La molleja y los chinchulines del asado argentino figuran en el ranking de las mejores achuras del mundo

La molleja y los chinchulines ingresaron entre los veinte mejores platos de vísceras del mundo según la plataforma Taste Atlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La molleja y los chinchulines figuran entre las mejores achuras del mundo, según el relevamiento de Taste Atlas, plataforma internacional de referencia en gastronomía tradicional. Ambos cortes aparecen en el listado de los mejores platos de vísceras y partes internas del animal a nivel global.

El ranking, basado en valoraciones de usuarios, ubica a la molleja en el puesto 16 y a los chinchulines en el 20, entre decenas de platos de distintas culturas. Las achuras, es decir, las partes internas del animal que en muchos países se descartan, ocupan un lugar central en la cultura culinaria argentina y compiten con preparaciones de larga tradición en otros continentes. El reconocimiento vuelve a poner al asado argentino en el radar gastronómico mundial.

PUBLICIDAD

La molleja argentina llega al puesto 16 con un proceso de cocción que busca el contraste de texturas

La molleja es el nombre con el que se conoce en Argentina a dos cortes distintos. La molleja de corazón, extraída de la zona del pecho y ligada a la glándula timo, es más tierna, compacta y de sabor suave.

La molleja de cogote, en cambio, proviene de la garganta del animal, tiene forma alargada y una textura más firme con menor contenido graso. Pese a sus diferencias, en la parrilla argentina ambas suelen presentarse bajo el mismo nombre.

El método tradicional de cocción de la molleja busca un contraste entre una costra externa y un interior suave servido con limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Admite dos métodos de preparación. El primero consiste en remojarla durante la noche en agua o leche, luego hervirla y finalmente llevarla a la parrilla. El segundo método la lleva directamente a la parrilla en dos tiempos: una primera cocción lenta para precocinarla y una segunda a fuego más alto para formar una costra exterior. El resultado buscado en ambos casos es el mismo: exterior crocante e interior cremoso. Se sirve como entrada con sal y jugo de limón.

PUBLICIDAD

Los chinchulines exigen preparación cuidadosa y dividen a quienes los prueban

Los chinchulines son el intestino delgado de la res. Según Taste Atlas, pueden cortarse en trozos, trenzarse o rellenarse, generalmente con una mezcla de ajo y perejil, antes de llevarlos a la parrilla.

La preparación previa es fundamental: la plataforma indica que el intestino debe limpiarse con cuidado y puede hervirse en agua o leche para ablandarlo, ya que sin ese paso puede quedar gomoso y de sabor desagradable.

El intestino delgado vacuno requiere una limpieza minuciosa y un hervor previo para evitar una consistencia gomosa en la parrilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción se realiza a fuego alto, lo que genera un exterior tostado y crocante que revienta al morder. Al igual que la molleja, se sirven como aperitivo con sal y limón.

PUBLICIDAD

Taste Atlas señala que los chinchulines son un corte controversial: hay quienes los consideran un manjar y quienes los rechazan por completo. Esa polaridad no les impidió figurar entre los 20 mejores platos de achuras del mundo en el relevamiento de la plataforma.

Cuáles fueron las cinco preparaciones mejor puntuadas

La lista completa de los mejores platos con achuras del mundo (Taste Atlas)

El primer lugar del ranking pertenece a los anticuchos de corazón, un plato tradicional de Perú. Se trata de brochetas de corazón de res marinadas en vinagre de vino tinto, ajo, orégano, comino, sal y pasta de ají panca, luego cocidas a la parrilla hasta lograr un exterior ligeramente carbonizado. Se sirven con papas hervidas, choclo y salsa de ají amarillo.

PUBLICIDAD

En el segundo puesto aparece el kokoretsi, una preparación griega de vísceras de cordero o cabra picadas, condimentadas con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta, envueltas en grasa de red animal y cocidas al carbón. Se consume tradicionalmente como aperitivo el Domingo de Pascua, aunque está disponible durante todo el año.

El tercer lugar es para los tacos de lengua, un clásico de México elaborado con finas rebanadas de lengua de res cocida y grillada. La plataforma destaca su textura tierna como característica principal, que lo hace ideal para combinar con salsas, cilantro y jugo de limón. El cuarto puesto pertenece al ciğer sarma, un plato turco de hígado de cordero con arroz, piñones, pasas, cebolla y especias, envuelto en grasa y horneado hasta dorarse.

PUBLICIDAD

Cierra el top 5 el kelle paça çorbası, también turco, una sopa de cabeza y patas de oveja o cabra cocidas lentamente con cebolla y sal, a la que se le puede agregar manteca, harina, ajo y jugo de limón.