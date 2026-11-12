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Receta de pastel de papa y pollo al horno, rápida y fácil

Esta variante hogareña simplifica la clásica preparación argentina usando carne de ave cocida entre dos capas suaves de puré gratinado, logrando un menú completo y rendidor listo en apenas cuarenta y cinco minutos

Pastel de papa y pollo en cazuela de barro con una cuchara servidora, acompañado de ensalada y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera.
La variante de pastel de papa con pollo reemplaza la carne picada tradicional para agilizar el tiempo de preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pastel de papa de carne es un clásico que todos los argentinos tenemos grabado, pero esta versión con pollo le da una vuelta de tuerca a la receta de siempre. Misma estructura, mismo puré cremoso, pero un relleno más liviano y rápido de resolver entre semana.

Mientras la receta tradicional lleva carne picada y varias horas de cocción, esta variante aprovecha el pollo ya cocido para acortar tiempos sin resignar sabor. Una alternativa práctica para repetir el ritual del pastel de papa sin esperar hasta el domingo.

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Receta de pastel de papa y pollo al horno

Se trata de un pastel de dos capas: una base y una cobertura de puré de papas que envuelven un relleno de pollo desmenuzado salteado con cebolla y morrón. A diferencia de la versión con carne, este relleno se prepara en minutos y no necesita cocción prolongada, lo que vuelve el plato ideal para resolver rápido.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 45 minutos: 20 minutos de preparación y 25 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

  • 1 kilo de papas peladas y cortadas en trozos
  • 30 gramos de manteca
  • 100 ml de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • 500 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada (puede ser sobrante del día anterior)
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla picada
  • 1 morrón picado
  • 2 tomates pelados y picados (o 200 gramos de puré de tomate)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano
  • 2 huevos duros picados (opcional)
  • 50 gramos de queso rallado
Pastel de papa y pollo en fuente para hornear, servido sobre una mesa de madera con platos, cubiertos, ensalada, pan y un vaso de vino.
El tiempo total de elaboración del plato requiere 45 minutos entre la cocina y el horneado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de papa y pollo al horno, paso a paso

  1. Hervir las papas en agua con sal hasta que estén tiernas, aproximadamente 20 minutos.
  2. Escurrir y pisar bien las papas. Agregar la manteca y la leche caliente de a poco hasta lograr un puré cremoso. Salpimentar y reservar.
  3. En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén transparentes.
  4. Sumar el pollo desmenuzado, el tomate, el pimentón y el orégano. Cocinar 5 minutos a fuego medio para que los sabores se integren.
  5. Retirar del fuego y, si se usa, agregar el huevo duro picado. Salpimentar a gusto.
  6. Precalentar el horno a 200℃.
  7. En una fuente apenas aceitada, colocar la mitad del puré de papas y cubrir bien la base.
  8. Volcar el relleno de pollo y esparcir de manera pareja.
  9. Cubrir con el resto del puré y alisar la superficie con un tenedor.
  10. Espolvorear con el queso rallado y llevar al horno con la parrilla en posición media durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
  11. Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que las capas se asienten.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado, se conserva hasta 3 días. En el freezer puede durar hasta 2 meses; se recomienda descongelar en la heladera antes de recalentar en el horno para que recupere su textura.

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