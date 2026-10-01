Día Internacional de las Personas Mayores: cómo la prevención favorece una longevidad saludable

La adherencia a hábitos saludables a largo plazo constituye uno de los desafíos principales en el cuidado de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En el Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1 de octubre, el debate sobre el envejecimiento se centra en los desafíos de sostener la autonomía, la salud y la calidad de vida a lo largo de los años.

Según Naciones Unidas, el lema de 2026 es: “La era de la longevidad: repensar los sistemas para una vida más larga”, y hace un llamamiento a examinar cómo las sociedades pueden garantizar que los años adicionales ganados se traduzcan en “vidas sanas, productivas, dignas y equitativas para todos”.

PUBLICIDAD

La longevidad, la alimentación y el movimiento podrían formar parte de un cuidado de la salud que comienza antes de la vejez y se sostiene durante los años, según la evidencia recopilada por Fundación Azikna sobre hábitos, autonomía y capacidad funcional.

Argentina registra que siete de cada diez muertes se asocian con enfermedades crónicas no transmisibles, mientras especialistas advierten que una parte puede evitarse mediante cambios sostenidos en el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles representaron el 70% de las muertes, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de 2022. Los estudios de la fundación señalaron que más del 70% de esas enfermedades podrían prevenirse mediante intervenciones vinculadas con el estilo de vida.

La población de 65 años o más en América Latina y el Caribe pasará de 65,4 millones de personas en 2025 a 138 millones en 2050, según datos de la CEPAL. El aumento de la expectativa de vida plantea la necesidad de promover condiciones que permitan sostener el bienestar, la independencia y una buena calidad de vida a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

La prevención sostenida ante una vida más extensa

Los hábitos saludables contribuyen a preservar la autonomía y el bienestar con el paso de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad saludable plantea actuar sobre la alimentación, el movimiento, el descanso y la salud emocional antes de que una enfermedad se vuelva crónica. Este enfoque desplaza la atención desde el tratamiento aislado hacia la prevención y el acompañamiento de hábitos a largo plazo.

Cada persona envejece de manera diferente, según explicó la directora médica de Fundación Azikna, la especialista en clínica médica y geriatría Mayra Villalba. La médica sostuvo: “En las últimas décadas, el avance acelerado del conocimiento biomédico y tecnológico impulsó un nuevo paradigma de longevidad. El desarrollo de la medicina de precisión, la genómica preventiva, la epigenética y el análisis del microbioma, abre nuevas posibilidades para anticipar riesgos y diseñar intervenciones ajustadas a la singularidad biológica”.

PUBLICIDAD

Seis de cada diez adultos argentinos presentaron dos o más factores de riesgo modificables, según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Menos del 25% recibió acompañamiento sostenido para alcanzar y mantener sus objetivos terapéuticos.

El acompañamiento profesional frente a hábitos difíciles de sostener

El cuidado de la salud combina movimiento, nutrición, sueño y seguimiento profesional (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde la fundación señalaron que el sistema de salud suele intervenir cuando la enfermedad ya está instalada y que la atención puede ser fragmentada. La entidad planteó la necesidad de un abordaje integral que incluya prevención, seguimiento y coordinación entre disciplinas.

Los estudios de la entidad identificaron la adherencia y la continuidad como desafíos de los modelos que buscan transformar hábitos. El objetivo consiste en reducir la distancia entre saber qué conductas se consideran saludables y conseguir incorporarlas de forma sostenida.

PUBLICIDAD

En este contexto, la medicina de estilo de vida cobra relevancia en el mundo ante el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de revisar las formas de cuidar la salud a lo largo del tiempo. La atención se orienta cada vez más a prevenir las enfermedades no transmisibles, adaptar las estrategias a cada persona y sostener hábitos que ayuden a conservar el bienestar antes de que una afección se vuelva crónica.

Fundación Azikna desarrolló Longevia, una propuesta de medicina de estilo de vida que articula evaluación, planificación y seguimiento. La iniciativa se apoya en una premisa: frente a una vida más extensa, el cuidado de la salud requiere una planificación sostenida.

PUBLICIDAD

El objetivo no es solo vivir más, sino mantener la independencia, las capacidades físicas y la calidad de vida durante esos años, en línea con la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).