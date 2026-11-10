La visita del papa León a la Argentina ya mueve el comercio: cuánto cuestan las remeras, gorras y recuerdos

Los artículos vinculados a la visita del papa León a la Argentina presentan valores que oscilan entre 3.790 y 19.000 pesos

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Con la llegada del papa León a Argentina, la visita empezó a trasladarse a los puestos de venta y las plataformas de comercio electrónico: entre remeras, gorras, rosarios, tazas y bustos, ya circulan artículos que convierten la imagen del pontífice en recuerdo. Los precios relevados parten de $3.790 y alcanzan los $19.000.

La periodista especializada en Economía Belén Escobar reunió parte de esa oferta, que combina objetos religiosos con indumentaria y souvenirs. En los avisos y entre los vendedores que acompañan las actividades vinculadas con la visita se repite una misma referencia, “Papa León”, impresa o adherida a productos de distinto tipo.

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Los artículos vinculados a la visita del papa León a la Argentina presentan valores que oscilan entre 3.790 y 19.000 pesos - REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

El artículo de mayor valor entre los relevados es una remera sublimada que lleva la imagen del pontífice y una mención a la “Iglesia de Luján”. Cuesta $19.000 y se ofrece en distintos talles y diseños, dentro de un catálogo que apunta a quienes buscan llevarse una prenda asociada a la presencia papal.

Las remeras con la referencia a Luján

Las gorras forman parte de ese mismo circuito de recuerdos. Por $16.900, se comercializan modelos con la inscripción “Papa León” y dibujos que aluden a su visita; la variedad de diseños aparece como uno de los rasgos de la oferta.

El rosario blanco destinado a la bendición en las celebraciones litúrgicas cotiza en 14.990 pesos . Mario Sar

También hay opciones de menor precio. Escobar explicó en Infobae Al Amanecer que una botella de agua y una taza de plástico con la imagen del Papa pueden conseguirse en conjunto por $3.790, una alternativa que amplía el abanico de productos disponibles alrededor de la visita.

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La escena no queda limitada a los artículos exhibidos en las publicaciones. Uno de los conductores del programa contó que compró medias largas con la cara del papa León a un vendedor que, según relató, ofrecía “otros diseños” además de esa versión.

El conductor agregó que pensaba usar esas medias durante un evento de jóvenes previsto para esa tarde. El detalle mostró cómo la imagen de “Papa León” también aparece en prendas pensadas para acompañar las actividades que se organizan durante la visita.

Las gorras con la inscripción del papa León y diversos diseños alusivos se comercializan por 16.900 pesos (Mario Sar)

Rosarios, estampitas y bustos completan la oferta de recuerdos

Entre los artículos de carácter religioso, los packs de souvenirs se venden a $15.000. Cada uno incluye una bolsita y una estampita con la fotografía del Papa, dos piezas que se ofrecen como recuerdo de su paso por Argentina.

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Un rosario blanco aparece publicado por $14.990. Durante el programa se mencionó la posibilidad de llevarlo a los eventos de la visita para recibir una “bendición”, una opción que vincula el objeto con las celebraciones previstas.

La lista se completa con un busto pequeño del papa León, valuado en $13.713. Se presenta como una pieza para conservar y colocar en altares domésticos, junto a otros objetos que ya llevan impresa la referencia a “Papa León”.

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