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¿Es seguro consumir batatas con brotes? Qué dicen los expertos

Nutricionistas y científicos especializados en seguridad alimentaria respondieron las dudas más frecuentes sobre el estado de esta raíz y su aptitud para el consumo diario

Ilustración de tres patatas rosadas con brotes sobre una encimera de madera frente a una ventana, frascos de especias y plantas en macetas.
Los brotes no vuelven tóxica a la batata, pero pueden modificar su sabor y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una batata con brotes no debe descartarse de forma automática. Antes de cocinarla, la clave es comprobar su estado y retirar las partes dañadas. Si conserva firmeza y no presenta moho ni olores extraños, todavía puede aprovecharse.

Los brotes no vuelven tóxica a la batata

La aparición de brotes es parte del ciclo natural de la raíz: indica que intenta desarrollar una nueva planta. La científica de alimentos Padma Kulkarni, presidenta de la División de Gestión de Seguridad y Calidad de los Alimentos del Instituto de Tecnólogos de Alimentos, explicó a EatingWell que el proceso afecta sobre todo la calidad y no la inocuidad del alimento.

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Infografía con ilustraciones de batatas enteras, brotadas y cortadas, una canasta en un armario, frutas y una olla sobre una hornalla.
Antes de cocinar una pieza germinada, conviene revisar si tiene moho, zonas blandas u olores extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción importa porque suele confundirse a la batata con la papa común. Esta última pertenece a otra familia botánica y puede presentar zonas verdes y compuestos como la solanina y chaconina, asociados con malestar gastrointestinal.

La batata, en cambio, pertenece a la familia de las campanillas y sus brotes, por sí solos, no constituyen una señal para desecharla.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la brotación se vincula con pérdidas de peso y deterioro de la calidad comercial de las raíces. Por eso, una batata brotada puede resultar menos conveniente para ciertas preparaciones, aunque conserve condiciones adecuadas para el consumo.

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Batata con pequeños brotes de color púrpura sobre una encimera de piedra, con cuencos y ollas desenfocadas al fondo.
Una batata firme, sin daños visibles y con pulpa uniforme puede aprovecharse después de retirar los brotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Firmeza, olor y moho definen si puede aprovecharse

La nutricionista dietista registrada Annamarie Rodriguez recomendó revisar cada pieza antes de prepararla. Los brotes se pueden cortar, pero hay indicios que requieren descartarla por completo:

  • Moho visible
  • Olor a humedad, fermentación o descomposición
  • Zonas blandas, viscosas o hundidas
  • Partes muy arrugadas o de color marrón oscuro o negro
  • Pulpa interna oscura o con textura anormal al cortarla
Dos batatas con brotes sobre una tabla de madera colocada en una encimera de granito junto a un frasco de vidrio.
El almacenamiento en un lugar seco, oscuro y ventilado ayuda a retrasar la aparición de brotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una zona deteriorada y localizada puede recortarse si el resto de la raíz permanece firme y su interior presenta un color uniforme, según Rodriguez.

En cambio, si la alteración se extiende, la recomendación es no consumirla. También conviene separar las unidades dañadas del resto de la compra para limitar la propagación de moho.

La FAO identifica las heridas mecánicas, pérdida de agua, brotación, enfermedades y plagas entre las causas de merma poscosecha de la batata. El organismo indica que el curado posterior a la cosecha ayuda a formar una capa protectora sobre daños de la piel, lo que reduce la pérdida de humedad y la entrada de patógenos.

Una batata con brotes verdes y tallos morados colocada en un cuenco sobre una mesa de madera en una cocina.
Las batatas no deben guardarse en la heladera porque las bajas temperaturas pueden dañarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor y textura pueden cambiar después de la brotación

Aunque sea apta para cocinar, una batata brotada puede haber perdido parte de su humedad y cualidades habituales. Kulkarni indicó al sitio especializado en alimentación que ese cambio puede reducir su dulzor. Rodriguez añadió que también puede resultar más seca o fibrosa que una raíz fresca.

En esos casos, las cocciones con líquido o las preparaciones trituradas pueden ser una alternativa para aprovecharla. Antes de usarla, corresponde cortar el brote, pelar o retirar las zonas afectadas y revisar el interior. Si la pulpa está sana, puede hervirse, hornearse o incorporarse a sopas, guisos y purés.

Los brotes y hojas de la batata son comestibles, de acuerdo con Rodriguez, quien señaló que pueden sumarse a ensaladas o cocinarse como otras hojas verdes. Esa posibilidad no sustituye la inspección de la raíz: la decisión de comerla depende de que no presente signos de descomposición.

Batatas enteras y en rodajas sobre una tabla junto a recipientes con crema, queso, manteca, ajo, nuez moscada, sal y pimienta.
Las piezas que comienzan a germinar conviene utilizarlas primero y separar las que presenten signos de deterioro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura ayuda a retrasar los brotes

El almacenamiento condiciona la duración y el estado de la batata. La FAO recomienda, para conservación comercial, temperaturas de 12,5℃ a 15℃, con humedad relativa alta. Advierte que por debajo de 12℃ puede sufrir daño por frío, mientras que por encima de 15℃ aumenta la velocidad de brotación y de pérdida de peso.

En el hogar, alcanzar esas condiciones con precisión puede ser difícil. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aconseja conservar las batatas fuera del refrigerador, en un sitio seco. Para prolongar su buen estado, Kulkarni aconsejó mantenerlas en un lugar oscuro, ventilado y alejado de fuentes de calor, dentro de una canasta, caja con orificios o bolsa de papel.

También es conveniente no lavarlas hasta el momento de cocinarlas, ya que la humedad favorece la descomposición. Kulkarni recomendó apartarlas de frutas y verduras que liberan etileno, como manzanas, bananas y tomates, porque ese gas puede acelerar los cambios durante el almacenamiento. Una revisión periódica permitirá usar primero las piezas que comiencen a brotar y retirar aquellas que ya presenten daños.

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