El estilo de gala de Zoë Kravitz: cómo el dorado y el tiro bajo definen sus últimas apariciones en la alfombra roja

Zoë Kravitz asistió al estreno neoyorquino de How to Rob a Bank con un conjunto de Saint Laurent (AFP)

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Zoë Kravitz volvió a la alfombra roja de Nueva York con un conjunto dorado de Saint Laurent para la presentación de How to Rob a Bank, película en la que comparte elenco con Nicholas Hoult y Pete Davidson.

La actriz eligió una silueta de dos piezas que concentró varios rasgos de su vestuario de gala: cintura baja, piel expuesta y referencias a la historia de la casa francesa.

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La aparición tuvo lugar durante el estreno neoyorquino del filme. El atuendo fue un diseño compuesto por una chaqueta corta de mangas largas y un pantalón recto a juego. La elección conectó el título de la película con una paleta metálica, sin trasladar el vestuario hacia el disfraz.

La chaqueta de brocado dorado incorporó puños de pelo sintético y dejó visible el abdomen (AFP)

La parte superior estaba confeccionada en brocado dorado con dibujo marcado. El cuello presentaba aplicaciones y los puños, rematados en pelo sintético marrón oscuro, introducían un contraste de textura.

Por su largo, la chaqueta dejaba visible el abdomen; el gesto definió la proporción del conjunto y evitó que el volumen de las piezas se volviera rígido.

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El pantalón se apoyaba bajo en la cadera y prolongaba el motivo dorado de la chaqueta. Llevaba cristales distribuidos sobre la tela y una hebilla floral brillante en la cintura.

El juego entre el brocado, las aplicaciones y la joyería convirtió el dorado en el eje del estilismo, con una construcción que combinó referencias de sastrería y elementos decorativos.

El pantalón de tiro bajo sumó cristales distribuidos sobre la tela y una hebilla floral en la cintura (AFP)

Para acompañarlo, Kravitz llevó sandalias metálicas de tiras finas, aros discretos y el cabello recogido de manera relajada, con mechones sueltos alrededor del rostro.

Esos complementos mantuvieron despejadas las líneas principales de la ropa. La propuesta no sumó un bolso visible ni accesorios de gran tamaño, una decisión que reforzó el foco en la chaqueta y el pantalón.

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La actriz combinó el atuendo con sandalias de tiras finas y prescindió de bolsos o accesorios de gran tamaño (AFP)

Sus apariciones en alfombras rojas sostienen una misma línea estética

Los últimos looks de Zoë Kravitz en eventos de gala permiten identificar una continuidad entre siluetas, materiales y referencias de moda.

En los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), la actriz apostó por un diseño dorado de espalda abierta, perteneciente a la colección primavera 2027 de Saint Laurent. El modelo combinaba cuello alto con una falda de cintura baja y un acabado metalizado de apariencia fluida.

Kravitz llevó a los premios CFDA un vestido dorado de espalda abierta de la colección primavera 2027 de Saint Laurent (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ese vestido dialogó con el conjunto que usó para el estreno de How to Rob a Bank en Nueva York. En ambos casos, el dorado fue el elemento central, aunque aplicado de maneras diferentes: en los CFDA predominó una superficie continua, mientras que en la premiere el efecto se armó a partir del brocado, los cristales y los detalles de la hebilla.

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El metalizado y el tiro bajo son dos recursos que se repiten en sus elecciones de alfombra roja.

Otro antecedente fue su aparición durante la promoción de Caught Stealing, cuando llevó un diseño negro con un moño blanco y la espalda totalmente descubierta. El look confirmó una preferencia que Kravitz traslada a distintas versiones: prendas con cortes precisos, escasos accesorios y referencias al archivo de la firma francesa.

La presentación del filme Caught Stealing incluyó un vestido negro con moño blanco y la espalda descubierta (REUTERS/Katie Collins)

Fuera de las alfombras rojas, Kravitz suele inclinarse por prendas de registro más cotidiano. Entre sus elecciones habituales se encuentran los pantalones, los jeans de tiro bajo, las camisetas pequeñas y los abrigos. Esa base funciona a partir de prendas separadas, tonos moderados y volúmenes sin estructura excesiva.

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En ese vestuario diario, la actriz prescinde de los acabados metalizados y de los adornos que reserva para las galas. Los pantalones de The Row, el denim de tiro bajo y las remeras de líneas simples permiten que la silueta y las capas sean el centro de cada combinación. El abrigo, en ese contexto, aparece como una pieza recurrente y de uso sostenido.

El vestuario diario de la actriz reúne pantalones de The Row, prendas de denim de tiro bajo y abrigos frecuentes (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

En la alfombra roja, Kravitz trabaja con una fórmula definida. La sastrería de proporciones bajas convive con zonas descubiertas, mientras que el tono dorado aparece como un recurso recurrente.

Sus looks recientes mantienen esos códigos: metalizados, siluetas de cintura baja y accesorios reducidos. En el estreno de Nueva York, el brocado, los cristales y las sandalias mínimas trasladaron esa misma línea a un registro de sastrería.

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