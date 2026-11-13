¿Se puede retrasar el envejecimiento y preservar la autonomía?

La investigación sobre el envejecimiento biológico busca retrasar el deterioro funcional y preservar la autonomía de las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy no hay una medida “mágica” que haya demostrado, en la población general, retrasar el envejecimiento y conservar la autonomía durante más años. Aun así, la gerociencia, el área que estudia la biología del paso del tiempo, analiza si es posible demorar los cambios del organismo que aumentan el riesgo de enfermedad y la pérdida de capacidades cotidianas, sin tratar la vejez como si fuera una enfermedad.

La pregunta parte de una diferencia importante. La edad cronológica cuenta los años desde el nacimiento. La edad biológica intenta describir el estado del cuerpo a partir de cambios en las células, los tejidos y algunas funciones. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos definen la gerociencia como el campo que investiga esos procesos y su relación con los problemas de salud que se vuelven más frecuentes con la edad.

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La edad biológica no se reduce a los años que marca el calendario

Dos personas con la misma edad pueden tener distinta movilidad, estado de salud o capacidad para realizar sus actividades diarias. De allí surge el interés por estimar el ritmo de ciertos cambios del organismo. Sin embargo, las herramientas disponibles todavía están en desarrollo y no sustituyen una consulta médica ni permiten anticipar el futuro de una persona con exactitud.

La hipótesis de la gerociencia sostiene que algunos procesos asociados con el envejecimiento influyen en la aparición de varias enfermedades crónicas. Estudiarlos podría ayudar a retrasar la pérdida de capacidades y la llegada de afecciones vinculadas con la edad. El objetivo es sumar años de vida con buena salud y con la mayor independencia posible.

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La edad cronológica mide los años transcurridos desde el nacimiento y la edad biológica refleja el daño celular acumulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa meta también plantea un debate que va más allá de la biología. En un artículo de The Conversation, los filósofos Pablo García-Barranquero y Joan Llorca Albareda señalaron que investigar las consecuencias incapacitantes del envejecimiento no implica desvalorizar la vejez ni la experiencia de las personas mayores. El planteo completo está en: si el envejecimiento es natural, ¿deberíamos dejar que siguiera su curso en lugar de frenarlo?

CALERIE registró cambios en marcadores de sangre, pero no probó que se viva más tiempo

Una de las medidas que se estudian es la restricción calórica, que consiste en reducir las calorías sin dejar de incorporar nutrientes esenciales. En el ensayo clínico CALERIE (2023), realizado con más de 200 adultos sanos de mediana edad, se buscó bajar un 25 % el consumo diario de calorías durante dos años. El grupo que siguió la pauta logró una reducción promedio cercana al 12 %.

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El análisis detectó una desaceleración moderada en un indicador del ritmo de envejecimiento basado en señales medidas en sangre. El estudio se tituló Efecto de la restricción calórica prolongada sobre mediciones del envejecimiento biológico en adultos sanos del ensayo CALERIE. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos aclara que sus resultados no permiten establecer si esa medida alarga la vida o previene enfermedades en la población general.

Por esa razón, los hallazgos no justifican que una persona inicie por su cuenta una dieta restrictiva. La conveniencia de reducir calorías depende de la edad, el peso, el estado nutricional, las enfermedades previas y los tratamientos que recibe cada persona. Para saber si una medida de este tipo aporta beneficios reales, hacen falta estudios más largos que evalúen resultados concretos, como la aparición de enfermedades, la capacidad de llevar una vida independiente y los posibles riesgos.

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La prevención y el cuidado cotidiano tienen beneficios mejor establecidos

Mientras la investigación continúa, hay medidas preventivas cuyos beneficios son conocidos. La actividad física regular, una alimentación suficiente y adecuada, el descanso, la vacunación, los controles de salud y el tratamiento oportuno de enfermedades crónicas ayudan a mantener las capacidades necesarias para la vida diaria.

La gerociencia analiza mecanismos moleculares comunes para demorar la aparición de varias enfermedades crónicas a la vez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, como caminar a paso rápido, además de ejercicios para fortalecer los músculos.

Estas medidas no detienen el paso del tiempo ni aseguran que una persona no enferme. Pueden, en cambio, reducir algunos riesgos y colaborar con el cuidado de capacidades que influyen en la vida cotidiana, como la movilidad, el equilibrio y la posibilidad de hacer tareas sin ayuda.

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América Latina y el Caribe envejecen a un ritmo acelerado

En América Latina y el Caribe, más del 8 % de la población tenía 65 años o más en 2020. La Organización Panamericana de la Salud calcula que esa proporción se duplicará hacia 2050. Este cambio vuelve más importante la prevención, el acceso a cuidados y las condiciones que permiten conservar la independencia.

El envejecimiento de la población no convierte la vejez en un diagnóstico médico. Sí aumenta la necesidad de prevenir caídas, atender enfermedades crónicas, facilitar la rehabilitación y asegurar el acceso a consultas, medicamentos y redes de cuidado. En la región, cerca de 8 millones de personas de 65 años o más necesitan apoyo para tareas básicas, según una estimación de la Organización Panamericana de la Salud. Esas condiciones influyen de manera directa en la posibilidad de tomar decisiones y sostener las actividades habituales con el paso de los años.

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La investigación sobre el envejecimiento puede aportar herramientas para comprender y reducir la pérdida de capacidades. Cualquier aplicación futura deberá demostrar seguridad, beneficios para la salud y acceso equitativo, sin confundir el cuidado con la idea de que envejecer deba corregirse.