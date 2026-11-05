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Un asado argentino se abrió paso en la élite de la gastronomía mundial

Una parrilla argentina fue distinguida en el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2026. Qué país ocupó el primer puesto y el listado completo

Rebanadas de carne asada y un cubo de papa con sal sobre una tabla de madera, mientras cae salsa roja desde una cuchara.
La bodega subterránea de Don Julio alberga más de 14.000 botellas y cerca de 930 etiquetas de vino argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Argentina volvió a figurar en The World’s 50 Best Restaurants con Don Julio, el restaurante porteño que ocupó el puesto 44 en la edición 2026 del ranking. El establecimiento de Buenos Aires fue la única representación nacional entre los 50 seleccionados, en una clasificación que encabezó el español Asador Etxebarri.

La ceremonia de la 24ª edición se realizó en el Teatro Municipal de Lima. Don Julio, conocido por su propuesta de parrilla, bajó desde el décimo puesto que había conseguido en la lista anterior.

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La presencia de Buenos Aires se redujo a un solo restaurante en la nómina principal, después de que Argentina hubiera tenido ocho posiciones el año anterior. Con el lugar 44, Don Julio se mantuvo dentro de una selección que reúne establecimientos de distintos continentes y que distingue, además, a los mejores de cada región.

El ranking ubicó a diez restaurantes latinoamericanos entre los 50. El mexicano Quintonil fue el mejor posicionado de la región al alcanzar el cuarto lugar, mientras que Kjolle, de Lima, quedó séptimo y Mérito, también de la capital peruana, llegó al puesto 13.

Reapertura Parrilla Restaurante Don Julio - Buenos Aires, Argentina (Foto: Franco Fafasuli)
Reapertura Parrilla Restaurante Don Julio - Buenos Aires, Argentina (Foto: Franco Fafasuli)

La lista incluyó además a Tuju, de São Paulo, en el puesto 16; Boragó, de Santiago de Chile, en el 22; Lasai, de Río de Janeiro, en el 25; Celele, de Cartagena, en el 31; Nuema, de Quito, en el 37; Mayta, de Lima, en el 45, y El Chato, de Bogotá, en el 46.

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El primer puesto fue para Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz, ubicado en Axpe, España. El restaurante había terminado segundo en la edición precedente y también retuvo el reconocimiento como mejor restaurante de Europa.

Gaggan, de Bangkok, ocupó el segundo lugar y fue distinguido como el mejor de Asia. Alchemist, de Copenhague, quedó tercero; Quintonil fue cuarto y Wing, de Hong Kong, completó los cinco primeros puestos.

Maido, el restaurante de Lima que había liderado la clasificación anterior, pasó al grupo Best of the Best. Esa categoría reúne a los ganadores históricos de la lista, entre ellos elBulli, El Celler de Can Roca, Disfrutar, The French Laundry, Eleven Madison Park, The Fat Duck, Osteria Francescana, Mirazur, Noma, Geranium y Central.

Identidad entre la parrilla, el vino y la hospitalidad

Don Julio funciona desde 1999 en la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en el barrio porteño de Palermo. El restaurante nació como un proyecto familiar de Pablo Rivero, quien abrió la parrilla a los 20 años en el edificio donde vivía con sus padres.

Ojo de bife asado condimentado con pimienta y sal gruesa en una sartén de hierro, junto a un recipiente con chimichurri.
Los cortes de carne de Don Julio se estacionan en una carnicería propia antes de la cocción a la brasa con leña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta se apoya en la selección de carnes, los productos de estación, el vino argentino y criterios de sustentabilidad. Rivero, que también es sommelier, convirtió el servicio y la cercanía con los comensales en otro de los rasgos del lugar. Esa orientación le valió a Don Julio el Premio al Arte de la Hospitalidad de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Los cortes como el asado y el vacío se cocinan a la brasa con leña y fuegos controlados. Antes de llegar a la parrilla, la carne se estaciona en una carnicería propia situada a pocos metros del restaurante, donde se conserva bajo condiciones controladas.

La bodega subterránea reúne más de 14.000 botellas y cerca de 930 etiquetas. Allí conviven vinos de añadas antiguas, incluso algunas centenarias, con etiquetas elegidas por el equipo como exponentes de la producción argentina actual. Rivero prueba con regularidad los vinos incluidos en la carta para mantener la coherencia entre la cocina y el servicio.

La lista completa de The World’s 50 Best Restaurants 2026

  1. Asador Etxebarri — Atxondo, España
  2. Gaggan — Bangkok, Tailandia
  3. Alchemist — Copenhague, Dinamarca
  4. Quintonil — Ciudad de México, México
  5. Wing — Hong Kong
  6. The Chairman — Hong Kong
  7. Kjolle — Lima, Perú
  8. Kadeau — Copenhague, Dinamarca
  9. DiverXO — Madrid, España
  10. Plénitude — París, Francia
  11. Atomix — Nueva York, Estados Unidos
  12. Sorn — Bangkok, Tailandia
  13. Mérito — Lima, Perú
  14. Sühring — Bangkok, Tailandia
  15. Odette — Singapur
  16. Tuju — São Paulo, Brasil
  17. Mingles — Seúl, Corea del Sur
  18. Nusara — Bangkok, Tailandia
  19. Jan — Múnich, Alemania
  20. Piazza Duomo — Alba, Italia
  21. Meet the Bund — Shanghái, China
  22. Boragó — Santiago, Chile
  23. Vyn — Skillinge, Suecia
  24. Al Gatto Verde — Módena, Italia
  25. Lasai — Río de Janeiro, Brasil
  26. Masque — Mumbai, India
  27. Reale — Castel di Sangro, Italia
  28. Trèsind Studio — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
  29. Enigma — Barcelona, España
  30. Steirereck — Viena, Austria
  31. Celele — Cartagena, Colombia
  32. Potong — Bangkok, Tailandia
  33. Elkano — Getaria, España
  34. Le Coquillage — Saint-Méloir-des-Ondes, Francia
  35. La Colombe — Ciudad del Cabo, Sudáfrica
  36. Ru Yuan — Hangzhou, China
  37. Nuema — Quito, Ecuador
  38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler — Brunico, Italia
  39. Schloss Schauenstein — Fürstenau, Suiza
  40. Jordnær — Copenhague, Dinamarca
  41. Onjium — Seúl, Corea del Sur
  42. Bozar — Bruselas, Bélgica
  43. Le Calandre — Rubano, Italia
  44. Don Julio — Buenos Aires, Argentina
  45. Mayta — Lima, Perú
  46. El Chato — Bogotá, Colombia
  47. Le Louis XV – Alain Ducasse — Montecarlo, Mónaco
  48. Ikoyi — Londres, Reino Unido
  49. Naar — Kasauli, India
  50. Saint Peter — Sídney, Australia

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