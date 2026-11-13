Tendencias

Receta de baba ganoush, rápida y fácil

Originario de la comunidad sirio-libanesa, este aperitivo untable combina crema de sésamo y jugo cítrico. Una preparación deliciosa que solo toma 35 minutos para deleitar los paladares más exigentes

Un cuenco de barro con puré de berenjena, aceite, piñones y pimentón, junto a pan plano en una cesta, rábanos y pepinos sobre una mesa de madera.
El baba ganoush se conserva en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 4 días. No se recomienda congelarlo porque la textura de la berenjena se vuelve acuosa al descongelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El baba ganoush es una receta que conquista el paladar apenas se prueba: una pasta cremosa de berenjena con un fondo ahumado profundo. Un aroma que se siente, incluso, antes de identificar el origen de los sabores.

En Argentina, esta preparación llegó de la mano de la inmigración siria y libanesa, muy fuerte en provincias como Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. Hoy es un clásico de las mesas con picadas, ideal para compartir antes del asado o como entrada liviana en una juntada de amigos.

PUBLICIDAD

Receta de baba ganoush

El baba ganoush es una pasta untable a base de berenjena asada, tahini, ajo y jugo de limón. Su textura es cremosa y rústica, con un marcado sabor ahumado que la diferencia de otros dips de la cocina árabe. Se sirve fría o a temperatura ambiente, acompañada de pan árabe o galletitas de agua.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 35 minutos aproximadamente: 10 minutos de preparación activa y 25 minutos de cocción (asado de la berenjena).

Ingredientes

  • 2 berenjenas medianas (aproximadamente 800 gr)
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • 1 diente de ajo picado fino
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva, más un chorrito para servir
  • Sal fina a gusto
  • 1 pizca de comino molido (opcional)
  • Perejil fresco picado, para decorar
  • Pimentón dulce o páprika, para decorar
Tazón de cerámica con puré de berenjena decorado con aceite, piñones y especias, junto a triángulos de pan plano sobre una mesa de madera.
Las berenjenas se asan directamente al fuego hasta carbonizar la piel, lo que les aporta el característico sabor ahumado. Luego se pelan, se escurren y se mezclan con tahini, ajo, limón y aceite de oliva hasta lograr una pasta cremosa, que se sirve decorada con perejil y pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer baba ganoush, paso a paso

  1. Pinchar las berenjenas enteras con un tenedor en varios puntos para que no exploten durante la cocción.
  2. Asar las berenjenas directamente sobre la llama de la hornalla o en el horno bien caliente (220℃), hasta que la piel quede completamente negra y la pulpa tierna. Este paso es clave: cuanto más carbonizada quede la piel, más intenso el sabor ahumado.
  3. Retirar del fuego y dejar reposar las berenjenas dentro de una bolsa de papel o tapadas con un repasador durante 10 minutos. Esto ayuda a que se despegue la piel con facilidad.
  4. Pelar las berenjenas con cuidado y descartar toda la piel quemada. Colocar la pulpa en un colador para que escurra el exceso de líquido durante 5 minutos.
  5. Picar la pulpa escurrida con un cuchillo o procesarla brevemente, sin pisarla del todo: la textura ideal conserva algo de rusticidad.
  6. En un bol, mezclar la berenjena con el tahini, el ajo picado, el jugo de limón y el aceite de oliva.
  7. Condimentar con sal y comino. Probar y ajustar la acidez con más limón si hace falta; este paso equilibra el sabor ahumado.
  8. Servir en un plato playo, formando un hueco en el centro con el dorso de una cuchara. Rociar con un chorrito de aceite de oliva y espolvorear perejil picado y pimentón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como entrada o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El baba ganoush se conserva en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 4 días. No se recomienda congelarlo porque la textura de la berenjena se vuelve acuosa al descongelar.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Se puede retrasar el envejecimiento y preservar la autonomía?

La gerociencia abre nuevas preguntas sobre la edad biológica, los límites de la investigación y la forma en que entendemos la vejez

¿Se puede retrasar el envejecimiento y preservar la autonomía?

Receta de ensalada de cebolla morada, huevo y zanahoria, rápida y fácil

Una opción liviana para los días de calor, con proteínas, fibra y vitaminas. Puede servirse como guarnición o para resolver un almuerzo simple

Receta de ensalada de cebolla morada, huevo y zanahoria, rápida y fácil

Sobresaltos del sueño: qué causa la sensación de caída al dormir y cómo se vincula con la ansiedad

Un estudio de científicos europeos asoció estos episodios frecuentes con menor calidad de descanso, más insomnio y mayor malestar emocional

Sobresaltos del sueño: qué causa la sensación de caída al dormir y cómo se vincula con la ansiedad

Un planeta 11 veces más grande que Júpiter desafía la ciencia y cambia lo que se sabía de la formación de otros mundos

Beta Pictoris b, ubicado a 63 años luz de distancia de la Tierra, gira alrededor de una estrella joven rodeada por un gran disco de escombros

Un planeta 11 veces más grande que Júpiter desafía la ciencia y cambia lo que se sabía de la formación de otros mundos

2500 casas sin techo, iglesias vacías y agua transportada por burros: así es Kayaköy, el pueblo fantasma turco del Egeo

Las cisternas, los caminos irregulares y los restos de pintura permiten imaginar la vida doméstica, mientras las vistas del litoral recuerdan la desaparición de una comunidad cristiana griega

2500 casas sin techo, iglesias vacías y agua transportada por burros: así es Kayaköy, el pueblo fantasma turco del Egeo

DEPORTES

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería

TELESHOW

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron sus días en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

INFOBAE AMÉRICA

Cuba afronta una crisis asistencial por el aumento de tumores y el atraso en tratamientos crónicos

Cuba afronta una crisis asistencial por el aumento de tumores y el atraso en tratamientos crónicos

Suspensión de vuelos en Estados Unidos amenaza con afectar 10 operaciones en el aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica

Copa Airlines advirtió sobre demoras y cancelaciones en Centroamérica por la restricción temporal de vuelos en Estados Unidos

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución