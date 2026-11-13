Receta de ensalada de cebolla morada, huevo y zanahoria, rápida y fácil

Por contener huevo duro y vegetales frescos, no debe permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de cebolla morada, huevo y zanahoria permite preparar una receta fresca y colorida en pocos minutos. Es una opción para acompañar milanesas, pollo al horno, tartas o una comida liviana. También puede servirse como parte de un almuerzo rápido o de una picada casera.

El plato suele incluirse en las comidas diarias porque requiere ingredientes simples y económicos. La preparación admite distintas proporciones según la cantidad de comensales y puede completarse con un aliño básico. Su elaboración no demanda técnicas complejas ni tiempos prolongados en la cocina.

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Además, es un plato nutritivo por el aporte de proteínas del huevo, fibra de la zanahoria y compuestos antioxidantes presentes en la cebolla morada. La zanahoria también contiene betacarotenos, precursores de la vitamina A. Por sus ingredientes, constituye una alternativa para sumar vegetales y proteínas a una comida cotidiana.

Receta de ensalada de cebolla morada, huevo y zanahoria

Se trata de una ensalada fría con cebolla morada, huevo duro y zanahoria rallada, aliñada con aceite, vinagre, sal y pimienta. La cebolla aporta intensidad, mientras que la zanahoria suma crocancia y un toque dulce.

El resultado es una ensalada ligera y completa, con ingredientes que se complementan por sus distintas texturas y colores. Se conserva bien en la heladera hasta el momento de llevarla a la mesa.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

La ensalada rinde dos porciones abundantes o cuatro pequeñas como guarnición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 cebolla morada mediana

2 zanahorias medianas

2 huevos

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de vinagre de alcohol o de manzana

1 cucharadita de mostaza, opcional

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

1 cucharada de perejil fresco picado, opcional

Cómo hacer ensalada de cebolla morada, huevo y zanahoria, paso a paso

Colocar los huevos en una cacerola, cubrirlos con agua fría y llevar al fuego. Cocinar durante 10 minutos desde que el agua comienza a hervir. Retirar los huevos, enfriarlos bajo el chorro de agua fría y pelarlos. Cortarlos en cuartos o picarlos en trozos medianos. Pelar las zanahorias y rallarlas con la parte gruesa del rallador. Pelar la cebolla morada y cortarla en pluma fina. Si se desea un sabor más suave, dejarla en un bol con agua fría durante 5 minutos y escurrirla bien. Colocar la zanahoria y la cebolla en una ensaladera. Incorporar los huevos cortados y el perejil picado. Mezclar el aceite, el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta en un recipiente pequeño. Batir el aderezo durante unos segundos para emulsionarlo. Verter el aderezo sobre la ensalada y mezclar con cuidado para no romper demasiado los huevos. Llevar a la heladera durante 10 minutos antes de servir, así los sabores se integran mejor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, dejan como resultado una receta que rinde 2 porciones abundantes o 4 porciones pequeñas como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 2 porciones abundantes:

Calorías: 190 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 13 g

Proteínas: 7 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada se puede conservar en la heladera durante 1 día, dentro de un recipiente hermético.

Por la presencia de huevo duro y vegetales frescos, no se recomienda dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

No es aconsejable freezarla, porque la zanahoria y la cebolla pueden perder textura al descongelarse.