la tela permanece húmeda, hay heridas en la piel o una persona cursa una infección cutánea.

La toalla recoge células de la piel, humedad y microorganismos que forman parte de la microbiota habitual. El microbiólogo Jason Tetro, citado por Martha Stewart, sitio especializado en hogares, explicó que ese intercambio ocurre de manera indirecta: el textil funciona como vehículo entre quienes lo usan. Entre los organismos que pueden encontrarse figuran bacterias, levaduras y hongos; la mayoría no provoca enfermedad.

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Los especialistas aconsejan reservar los artículos de uso personal para cada integrante del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad favorece la permanencia de microorganismos en la tela

La presencia de bacterias no equivale a que una toalla sea peligrosa. El especialista en microbioma Jack Gilbert, profesor de Pediatría de la Universidad de California en San Diego, señaló que las personas liberan microorganismos de forma constante. Y que la probabilidad de una infección grave por este intercambio es muy baja en condiciones habituales.

Sin embargo, la humedad puede favorecer el crecimiento de bacterias u hongos capaces de producir compuestos volátiles responsables del olor a humedad, indicó Tetro. Ese olor resulta desagradable, pero no constituye por sí mismo una prueba de infección.

Las heridas abiertas requieren mayores cuidados para evitar posibles infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) son más estrictas ante infecciones específicas. El organismo advierte que el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, conocido como MRSA, puede sobrevivir en superficies, incluidas las toallas, durante horas, días o semanas. Puede llegar a causar una infección si entra en un corte, raspadura o herida abierta.

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Por ese motivo, los CDC aconsejan no compartir artículos personales que tienen contacto directo con la piel, como toallas, paños de baño y rasuradoras. La medida adquiere relevancia en vestuarios, gimnasios y prácticas deportivas con contacto físico, ámbitos en los que coinciden lesiones cutáneas, objetos compartidos y mayor exposición al sudor.

La humedad sostenida puede favorecer la presencia de bacterias y hongos en las telas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las heridas y defensas bajas justifican mayores cuidados

Gilbert recomendó usar una toalla limpia y distinta cuando hay llagas o heridas abiertas. Tetro añadió que las personas con sistemas inmunitarios debilitados deberían adoptar la misma precaución.

Los CDC también recomiendan cubrir cortes y heridas con vendajes limpios y secos hasta que cicatricen. Si aparecen signos compatibles con una infección de piel, como enrojecimiento, dolor, calor local, hinchazón o secreción, corresponde consultar a un profesional en lugar de atribuirlos sin evaluación al uso de toalla compartida.

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Lavar y secar con frecuencia los textiles de uso cotidiano forma parte de una rutina de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hongos requieren atención particular. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) informa que la tiña puede transmitirse por objetos contaminados, entre ellos sábanas, peines y toallas.

La institución aconseja no compartir estos artículos con una persona que tenga la infección y lavarlos con regularidad. Para el pie de atleta, aconseja secar bien los pies, sobre todo entre los dedos, y utilizar una toalla separada para esa zona.

Las infecciones cutáneas demandan evitar el intercambio de objetos que estén en contacto con la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secar y lavar las toallas reduce factores de riesgo

Mantener una toalla personal es la opción más sencilla cuando hay dudas sobre la salud de la piel. Si se comparte, conviene extenderla en una barra o tender tras cada uso para que el aire alcance toda la superficie. Dejarla en el suelo, enrollada o dentro de un cesto cerrado retrasa el secado y favorece el olor persistente.

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La especialista en innovación de productos de limpieza Jenna Arkin, consultada por el medio, sugirió revisar la configuración real del lavarropas, ya que algunos equipos domésticos trabajan a menor temperatura que la indicada en el selector. También recomendó usar los ciclos de desinfección o vapor cuando estén disponibles y completar el secado con un ciclo de alta temperatura.

El secado al aire libre o en espacios ventilados reduce la humedad acumulada en las telas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tetro planteó lavar las toallas en agua superior a 60℃ (140℉) y secarlas con calor. A la vez, señaló que una toalla que no está muy sucia no necesita ir al lavado después de cada uso; una frecuencia semanal puede ser suficiente en un uso individual.

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Cuando varias personas la utilizan, cuando tarda en secarse o si hay una infección cutánea en el hogar, resulta prudente aumentar la frecuencia de lavado y no compartirla.