Cómo limpiar la bombilla del mate con bicarbonato de sodio, paso a paso

Cuando el agua pasa con dificultad, el filtro de la bombilla puede necesitar una limpieza profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La acumulación de yerba, sarro y humedad en el filtro puede dificultar el paso del agua y alterar el gusto de la infusión. Ante ese problema, limpiar la bombilla del mate con bicarbonato de sodio mediante un hervor breve es un método doméstico utilizado para remover los residuos que quedan dentro del tubo.

La tarea requiere una olla, agua, bicarbonato de sodio, un paño limpio y, si hace falta, un cepillo angosto. El método está pensado para bombillas de metal; antes de aplicarlo, es importante revisar que la pieza no tenga componentes plásticos ni materiales que puedan dañarse con el hervor. La limpieza profunda de la bombilla debe adaptarse al material y a las indicaciones de cada fabricante.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de la Yerba Mate recomienda lavar la bombilla después de cada uso y realizar una limpieza más profunda una vez al mes. La entidad sugiere sumergirla en agua hirviendo con bicarbonato, dejarla secar sobre un paño y usar un cepillo si quedan residuos en el filtro.

Por qué se tapa la bombilla del mate

La función del filtro es retener la yerba para que no llegue a la boca. Sin embargo, los agujeros también atrapan partículas finas que se desprenden durante el cebado. Los restos de yerba pueden quedar adheridos a la base de la bombilla y a las paredes interiores del tubo, especialmente después de varios usos.

PUBLICIDAD

El agua también puede dejar minerales sobre el metal, sobre todo en zonas donde tiene mayor dureza. Con el tiempo, esos depósitos se mezclan con el polvo de la yerba y dificultan el paso del líquido. El problema se vuelve más frecuente cuando se usan bombillas con orificios pequeños, curvas pronunciadas o filtros difíciles de desmontar.

Los primeros signos no siempre son visibles. Una bombilla tapada puede empezar a perder caudal antes de bloquearse por completo: el agua pasa con dificultad, hay que aspirar con más fuerza o el mate se lava de manera irregular. En ese punto, un enjuague superficial suele resultar insuficiente.

PUBLICIDAD

La acumulación también puede modificar el sabor de la infusión. Por eso, revisar el estado del filtro y retirar los restos de yerba después de cada uso permite evitar que las partículas se sequen y queden más adheridas. Mantener libre el filtro es la medida más directa para preservar el funcionamiento de la bombilla.

Una bombilla tapada puede alterar el flujo de la infusión y modificar el sabor del mate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no alcanza con limpiar la bombilla del mate con agua y detergente

El agua corriente sirve para eliminar buena parte de la yerba que queda en el exterior y en la base del filtro. Sin embargo, no siempre llega a los residuos que se alojan dentro del tubo, detrás de los orificios o en las uniones de las bombillas desmontables. El enjuague diario es necesario, pero no reemplaza una limpieza periódica más completa.

PUBLICIDAD

El detergente puede utilizarse para lavar la parte externa, aunque requiere un enjuague cuidadoso para que no queden restos que alteren el sabor del mate. Además, no actúa por sí solo sobre las partículas compactadas dentro del filtro. Para esos casos, la combinación de agua caliente, bicarbonato y fricción con un cepillo ofrece una alternativa más adecuada.

Los cepillos de cerdas finas permiten alcanzar el interior del caño sin forzar los agujeros del filtro. También pueden utilizarse para limpiar las piezas por separado si la bombilla se desarma. La guía del Instituto Nacional de la Yerba Mate menciona este recurso cuando quedan sedimentos después del hervor con bicarbonato.

PUBLICIDAD

Una vez lavada, la bombilla debe escurrirse y secarse por completo antes de guardarla. Dejar humedad o yerba retenida en el filtro facilita la aparición de olores y hace que la suciedad se adhiera con más fuerza. El secado completo forma parte del procedimiento de limpieza, no es un paso accesorio.

Una limpieza con bicarbonato permite aflojar restos de yerba y neutralizar olores en el filtro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar la bombilla del mate con bicarbonato de sodio

El primer paso consiste en llenar una olla con agua suficiente para cubrir por completo las bombillas. Si el utensilio tiene partes desmontables, se pueden separar para que el agua llegue mejor a cada sector. La bombilla debe quedar sumergida durante todo el hervor para que el calor actúe sobre el filtro y el tubo.

PUBLICIDAD

Luego se agregan dos cucharadas de bicarbonato de sodio al agua. La recomendación publicada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate es llevar la preparación a hervor y dejar la bombilla dentro durante unos 25 minutos. El agua caliente ayuda a aflojar los restos adheridos y el bicarbonato contribuye a remover suciedad y neutralizar olores.

Al terminar el tiempo de hervor, hay que retirar las bombillas con una pinza o utensilio similar, ya que el metal mantiene una temperatura elevada. Después se enjuagan con abundante agua corriente para eliminar los restos de bicarbonato y las partículas desprendidas. Enjuagar la bombilla evita que queden residuos antes de volver a usarla.

PUBLICIDAD

Si todavía hay restos de yerba en el filtro, se puede pasar un cepillo fino por los orificios y por el interior del tubo. La operación debe hacerse sin aplicar fuerza excesiva para no deformar la base ni agrandar los agujeros. En piezas desmontables, conviene limpiar cada componente por separado y volver a ensamblarlos cuando estén secos.

Por último, las bombillas deben apoyarse sobre un paño limpio hasta que pierdan toda la humedad. Guardar la bombilla seca ayuda a mantener el filtro libre de residuos entre un uso y otro. Repetir esta limpieza una vez al mes, junto con el enjuague posterior a cada mate, permite sostener el flujo de agua y conservar el sabor de la infusión.

PUBLICIDAD