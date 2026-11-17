Dátiles y ciruelas pasas aportan fibra y compuestos naturales que pueden incluirse en una alimentación variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ciruelas pasas y los dátiles concentran fibra en porciones pequeñas y pueden incorporarse como colación o como parte de comidas. Ambas frutas desecadas aportan cerca de 3 gramos de fibra por cada 50 gramos, aunque sus características nutricionales y su relación con la regularidad intestinal presentan matices.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman al menos 25 gramos diarios de fibra alimentaria presente de forma natural en los alimentos.

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El organismo también aconseja que los carbohidratos provengan principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. En ese marco, las frutas desecadas pueden sumar fibra, pero conviene contemplar la porción dentro de una alimentación variada.

La diferencia de fibra entre ambas frutas desecadas es mínima por porción, según los datos nutricionales citados en la nota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dátiles tienen una diferencia mínima en el aporte de fibra

Los dátiles Medjool aportan 3 gramos de fibra por 50 gramos, según los datos recogidos por EatingWell, sitio especializado en alimentación. Esa cifra es apenas superior a la de una porción equivalente de ciruelas pasas: la diferencia ronda los 0,2 gramos, por lo que no representa una ventaja determinante para elegir una u otra fruta.

Jennifer Pallian, nutricionista dietista registrada, señaló al medio que ambas opciones pueden contribuir a elevar la ingesta de fibra. Los dátiles se distinguen además por su sabor dulce y textura densa, cualidades que permiten usarlos en preparaciones o combinarlos con otros alimentos. También contienen minerales como potasio, magnesio y cobre, además de compuestos fenólicos.

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Los dátiles aportan fibra, potasio, magnesio, cobre y compuestos fenólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS vincula un mayor consumo de fibra natural con mejoras en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles.

Sus recomendaciones se basan en estudios que asociaron una ingesta elevada de fibra con menor riesgo de mortalidad por todas las causas: enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

El organismo aclara que esa recomendación se refiere a la fibra que está presente naturalmente en los alimentos, y no a la agregada o aislada en suplementos.

Su textura suave y su dulzor natural permiten incorporarlos en preparaciones dulces o saladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciruelas pasas suman sorbitol a su contenido de fibra

Cinco ciruelas pasas, equivalentes a unos 50 gramos, contienen 3 gramos de fibra. A esa composición se agrega el sorbitol, un alcohol de azúcar que ocurre de manera natural y favorece la entrada de agua en el intestino, lo que puede ablandar las heces.

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Arielle Lebovitz, nutricionista dietista registrada, explicó a EatingWell que el efecto de las ciruelas pasas sobre la salud digestiva no depende únicamente de la fibra.

Las ciruelas pasas combinan fibra y sorbitol, una característica vinculada con la regularidad intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lauren Manaker, también nutricionista dietista registrada, y Pallian consideraron que las ciruelas pasas pueden ser la alternativa a priorizar si el objetivo es sostener la regularidad intestinal, por la combinación de fibra y sorbitol.

Una revisión publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indicó que distintos estudios evaluaron las ciruelas pasas en relación con la función intestinal. En uno de ellos, adultos sanos que consumieron 80 o 120 gramos diarios durante cuatro semanas registraron mayor peso y frecuencia de las deposiciones que el grupo de control.

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La revisión plantea que la fibra, sorbitol y fitoquímicos podrían intervenir en ese resultado, y señala la necesidad de más investigaciones para confirmar algunos efectos sobre la microbiota.

Además de su aporte de fibra, contienen antioxidantes y nutrientes como boro y cobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección depende del objetivo y forma de incorporarlas

La diferencia entre ambos alimentos es tan reducida que el gusto, tolerancia individual y uso culinario pueden guiar la decisión. Los dátiles pueden integrarse en recetas o consumirse como colación; las ciruelas pasas aportan sorbitol, asociado a la regularidad intestinal.

Para completar una colación, el artículo de EatingWell propone combinar cualquiera de las dos frutas con una fuente de proteína o grasas insaturadas, como frutos secos, semillas, yogur natural o queso cottage. Esa combinación puede aportar mayor saciedad entre comidas. También pueden añadirse a licuados o preparaciones dulces y saladas.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas adultas consuman al menos 25 gramos diarios de fibra presente naturalmente en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir porciones acordes con el resto de la alimentación diaria.

Aumentar el consumo de fibra de manera gradual si no forma parte de la dieta habitual.

Acompañar una mayor ingesta de fibra con suficiente agua.

Consultar con un profesional de salud ante estreñimiento persistente u otros síntomas digestivos.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte que incrementar su consumo de forma rápida puede provocar gases, distensión abdominal o cólicos en algunas personas. Por eso, la incorporación progresiva de alimentos que la contienen, junto con una hidratación adecuada, permite evaluar la tolerancia individual.