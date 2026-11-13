Receta de baba ganoush, rápida y fácil

El baba ganoush se conserva en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 4 días. No se recomienda congelarlo porque la textura de la berenjena se vuelve acuosa al descongelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El baba ganoush es una receta que conquista el paladar apenas se prueba: una pasta cremosa de berenjena con un fondo ahumado profundo. Un aroma que se siente, incluso, antes de identificar el origen de los sabores.

En Argentina, esta preparación llegó de la mano de la inmigración siria y libanesa, muy fuerte en provincias como Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. Hoy es un clásico de las mesas con picadas, ideal para compartir antes del asado o como entrada liviana en una juntada de amigos.

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Receta de baba ganoush

El baba ganoush es una pasta untable a base de berenjena asada, tahini, ajo y jugo de limón. Su textura es cremosa y rústica, con un marcado sabor ahumado que la diferencia de otros dips de la cocina árabe. Se sirve fría o a temperatura ambiente, acompañada de pan árabe o galletitas de agua.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 35 minutos aproximadamente: 10 minutos de preparación activa y 25 minutos de cocción (asado de la berenjena).

Ingredientes

2 berenjenas medianas (aproximadamente 800 gr)

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)

1 diente de ajo picado fino

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva, más un chorrito para servir

Sal fina a gusto

1 pizca de comino molido (opcional)

Perejil fresco picado, para decorar

Pimentón dulce o páprika, para decorar

Las berenjenas se asan directamente al fuego hasta carbonizar la piel, lo que les aporta el característico sabor ahumado. Luego se pelan, se escurren y se mezclan con tahini, ajo, limón y aceite de oliva hasta lograr una pasta cremosa, que se sirve decorada con perejil y pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer baba ganoush, paso a paso

Pinchar las berenjenas enteras con un tenedor en varios puntos para que no exploten durante la cocción. Asar las berenjenas directamente sobre la llama de la hornalla o en el horno bien caliente (220℃), hasta que la piel quede completamente negra y la pulpa tierna. Este paso es clave: cuanto más carbonizada quede la piel, más intenso el sabor ahumado. Retirar del fuego y dejar reposar las berenjenas dentro de una bolsa de papel o tapadas con un repasador durante 10 minutos. Esto ayuda a que se despegue la piel con facilidad. Pelar las berenjenas con cuidado y descartar toda la piel quemada. Colocar la pulpa en un colador para que escurra el exceso de líquido durante 5 minutos. Picar la pulpa escurrida con un cuchillo o procesarla brevemente, sin pisarla del todo: la textura ideal conserva algo de rusticidad. En un bol, mezclar la berenjena con el tahini, el ajo picado, el jugo de limón y el aceite de oliva. Condimentar con sal y comino. Probar y ajustar la acidez con más limón si hace falta; este paso equilibra el sabor ahumado. Servir en un plato playo, formando un hueco en el centro con el dorso de una cuchara. Rociar con un chorrito de aceite de oliva y espolvorear perejil picado y pimentón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como entrada o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 7 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El baba ganoush se conserva en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 4 días. No se recomienda congelarlo porque la textura de la berenjena se vuelve acuosa al descongelar.