El auge de los mocktails: 6 tragos sin alcohol para preparar y brindar en casa

El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, una fecha que busca generar conciencia sobre los efectos del consumo de bebidas alcohólicas en la salud física y mental. La jornada no se limita a la prevención, también es una vidriera para una tendencia que crece con fuerza en bares y restaurantes: la coctelería sin alcohol.
Los mocktails, versiones elaboradas de tragos clásicos sin una gota de licor, ganaron un lugar propio en las cartas y ya no se presentan como la alternativa de quienes no beben, sino como una propuesta con identidad y complejidad propias.
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Frutas de estación, ingredientes botánicos y técnicas de coctelería tradicional se combinan hoy para crear preparaciones que buscan la misma estructura, textura y equilibrio aromático que un cóctel con alcohol. Hoy, los bartenders tienen el objetivo de demostrar que brindar sin alcohol también puede ser una experiencia sofisticada. Además, varias recetas se pueden resolver en casa con productos de fácil acceso, sin equipamiento profesional ni conocimientos avanzados.
A continuación, seis opciones para compartir en familia o con amigos.
1. Mojito sin alcohol
Ingredientes
- 8 hojas de menta
- 30 ml de jugo de lima o limón
- 20 ml de almíbar simple
- 150 ml de soda
- ½ lima o limón en trozos
- Hielo
Preparación
- Colocar la menta, los trozos de lima o limón y el almíbar en un vaso alto.
- Presionar suavemente para liberar los aromas, sin triturar demasiado la menta.
- Agregar hielo hasta completar el vaso.
- Incorporar el jugo de lima y la soda.
- Mezclar con suavidad y decorar con menta fresca.
2. Shirley Temple
Ingredientes
- 120 ml de gaseosa lima-limón
- 30 ml de jugo de naranja
- 15 ml de granadina
- Hielo
- 1 cereza al marrasquino o rodaja de naranja para decorar
Preparación
- Llenar un vaso alto con hielo.
- Agregar el jugo de naranja y la gaseosa lima-limón.
- Incorporar la granadina lentamente para que se deposite en el fondo.
- Mezclar apenas y decorar con una cereza o una rodaja de naranja.
3. San Francisco sin alcohol
Ingredientes
- 60 ml de jugo de naranja
- 60 ml de jugo de ananá
- 30 ml de jugo de durazno
- 15 ml de jugo de limón
- 15 ml de granadina
- Hielo
- 1 rodaja de naranja para decorar
Preparación
- Colocar todos los jugos y abundante hielo en una coctelera.
- Agitar durante 15 segundos.
- Servir en un vaso alto con hielo nuevo.
- Agregar la granadina lentamente.
- Decorar con una rodaja de naranja.
4. Yerba mate, pomelo y jengibre
Ingredientes
- 100 ml de mate cocido frío
- 60 ml de jugo de pomelo rosado
- 20 ml de jugo de limón
- 15 ml de almíbar de miel
- 80 ml de soda
- 2 láminas finas de jengibre
- Hielo
- 1 rodaja de pomelo
Preparación
- Preparar el mate cocido y dejarlo enfriar por completo.
- Colocar hielo en un vaso alto.
- Agregar el mate cocido, el jugo de pomelo, el jugo de limón y el almíbar de miel.
- Incorporar el jengibre y completar con soda.
- Mezclar suavemente y decorar con pomelo.
5. Pepino, manzana verde y albahaca
Ingredientes
- ½ pepino
- 100 ml de jugo de manzana verde
- 20 ml de jugo de limón
- 10 ml de almíbar simple
- 80 ml de agua con gas
- 3 hojas de albahaca
- Hielo
- Tiras finas de pepino para decorar
Preparación
- Licuar el pepino con el jugo de manzana, el jugo de limón y el almíbar.
- Colar la preparación para obtener una textura más suave.
- Servir en un vaso con hielo.
- Completar con agua con gas.
- Agregar la albahaca y decorar con tiras de pepino.
6. Frutilla, hibisco y pimienta rosa
Ingredientes
- 100 ml de infusión fría de hibisco
- 5 frutillas
- 20 ml de jugo de limón
- 15 ml de almíbar simple
- 80 ml de tónica sin alcohol
- 3 granos de pimienta rosa
- Hielo
- 1 frutilla para decorar
Preparación
- Preparar la infusión de hibisco y dejarla enfriar.
- Machacar las frutillas con el jugo de limón y el almíbar.
- Colocar hielo en una copa o vaso amplio.
- Agregar la mezcla de frutilla y la infusión de hibisco.
- Completar con tónica sin alcohol.
- Incorporar la pimienta rosa y decorar con una frutilla.
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