Cómo es la villa toscana donde Sting pasa los veranos: viñedos, cinco lagos y jardines para hacer yoga y reunirse en familia

Sting y Trudie Styler establecieron en la finca Il Palagio un refugio familiar y productivo de 364 hectáreas. (ilpalagiointuscany)

Guardar

Caminar sin apuro, con los pies apenas rozando el suelo, fue una de las postales que dejó “Walking on the Moon”, el clásico de The Police. En la Toscana italiana, Sting traslada esa sensación a una rutina diaria de senderos, olivares, viñedos y actividad física sin rigideces.

En las colinas de la Toscana, a unos kilómetros de Florencia, Sting y su compañera Trudie Styler construyeron una forma de descanso que combina vida familiar, actividad al aire libre y trabajo rural.

PUBLICIDAD

La villa Il Palagio funciona desde hace casi tres décadas como el refugio donde la pareja se reúne con hijos y nietos, cultiva viñedos y sostiene una rutina alejada de la lógica de las grandes ciudades.

La propiedad, adquirida por el músico británico junto a la actriz y productora a finales de los años 90, ocupa cerca de 364 hectáreas y tiene como núcleo una villa del siglo XVI.

Sus dueños optaron por conservar el carácter histórico de la residencia y por recuperar el entorno agrícola, una decisión que convirtió a la finca en parte central de su manera de entender el bienestar.

PUBLICIDAD

La residencia central fue construida en el siglo XVI como pabellón de caza para los duques de San Clemente. (ilpalagiointuscany)

“Es el lugar donde nos reunimos y conectamos”, señaló Styler durante una entrevista con People. Agosto suele concentrar buena parte de esa vida doméstica: comidas compartidas, lecturas, baños en la piscina, caminatas, juegos y películas dentro de la propiedad. La pareja, que se casó en 1992, también acostumbra celebrar allí su aniversario.

La elección del lugar tiene una historia personal. Styler dio a luz a su hijo Eliot cerca de Pisa en 1990, mientras Sting atravesaba un período de composición en Italia tras la muerte de sus padres. Años después, ambos encontraron una antigua residencia que necesitaba una restauración profunda.

PUBLICIDAD

La casa había sido construida como pabellón de caza en el siglo XVI y perteneció a los duques de San Clemente. Según contó el músico a CBS News en 2019, cuando la compraron estaba deteriorada. La intervención posterior no buscó transformar la villa en una casa contemporánea: preservó sus materiales, terrazas, muros y relación con el paisaje.

La pareja eligió la región toscana tras el nacimiento de su hijo Eliot cerca de Pisa en 1990. (@ilpalagiointuscany)

El bienestar en Il Palagio no se limita a las habitaciones de la casa. Buena parte de esa experiencia está en los exteriores, rediseñados durante siete años por la paisajista Arabella Lennox-Boyd. El proyecto abarcó unas 2,8 hectáreas de jardines y concluyó en 2008.

PUBLICIDAD

La reforma incorporó rosales, lavandas, glicinas, olivos y plantas trepadoras que cubren los muros de la villa. También se ampliaron terrazas, se reorganizaron las áreas verdes y se instaló un tablero de ajedrez gigante. La idea fue devolverle a la finca un aspecto agrícola y resolver problemas prácticos, como el drenaje y la preservación de las especies que no resistían las condiciones del terreno.

La finca cuenta con cinco lagos, un bosque de 8.000 árboles, viñedos y seis casas de huéspedes. Esa escala permite que la familia pase temporadas allí sin depender de salidas constantes de la propiedad.

Viñedos, huertas y miel como parte de la vida cotidiana

La propiedad dispone de cinco lagos, seis casas de huéspedes y un bosque de 8.000 árboles. (ilpalagiointuscany)

Sting y Styler no plantearon la residencia únicamente como una segunda vivienda. Recuperaron los olivares, las huertas y los viñedos con el apoyo de agricultores y especialistas locales, varios de ellos vinculados durante generaciones a la zona.

PUBLICIDAD

De ese trabajo nació la producción de vinos, aceite de oliva, miel y otros productos. Los vinos llevan nombres que remiten al repertorio de Sting, como Roxanne, Message in a Bottle y When We Dance. La finca también recibe huéspedes para bodas, celebraciones y estadías, aunque la pareja mantiene el uso familiar del espacio durante el verano.

Styler, hija de un agricultor, ha vinculado ese trabajo con sus orígenes. En lugar de dejar la tierra como un fondo decorativo, la pareja la integró a la dinámica de la propiedad. Supervisar los viñedos, caminar por los cultivos y participar de las cosechas forman parte de las tareas que realizan cuando están en Italia.

PUBLICIDAD

El cuidado de ese entorno también mantiene un equilibrio entre actividad y descanso. Lejos de un esquema basado en rutinas estrictas, su modo de vida en la Toscana se apoya en acciones repetidas: moverse, compartir las comidas, estar al aire libre y seguir de cerca los ritmos de una finca productiva.

La idea de bienestar de Sting incluye movimiento diario

El músico británico integra el movimiento cotidiano y los conciertos como base de su actividad física a los 75 años. (ilpalagiointuscany)

A los 75 años, Sting mantiene una agenda artística activa y una relación cotidiana con el ejercicio. El artista explicó que ya no practica yoga de manera formal como lo hacía en los años noventa, aunque conserva la filosofía que asoció a esa disciplina.

“Al final te das cuenta de que todo es yoga. Caminar al trabajo es yoga”, afirmó. Para el cantante, el movimiento diario tiene más valor que una rutina aislada de entrenamiento. Caminar, tocar el bajo, ensayar y actuar sobre el escenario forman parte de su actividad física habitual.

PUBLICIDAD

“Hago ejercicio todos los días”, sostuvo al describir una vida en la que los conciertos también exigen resistencia y coordinación. “Uso las manos todas las noches con el bajo. Es trabajo físico, y lo agradezco”, agregó.

Su alimentación sigue una lógica similar, sin restricciones absolutas. Sting aseguró que come de todo y mencionó entre sus gustos el helado, el vino y la ginebra. El límite que sí remarcó es el tabaco: dijo que nunca fumó.