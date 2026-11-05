Orden en el hogar: cómo identificar los objetos que sobran y decidir cuáles guardar, donar o desechar

El desorden en el hogar suele acumularse de manera gradual mediante compras, papeles y objetos que permanecen en distintos rincones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una botella que hay que correr cada mañana para alcanzar el producto de uso diario, un cajón que no cierra o prendas que vuelven al placard sin usarse pueden ser señales de que ciertos objetos ya no cumplen una función. Revisar aquello que se aparta de forma repetida permite detectar qué sobra en casa sin encarar una limpieza total.

El desorden suele instalarse de manera gradual. No responde necesariamente a una decisión consciente de acumular, sino a la entrada constante de compras, regalos, papeles y productos que permanecen en distintos rincones. Cuando llega el momento de ordenar, la dimensión de la tarea puede llevar a postergarla.

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Frente a esa dificultad, la organizadora profesional estadounidense Stephanie Dulgarian, de Somewhat Simple Living, propone observar los objetos que quedan en los espacios cotidianos y hacer descartes pequeños y periódicos. El criterio no apunta a vaciar la vivienda ni a conservar solo lo indispensable, sino a revisar qué artículos tienen un uso concreto y cuáles ocupan un lugar por inercia.

Los objetos que bloquean una rutina diaria son una primera señal

Los elementos que entorpecen las rutinas diarias en el baño, la cocina o el placard señalan qué pertenencias perdieron su utilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesada del baño, el cajón de la cocina, la entrada de la vivienda y el placard concentran acciones que se repiten todos los días. Allí resulta más fácil advertir qué elementos interrumpen una rutina. Si para tomar un cepillo, preparar el desayuno o encontrar una prenda hay que mover siempre los mismos objetos, esos artículos merecen una revisión.

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La pauta central consiste en diferenciar entre aquello que facilita las actividades de cada día y lo que termina por trabarlas. Esta distinción abarca desde indumentaria en desuso y cosméticos olvidados hasta cubiertos repetidos, tapas sueltas, papeles viejos o cables de artefactos que ya no existen.

Cuando una persona corre a diario varios envases solo para alcanzar el que realmente necesita, surge la señal clara de revisar los motivos por los cuales esos artículos continúan en ese lugar. Observar esa conducta repetitiva permite detectar a tiempo qué elementos perdieron su utilidad.

No hace falta revisar toda la casa en una tarde

La principal dificultad de las grandes limpiezas es que exigen tiempo, energía y decisiones sucesivas. En cambio, una revisión breve de un cajón o de un estante permite resolver una parte acotada del problema. Una pauta posible consiste en retirar, donar o desechar tres artículos por semana, aunque ese número puede funcionar apenas como punto de partida.

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Plantearse objetivos mínimos transforma por completo la magnitud del trabajo. En lugar de encarar el orden integral de un armario —un plan que suele verse inabarcable—, apartar apenas tres objetos prescindibles toma pocos minutos y evita postergaciones.

Esta dinámica no requiere fijar una jornada exclusiva. La propia rutina doméstica ofrece momentos propicios: cuando se acomoda la ropa limpia, se busca una herramienta o se revisa un estante, es posible identificar qué elementos quedaron arrinconados en el fondo, cuáles vencieron o se rompieron, y cuáles permanecen guardados solo por la idea de que podrían servir algún día.

Rachel Duffie sugiere evaluar la permanencia de productos que obligan a mover envases cada mañana para alcanzar lo necesario (Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa)

Las preguntas ayudan a separar lo útil de lo acumulado

Antes de decidir el destino de un objeto, puede resultar útil revisar algunos aspectos concretos. ¿Se usó durante los últimos meses? ¿Está roto, vencido o incompleto? ¿Hay otro artículo que cumple la misma función? ¿Obliga a moverlo cada vez que se necesita algo? Las respuestas permiten tomar decisiones sin convertir el proceso en una evaluación extensa de cada pertenencia.

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Es fundamental empezar por elementos de baja carga emocional. La ropa desgastada, los envases vacíos, los productos vencidos, los manuales de aparatos que ya no se poseen y los duplicados suelen ser categorías más fáciles de resolver. Comenzar por esos artículos evita que la revisión se detenga ante decisiones más personales.

En cambio, las pertenencias vinculadas a recuerdos, documentos relevantes o necesidades familiares pueden dejarse para otra instancia. El objetivo de una primera revisión es despejar las zonas que interfieren con las actividades habituales, no resolver de una vez todo lo que se guarda en la vivienda.

Retirar, donar o desechar tres artículos por semana simplifica la organización doméstica frente a las limpiezas totales (Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa)

Donar, reciclar o desechar requiere definir un destino inmediato

Separar un objeto no garantiza que salga de casa. Una bolsa de donaciones que queda durante meses en un rincón puede transformarse en una nueva fuente de desorden. Por eso, una vez tomada la decisión, conviene asignar un destino: entregar las prendas y artículos en buen estado, llevar materiales a un punto de reciclaje o descartar aquello que no puede aprovecharse.

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También ayuda disponer de una caja o bolsa para los objetos que ya tienen salida. Cuando el recipiente se llena, puede programarse la entrega. Esta organización evita que los artículos descartados vuelvan a los cajones o queden acumulados en el piso.

El orden doméstico no depende solo de cuánto se guarda, sino de la frecuencia con que se revisa lo que deja de servir. Detectar los objetos que estorban en las tareas diarias ofrece una forma concreta de empezar, con decisiones pequeñas que pueden incorporarse a las rutinas de cada semana.