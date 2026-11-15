Paso a paso: guía práctica para eliminar manchas difíciles de la ropa

Identificar el origen de una mancha permite elegir un tratamiento compatible con el tejido y evitar que el residuo se extienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quitar una mancha de ropa exige identificar su composición y actuar antes de que el calor o tiempo la fijen en las fibras. El método cambia si se trata de grasa, proteína, pigmento o tinta, sustancias más difíciles de eliminar, y siempre debe respetar la etiqueta de cuidado de cada prenda.

La guía de Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, basada en recomendaciones de especialistas consultados, propone retirar el excedente sin extenderlo, aplicar el tratamiento apropiado y lavar según las instrucciones de la tela. La publicación no identifica individualmente a esos profesionales.

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El American Cleaning Institute (ACI), entidad estadounidense especializada en limpieza y cuidado textil, recomienda atender las manchas cuanto antes y revisar la prenda antes de usar la secadora. Si el rastro persiste, el calor puede dificultar su eliminación.

Antes de usar la secadora, conviene revisar que la marca haya desaparecido, ya que el calor puede dificultar su eliminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos de Mantenimiento (A.I.S.E.) incluye café, vino tinto, tomate, chocolate, césped, barro, sangre y aceite entre las clases de manchas utilizadas para evaluar detergentes.

Antes de aplicar un producto, conviene probarlo en una costura interior o un área poco visible. Los solventes, alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno y amoníaco deben emplearse según sus indicaciones, sin mezclarlos entre sí y con ventilación cuando corresponda. Las fibras proteicas, como seda, lana, cachemira y angora, no deben tratarse con detergentes enzimáticos.

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1. La grasa requiere un tratamiento previo compatible con la tela

Los aceites y aderezos requieren un pretratamiento antes del lavado, siempre de acuerdo con las indicaciones de cuidado de la prenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites de cocina, aderezos y vinagretas forman parte de este grupo. La recomendación recogida por Martha Stewart consiste en cubrir el área con un solvente seco, como alcoholes minerales o acetona, en un espacio ventilado.

Luego se puede enjuagar con alcohol isopropílico, dejar secar y aplicar una solución diluida de jabón lavavajillas antes del detergente enzimático y del lavado.

El ACI aconseja pretratar las manchas leves de grasa y usar la mayor temperatura que admita el tejido. Para una mancha intensa, su guía indica trabajar por el reverso de la prenda sobre toallas de papel limpias, aplicar líquido de limpieza y reemplazar el papel con frecuencia. La etiqueta define si puede utilizarse blanqueador.

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2. La sangre y el huevo no deben recibir agua caliente al principio

Las manchas de proteína, como sangre o yema, se tratan inicialmente con agua fría o tibia y sin aplicar calor directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sangre y la yema de huevo son manchas de proteína. La guía sugiere aplicar jabón lavavajillas diluido, enjuagar con agua tibia y, si persiste, tratar con detergente enzimático antes del lavado.

El ACI distingue entre sangre fresca y seca: aconseja agua fría para la primera y pretratamiento o remojo con enzimas para la segunda. El agua caliente no debe ser el primer recurso ante manchas proteicas. El ACI advierte que puede fijarlas.

Para el barro sin césped, se debe sacudir o raspar el residuo seco; después, pretratar con jabón diluido y lavar. Si contiene césped, también hay que atender el pigmento vegetal.

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3. Vino, café, frutas y césped dejan pigmentos en las fibras

Las bebidas, las frutas y el césped pueden dejar color en las fibras, por lo que es importante actuar apenas ocurre el derrame. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para frutas y verduras, el medio propone quitar los azúcares con jabón lavavajillas diluido y tratar el color restante con vinagre blanco y peróxido de hidrógeno.

En café y té, aconseja enjuagar con jugo de limón o vinagre blanco. El vino tinto puede requerir jabón diluido, agua, vinagre y, si es necesario, peróxido; el blanco comienza con agua fría.

El ACI recomienda para bebidas remojar o pasar una esponja con agua fría, pretratar y lavar. En tejidos aptos, contempla blanqueador con cloro o de oxígeno. Para césped, la guía de los especialistas indica solvente seco, gasa, cepillo de cerdas suaves, alcohol isopropílico y detergente enzimático. El chocolate exige retirar el exceso antes del lavado.

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4. Mostaza, kétchup y salsa de soja combinan pigmentos y residuos alimentarios

Retirar el excedente de las salsas antes de aplicar cualquier producto ayuda a evitar que el residuo se disperse sobre la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mostaza puede enjuagarse con vinagre blanco y lavarse después con una solución diluida de jabón lavavajillas. Para el kétchup y la salsa barbacoa, la guía recomienda retirar el excedente, aplicar jabón diluido y remojar en agua tibia; si queda color, pueden usarse vinagre blanco y, de persistir, peróxido de hidrógeno.

La salsa de soja se trata con jabón diluido, agua y vinagre blanco, con las mismas precauciones. Las vinagretas requieren primero el procedimiento previsto para grasa y luego vinagre para el residuo restante.

5. La tinta, pintura y cera necesitan tratamientos distintos

La tinta, la pintura, la cera y el chicle requieren métodos específicos según su composición y el tipo de material afectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tinta de bolígrafo se trata con alcohol isopropílico y, si queda pigmento, con solvente seco. Para limitar su expansión, los especialistas sugieren delimitar la zona con aceite mineral o vaselina.

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La tinta de fibra debe probarse con agua y con alcohol para conocer qué opción desprende más color. La pintura al agua se enjuaga con agua fría; la de base oleosa requiere retirar el exceso y emplear trementina o alcoholes minerales con ventilación.

La cera y el chicle se endurecen con hielo o en el congelador antes de rasparlos; el residuo puede requerir solvente. El lápiz labial se retira con un cuchillo sin filo y luego se trata como grasa. Si la marca sigue visible tras el lavado, se repite el procedimiento compatible con la tela y se evita la secadora.

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