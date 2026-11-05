Tendencias

Receta de helado de melón, rápida y fácil

La fórmula combina fruta madura, yogur natural, miel, limón, vainilla y sal, con dos etapas de congelación que permiten obtener una consistencia cremosa para compartir en familia ya que rinde seis porciones

Bolas de helado de melón con trozos de fruta y una rama de menta dentro de un cuenco de cerámica sobre una mesa de listones de madera.
El melón bien frío se asocia con el inicio del verano argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El melón bien frío es uno de esos sabores que anuncian la llegada del verano: dulce, jugoso y con un perfume fresco que combina muy bien con una sobremesa liviana.

Este helado de melón se prepara con pocos ingredientes y sin máquina heladora. Es ideal para aprovechar un melón maduro y tener un postre casero listo para compartir en familia.

PUBLICIDAD

Receta de helado de melón

Se trata de un postre helado de textura cremosa, preparado con melón, yogur natural y un toque de miel. La fruta se procesa, se mezcla con el resto de los ingredientes y se lleva al freezer hasta que tome cuerpo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 15 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Freezer: 4 horas

Ingredientes

  • 800 gr de melón maduro, sin cáscara ni semillas.
  • 200 gr de yogur natural frío.
  • 60 gr de miel.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.
Trozos de melón en un cuenco de vidrio, yogur blanco en un bol de cerámica y miel con una cuchara de madera en una mesa.
Ente los ingredientes se encuentran melón maduro, yogur natural frío y miel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de melón, paso a paso

  1. Cortar el melón en cubos pequeños y colocarlo en una fuente o bolsa apta para freezer.
  2. Llevar el melón al freezer durante 2 horas, hasta que esté firme pero no completamente congelado.
  3. Pasar los cubos de melón a una procesadora o licuadora.
  4. Agregar el yogur natural, la miel, el jugo de limón, la esencia de vainilla y la sal.
  5. Procesar hasta obtener una crema lisa y sin trozos grandes.
  6. Probar la mezcla y corregir el dulzor con un poco más de miel, si fuera necesario.
  7. Colocar la preparación en un recipiente bajo y apto para freezer.
  8. Tapar y congelar durante 2 horas más.
  9. Retirar el helado del freezer 10 minutos antes de servir para que recupere una textura cremosa.
  10. Servir en bochas y decorar, si se desea, con cubitos de melón fresco o hojas de menta.

Consejos técnicos:

  • El melón debe estar bien maduro para aportar sabor y dulzor natural.
  • Utilizar un recipiente bajo ayuda a que el helado se congele de manera más pareja.
  • Retirar el helado unos minutos antes de servir evita que quede demasiado duro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 100 kcal
  • Grasas: 1 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se puede conservar en un recipiente hermético dentro del freezer durante 7 días.

Para mantener una textura agradable, conviene cubrir la superficie con papel film en contacto directo con el helado antes de colocar la tapa. Retirar del freezer entre 10 y 15 minutos antes de servir.

PUBLICIDAD

No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya derretido por completo.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaRecetas dulcesReceta de cocinaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cocinas sin muebles altos: diseñadores reducen los gabinetes superiores y reordenan el guardado

Especialistas consultados advierten que la amplitud visual debe equilibrarse con una planificación adecuada para responder a las necesidades cotidianas de cada hogar

Cocinas sin muebles altos: diseñadores reducen los gabinetes superiores y reordenan el guardado

“Hay personas que deberían ganar mucho menos dinero”: la inesperada propuesta de Gary Vaynerchuk para dejar de depender de la mirada ajena

El creador de contenidos conversó en un pódcast sobre la comparación en las redes, el consumo para aparentar y el miedo al arrepentimiento. Qué acciones concretas sugiere para recuperar la tranquilidad

“Hay personas que deberían ganar mucho menos dinero”: la inesperada propuesta de Gary Vaynerchuk para dejar de depender de la mirada ajena

Receta de galletas de arroz caseras, rápida y fácil

La mezcla incorpora huevo, queso rallado, aceite y condimentos, se procesa hasta obtener una pasta y se estira fina sobre una placa antes de cocinarse hasta quedar seca y dorada

Receta de galletas de arroz caseras, rápida y fácil

Cáncer de próstata: qué controles ayudan a detectarlo a tiempo y cuándo influyen los antecedentes familiares

Si bien la mortalidad cayó un 26%, la enfermedad sigue siendo el tumor más frecuente entre los hombres. En el marco de Noviembre Azul, una guía sobre factores de riesgo y estudios para una consulta oportuna

Cáncer de próstata: qué controles ayudan a detectarlo a tiempo y cuándo influyen los antecedentes familiares

Una dieta alta en ultraprocesados deja una huella en la sangre asociada con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular

Un estudio con más de 6.000 adultos en el Reino Unido identificó moléculas sanguíneas vinculadas con el consumo de productos industriales y aportó pistas sobre los mecanismos que podrían explicar esa relación

Una dieta alta en ultraprocesados deja una huella en la sangre asociada con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular

DEPORTES

Noche histórica en la NBA: Wembanyama rompió un récord que llevaba 52 años con una actuación implacable para San Antonio Spurs

Noche histórica en la NBA: Wembanyama rompió un récord que llevaba 52 años con una actuación implacable para San Antonio Spurs

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

TELESHOW

“Eso no lo pusimos al aire”: Mario Pergolini reveló por qué debieron editar la nota con Ronnie Wood

“Eso no lo pusimos al aire”: Mario Pergolini reveló por qué debieron editar la nota con Ronnie Wood

Se demora el velatorio de Daniel Bifulco de Los Jaimitos: el particular motivo por el que no puede realizarse

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

Julieta Prandi contó el motivo de su separación de Emanuel Ortega: “Algo no me gustó”

Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Después de las expediciones científicas marinas, el CONICET transmitirá una expedición arqueológica en vivo

Después de las expediciones científicas marinas, el CONICET transmitirá una expedición arqueológica en vivo

“Agua Segura para Cuba”: la iniciativa ciudadana que busca aliviar la emergencia hídrica en La Habana

El turismo en Panamá creció 19% y sumó casi 300,000 viajeros adicionales en ocho meses

Economía de Nicaragua creció 3.8% hasta agosto, con caídas en agricultura y manufactura

Luis Abinader postula a República Dominicana como sede iberoamericana de inteligencia artificial