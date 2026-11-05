Un asado argentino se abrió paso en la élite de la gastronomía mundial

La bodega subterránea de Don Julio alberga más de 14.000 botellas y cerca de 930 etiquetas de vino argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Argentina volvió a figurar en The World’s 50 Best Restaurants con Don Julio, el restaurante porteño que ocupó el puesto 44 en la edición 2026 del ranking. El establecimiento de Buenos Aires fue la única representación nacional entre los 50 seleccionados, en una clasificación que encabezó el español Asador Etxebarri.

La ceremonia de la 24ª edición se realizó en el Teatro Municipal de Lima. Don Julio, conocido por su propuesta de parrilla, bajó desde el décimo puesto que había conseguido en la lista anterior.

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La presencia de Buenos Aires se redujo a un solo restaurante en la nómina principal, después de que Argentina hubiera tenido ocho posiciones el año anterior. Con el lugar 44, Don Julio se mantuvo dentro de una selección que reúne establecimientos de distintos continentes y que distingue, además, a los mejores de cada región.

El ranking ubicó a diez restaurantes latinoamericanos entre los 50. El mexicano Quintonil fue el mejor posicionado de la región al alcanzar el cuarto lugar, mientras que Kjolle, de Lima, quedó séptimo y Mérito, también de la capital peruana, llegó al puesto 13.

Reapertura Parrilla Restaurante Don Julio - Buenos Aires, Argentina (Foto: Franco Fafasuli)

La lista incluyó además a Tuju, de São Paulo, en el puesto 16; Boragó, de Santiago de Chile, en el 22; Lasai, de Río de Janeiro, en el 25; Celele, de Cartagena, en el 31; Nuema, de Quito, en el 37; Mayta, de Lima, en el 45, y El Chato, de Bogotá, en el 46.

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El primer puesto fue para Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz, ubicado en Axpe, España. El restaurante había terminado segundo en la edición precedente y también retuvo el reconocimiento como mejor restaurante de Europa.

Gaggan, de Bangkok, ocupó el segundo lugar y fue distinguido como el mejor de Asia. Alchemist, de Copenhague, quedó tercero; Quintonil fue cuarto y Wing, de Hong Kong, completó los cinco primeros puestos.

Maido, el restaurante de Lima que había liderado la clasificación anterior, pasó al grupo Best of the Best. Esa categoría reúne a los ganadores históricos de la lista, entre ellos elBulli, El Celler de Can Roca, Disfrutar, The French Laundry, Eleven Madison Park, The Fat Duck, Osteria Francescana, Mirazur, Noma, Geranium y Central.

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Identidad entre la parrilla, el vino y la hospitalidad

Don Julio funciona desde 1999 en la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en el barrio porteño de Palermo. El restaurante nació como un proyecto familiar de Pablo Rivero, quien abrió la parrilla a los 20 años en el edificio donde vivía con sus padres.

Los cortes de carne de Don Julio se estacionan en una carnicería propia antes de la cocción a la brasa con leña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta se apoya en la selección de carnes, los productos de estación, el vino argentino y criterios de sustentabilidad. Rivero, que también es sommelier, convirtió el servicio y la cercanía con los comensales en otro de los rasgos del lugar. Esa orientación le valió a Don Julio el Premio al Arte de la Hospitalidad de Latin America’s 50 Best Restaurants.

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Los cortes como el asado y el vacío se cocinan a la brasa con leña y fuegos controlados. Antes de llegar a la parrilla, la carne se estaciona en una carnicería propia situada a pocos metros del restaurante, donde se conserva bajo condiciones controladas.

La bodega subterránea reúne más de 14.000 botellas y cerca de 930 etiquetas. Allí conviven vinos de añadas antiguas, incluso algunas centenarias, con etiquetas elegidas por el equipo como exponentes de la producción argentina actual. Rivero prueba con regularidad los vinos incluidos en la carta para mantener la coherencia entre la cocina y el servicio.

La lista completa de The World’s 50 Best Restaurants 2026

Asador Etxebarri — Atxondo, España Gaggan — Bangkok, Tailandia Alchemist — Copenhague, Dinamarca Quintonil — Ciudad de México, México Wing — Hong Kong The Chairman — Hong Kong Kjolle — Lima, Perú Kadeau — Copenhague, Dinamarca DiverXO — Madrid, España Plénitude — París, Francia Atomix — Nueva York, Estados Unidos Sorn — Bangkok, Tailandia Mérito — Lima, Perú Sühring — Bangkok, Tailandia Odette — Singapur Tuju — São Paulo, Brasil Mingles — Seúl, Corea del Sur Nusara — Bangkok, Tailandia Jan — Múnich, Alemania Piazza Duomo — Alba, Italia Meet the Bund — Shanghái, China Boragó — Santiago, Chile Vyn — Skillinge, Suecia Al Gatto Verde — Módena, Italia Lasai — Río de Janeiro, Brasil Masque — Mumbai, India Reale — Castel di Sangro, Italia Trèsind Studio — Dubái, Emiratos Árabes Unidos Enigma — Barcelona, España Steirereck — Viena, Austria Celele — Cartagena, Colombia Potong — Bangkok, Tailandia Elkano — Getaria, España Le Coquillage — Saint-Méloir-des-Ondes, Francia La Colombe — Ciudad del Cabo, Sudáfrica Ru Yuan — Hangzhou, China Nuema — Quito, Ecuador Atelier Moessmer Norbert Niederkofler — Brunico, Italia Schloss Schauenstein — Fürstenau, Suiza Jordnær — Copenhague, Dinamarca Onjium — Seúl, Corea del Sur Bozar — Bruselas, Bélgica Le Calandre — Rubano, Italia Don Julio — Buenos Aires, Argentina Mayta — Lima, Perú El Chato — Bogotá, Colombia Le Louis XV – Alain Ducasse — Montecarlo, Mónaco Ikoyi — Londres, Reino Unido Naar — Kasauli, India Saint Peter — Sídney, Australia