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6 propuestas para dar una nueva vida a las tazas de té antiguas

Objetos heredados o comprados de segunda mano pueden integrarse a la decoración y cumplir funciones prácticas fuera de la vajilla tradicional

Ilustración en acuarela de una taza de porcelana con cera y pabilo sobre su plato, rodeada de tela blanca y anillos dorados.
Tazas de té antiguas pueden reutilizarse como soportes, comederos, recipientes decorativos, velas o macetas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las tazas de té antiguas admiten seis usos domésticos y decorativos más allá de servir bebidas. Los juegos heredados y los hallazgos de segunda mano suelen incluir tazas con platitos. Una guía de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, reúne alternativas que aprovechan su tamaño y forma.

1. Una taza y un plato pueden formar una base para tortas

Pasteles, panecillos, galletas y tazas de té sobre una mesa de madera con vajilla de porcelana decorada y flores silvestres.
Una taza pegada a un plato de cena permite armar un soporte para tortas con piezas de vajilla reutilizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Janette Ewen propone convertir una taza y un plato de cena en un soporte para tortas. Las piezas pueden tener diseños distintos.

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El procedimiento consiste en limpiar ambas superficies con alcohol y aplicar adhesivo apto para cerámica sobre la base de la taza. Después se presiona el plato contra esa base y se espera 24 horas para que el pegamento se asiente. Al invertir la estructura, el plato queda como superficie de apoyo y la taza funciona como pie. Para esta idea se necesitan:

  • Una taza
  • Un plato de cena
  • Alcohol para la limpieza
  • Adhesivo para cerámica

2. El conjunto de taza y platito sirve como comedero para aves

Taza y plato de porcelana con semillas variadas, suspendidos de una cuerda atada a una rama con hojas verdes y flores blancas.
El platito funciona como superficie para las semillas, mientras la taza inclinada ayuda a contenerlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organizadora profesional Blanka Molnar, citada por el medio, sugiere usar una taza con su platito para disponer semillas destinadas a aves. En este caso, la taza se pega en una posición que permita que el contenido salga hacia el plato, donde queda disponible para los visitantes.

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El conjunto puede instalarse sobre una superficie plana o colgarse de un árbol mediante un cordón pasado por el asa. La propuesta aprovecha el platito como base de apoyo y la taza para alojar las semillas, sin requerir que la vajilla conserve su uso original. Las piezas deben estar limpias y la unión, seca.

3. Los cristales permiten transformar una taza en un recipiente pequeño

Taza de cerámica cubierta con cristales y llena de bisutería sobre un mueble de madera, junto a un espejo circular y una caja.
Una taza decorada con cristales de base plana puede utilizarse para guardar joyas y objetos pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en destinar la pieza a guardar joyas, materiales de manualidades u objetos de tamaño reducido. La experta en manualidades Amanda Middleton menciona la tendencia de cubrir objetos cotidianos con strass y cristales de base plana. Según explicó a Good Housekeeping, las curvas de una taza reflejan la luz desde distintos ángulos.

Para realizarlo, la indicación es limpiar primero la superficie con alcohol y adherir los cristales con un pegamento resistente. La colocación no requiere un diseño simétrico, de acuerdo con la especialista. Una vez seco el adhesivo, la pieza puede organizar objetos sobre una mesa, una cómoda o un escritorio.

4. La taza admite una escena en miniatura con musgo y figuras

Taza de porcelana con figuras de ciervos, pinos pequeños y musgo, colocada sobre un plato con piedras junto a libros y ramas de pino.
Musgo, espuma floral y figuras pequeñas convierten una taza en un entorno decorativo de escala reducida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen interior de una taza permite armar un entorno decorativo reducido. Ewen recomienda cortar espuma floral a la medida del recipiente, colocarla en el interior y cubrirla con musgo. Sobre esa base se pueden añadir vegetación, figuras pequeñas y animales en miniatura.

La autora de la idea indicó que se trata de una actividad apta para niños desde los 9 años, con supervisión acorde a los materiales empleados.

El resultado puede ubicarse en una biblioteca o sobre una cómoda. Esta opción no exige perforar la taza ni modificar su estructura, por lo que conserva la pieza como contenedor.

5. Una taza puede utilizarse como recipiente para una vela artesanal

Taza de porcelana con cera, vela en frasco, libros antiguos, florero y tetera sobre un alféizar de madera junto a una ventana.
Una pieza de vajilla puede alojar cera, aromas y elementos decorativos para crear una vela casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Molnar también plantea emplear las tazas para verter velas elaboradas en casa. El formato permite incorporar aromas, flores o especias, de acuerdo con su recomendación recogida por el medio internacional. La taza alberga la cera y puede colocarse en una mesa o en el baño una vez que se haya solidificado.

El uso de una pieza de vajilla para este fin exige considerar la estabilidad de la superficie donde se apoyará la vela. También debe mantenerse alejada de materiales inflamables durante el encendido. La propuesta se limita a reutilizar la taza como contenedor y deja abierta la elección de los elementos decorativos.

6. Las suculentas caben en una taza con piedras y sustrato

Ventana con macetas de barro, tazas con suculentas, un jarrón con flores y un cuenco con manzanas sobre una encimera de madera.
Piedras, sustrato para cactus y plantas pequeñas permiten adaptar una taza como contenedor vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última opción está orientada a plantas de tamaño pequeño. Good Housekeeping señala que las suculentas pueden acomodarse en tazas antiguas si se añade una capa de piedras en el fondo y luego sustrato para cactus. Después se incorpora una o dos plantas y el recipiente puede instalarse en un alféizar o una biblioteca.

Las piedras buscan favorecer el drenaje dentro de un recipiente que, por lo general, no tiene orificios. La cantidad de plantas debe ajustarse al espacio disponible. Así, una taza que ya no se utiliza para beber puede convertirse en un contenedor para una composición vegetal reducida, con materiales mencionados por especialistas en diseño, organización y manualidades.

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