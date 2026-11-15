5 posturas de yoga para recuperar movilidad después de largas jornadas de trabajo

Una pausa breve de movilidad al terminar el traslado puede ayudar a interrumpir varias horas de sedentarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El trayecto cotidiano en auto, colectivo o tren puede sumar horas de poca movilidad a la rutina sedentaria que impulsa la oficina. Cinco posturas de yoga ofrecen una pausa de movimiento suave al terminar el trayecto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera sedentario el tiempo que una persona permanece sentada, reclinada o acostada durante la vigilia con un bajo gasto energético, como ocurre al conducir. El organismo recomienda reemplazar parte de ese tiempo por movimiento de cualquier intensidad y acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fortalecimiento al menos dos días por semana.

PUBLICIDAD

Las posturas deben adaptarse a las posibilidades de cada persona y realizarse sin dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo de Yoga Journal propone cinco posiciones para realizar tras el traslado. El medio no identifica profesionales como fuentes de esas recomendaciones, por lo que deben entenderse como una pauta general de movilidad, no como tratamiento individual.

1. La flexión de pie favorece una pausa para la espalda y los hombros

Doblar las rodillas en la flexión de pie permite disminuir la exigencia sobre las piernas y priorizar la comodidad de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexión de pie hacia adelante comienza con los pies apoyados y el tronco inclinado. Se pueden doblar las rodillas y dejar los brazos hacia el suelo, o sostener los codos opuestos. Esa variante reduce la exigencia de las piernas y permite priorizar comodidad en la espalda, cuello y hombros.

La propuesta de Yoga Journal es evitar forzar el alcance de las manos. El peso de la cabeza debe mantenerse relajado, sin traccionar el cuello. Ante mareos, conviene salir de la posición con lentitud y buscar apoyo.

PUBLICIDAD

2. Gato-vaca moviliza la columna con el ritmo de la respiración

La alternancia entre redondear y extender la columna acompaña el ritmo de la respiración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En apoyo de manos y rodillas, la secuencia alterna dos posiciones: una espalda redondeada con mentón hacia el pecho y una extensión suave que eleva la mirada y deja caer el abdomen.

La respiración acompaña el cambio: exhalar al redondear e inhalar al extender. El movimiento busca movilizar espalda, cuello y hombros tras un periodo prolongado de inmovilidad.

3. El perro boca abajo distribuye el estiramiento en todo el cuerpo

En el perro boca abajo, una leve flexión de rodillas puede facilitar el alargamiento de la columna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perro boca abajo parte desde manos y pies en el suelo, con las caderas elevadas. Según Yoga Journal, conviene cargar más peso en las piernas que en los brazos y permitir que la cabeza quede suelta. Se pueden alternar los talones o balancear suavemente el cuerpo antes de encontrar una posición estable.

PUBLICIDAD

Doblar las rodillas es una modificación útil cuando la parte posterior de las piernas limita el gesto. La prioridad es alargar la columna sin tensión. Si los hombros o las muñecas resultan molestos, la postura puede omitirse o realizarse con orientación de un profesional capacitado.

4. La esfinge propone una extensión suave desde el suelo

La esfinge propone una extensión leve de la espalda desde una posición boca abajo con apoyo de antebrazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura de la esfinge se hace boca abajo, con los antebrazos apoyados y los codos debajo o algo delante de los hombros. El pecho se eleva sin comprimir la zona lumbar y las piernas permanecen extendidas.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) señala que distintas modalidades de ejercicio pueden beneficiar a personas con dolor lumbar crónico, aunque ninguna ha demostrado ser superior en todos los casos. El yoga puede formar parte de ese abordaje como una alternativa de movimiento adaptada a cada situación.

PUBLICIDAD

5. El puente activa piernas y tronco con apoyo en los pies

El puente se realiza con los pies apoyados y permite elevar la pelvis hasta una altura cómoda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el puente, la persona se acuesta boca arriba, flexiona las rodillas y apoya los pies. Luego eleva la pelvis hasta una altura que resulte cómoda. La postura involucra piernas, glúteos y tronco, mientras abre la parte frontal de los hombros.

También admite una versión con un apoyo estable bajo el sacro para disminuir el esfuerzo. Antes de iniciar la secuencia, conviene considerar estas pautas:

Detener el movimiento si provoca dolor agudo, debilidad, hormigueo o mareo

Avanzar con un rango de movimiento tolerable, sin rebotes

Consultar a un profesional de salud ante dolor lumbar intenso, persistente o asociado a otros síntomas

Una práctica breve de yoga al terminar el trayecto puede ayudar a recuperar movilidad después de permanecer sentado durante períodos prolongados. Estas posturas pueden incorporarse a una rutina semanal de actividad física, sin reemplazar el ejercicio aeróbico ni el fortalecimiento muscular.

PUBLICIDAD