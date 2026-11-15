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El auge de los mocktails: 6 tragos sin alcohol para preparar y brindar en casa

En el Día Mundial sin Alcohol, propuestas con frutas, hierbas, infusiones y soda que combinan sabor, frescura y técnicas simples para disfrutar sin necesidad de equipamiento profesional

Copa balón con hielo, rodaja de naranja y cardamomo sobre una mesa de madera, junto a una cuchara larga, un posavasos y un cuenco con cítricos.
La coctelería sin alcohol crece en bares y restaurantes, los mocktails ya ocupan un lugar propio en las cartas con identidad y complejidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, una fecha que busca generar conciencia sobre los efectos del consumo de bebidas alcohólicas en la salud física y mental. La jornada no se limita a la prevención, también es una vidriera para una tendencia que crece con fuerza en bares y restaurantes: la coctelería sin alcohol.

Los mocktails, versiones elaboradas de tragos clásicos sin una gota de licor, ganaron un lugar propio en las cartas y ya no se presentan como la alternativa de quienes no beben, sino como una propuesta con identidad y complejidad propias.

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Frutas de estación, ingredientes botánicos y técnicas de coctelería tradicional se combinan hoy para crear preparaciones que buscan la misma estructura, textura y equilibrio aromático que un cóctel con alcohol. Hoy, los bartenders tienen el objetivo de demostrar que brindar sin alcohol también puede ser una experiencia sofisticada. Además, varias recetas se pueden resolver en casa con productos de fácil acceso, sin equipamiento profesional ni conocimientos avanzados.

A continuación, seis opciones para compartir en familia o con amigos.

1. Mojito sin alcohol

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mojito sin alcohol combina menta lima o limón almíbar y soda, una preparación en vaso alto que conserva frescura y aromas herbales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 8 hojas de menta
  2. 30 ml de jugo de lima o limón
  3. 20 ml de almíbar simple
  4. 150 ml de soda
  5. ½ lima o limón en trozos
  6. Hielo

Preparación

  1. Colocar la menta, los trozos de lima o limón y el almíbar en un vaso alto.
  2. Presionar suavemente para liberar los aromas, sin triturar demasiado la menta.
  3. Agregar hielo hasta completar el vaso.
  4. Incorporar el jugo de lima y la soda.
  5. Mezclar con suavidad y decorar con menta fresca.

2. Shirley Temple

Vaso de vidrio con bebida roja, cubos de hielo, rodaja de naranja, cereza y pajita a rayas sobre una mesa de madera.
El Shirley Temple reúne gaseosa de lima y limón, jugo de naranja y granadina, la bebida se sirve con hielo y admite cereza o naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 120 ml de gaseosa lima-limón
  2. 30 ml de jugo de naranja
  3. 15 ml de granadina
  4. Hielo
  5. 1 cereza al marrasquino o rodaja de naranja para decorar

Preparación

  1. Llenar un vaso alto con hielo.
  2. Agregar el jugo de naranja y la gaseosa lima-limón.
  3. Incorporar la granadina lentamente para que se deposite en el fondo.
  4. Mezclar apenas y decorar con una cereza o una rodaja de naranja.

3. San Francisco sin alcohol

Vaso de cóctel con hielo, rodaja de naranja y cereza sobre una barra de madera frente a una coctelera.
El San Francisco sin alcohol incorpora jugos de naranja, ananá, durazno y limón, la granadina suma color a una preparación con hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 60 ml de jugo de naranja
  2. 60 ml de jugo de ananá
  3. 30 ml de jugo de durazno
  4. 15 ml de jugo de limón
  5. 15 ml de granadina
  6. Hielo
  7. 1 rodaja de naranja para decorar

Preparación

  1. Colocar todos los jugos y abundante hielo en una coctelera.
  2. Agitar durante 15 segundos.
  3. Servir en un vaso alto con hielo nuevo.
  4. Agregar la granadina lentamente.
  5. Decorar con una rodaja de naranja.

4. Yerba mate, pomelo y jengibre

Vaso con bebida gaseosa, hielo, pomelo y jengibre, junto a una jarra pequeña, cítricos cortados, raíz de jengibre y una cuchara con miel.
La mezcla de yerba mate, pomelo rosado y jengibre, incorpora mate cocido frío, soda y almíbar de miel, con una rodaja de pomelo para decorar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 100 ml de mate cocido frío
  2. 60 ml de jugo de pomelo rosado
  3. 20 ml de jugo de limón
  4. 15 ml de almíbar de miel
  5. 80 ml de soda
  6. 2 láminas finas de jengibre
  7. Hielo
  8. 1 rodaja de pomelo

Preparación

  1. Preparar el mate cocido y dejarlo enfriar por completo.
  2. Colocar hielo en un vaso alto.
  3. Agregar el mate cocido, el jugo de pomelo, el jugo de limón y el almíbar de miel.
  4. Incorporar el jengibre y completar con soda.
  5. Mezclar suavemente y decorar con pomelo.

5. Pepino, manzana verde y albahaca

Vaso de vidrio con bebida transparente, hielo, láminas de pepino y hojas de albahaca, junto a media manzana verde y un limón sobre fondo oscuro.
Pepino, manzana verde y albahaca integran una receta con jugo de limón, agua con gas y almíbar, que requiere licuar y colar la mezcla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. ½ pepino
  2. 100 ml de jugo de manzana verde
  3. 20 ml de jugo de limón
  4. 10 ml de almíbar simple
  5. 80 ml de agua con gas
  6. 3 hojas de albahaca
  7. Hielo
  8. Tiras finas de pepino para decorar

Preparación

  1. Licuar el pepino con el jugo de manzana, el jugo de limón y el almíbar.
  2. Colar la preparación para obtener una textura más suave.
  3. Servir en un vaso con hielo.
  4. Completar con agua con gas.
  5. Agregar la albahaca y decorar con tiras de pepino.

6. Frutilla, hibisco y pimienta rosa

Una mano vierte líquido desde una botella a un vaso con hielo, frutillas y flores sobre una mesa de madera junto a limones y frutas.
La receta de frutilla, hibisco y pimienta rosa une una infusión fría tónica sin alcohol y jugo de limón, con granos de pimienta rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 100 ml de infusión fría de hibisco
  2. 5 frutillas
  3. 20 ml de jugo de limón
  4. 15 ml de almíbar simple
  5. 80 ml de tónica sin alcohol
  6. 3 granos de pimienta rosa
  7. Hielo
  8. 1 frutilla para decorar

Preparación

  1. Preparar la infusión de hibisco y dejarla enfriar.
  2. Machacar las frutillas con el jugo de limón y el almíbar.
  3. Colocar hielo en una copa o vaso amplio.
  4. Agregar la mezcla de frutilla y la infusión de hibisco.
  5. Completar con tónica sin alcohol.
  6. Incorporar la pimienta rosa y decorar con una frutilla.

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