Receta de helado de melón, rápida y fácil

El melón bien frío se asocia con el inicio del verano argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El melón bien frío es uno de esos sabores que anuncian la llegada del verano: dulce, jugoso y con un perfume fresco que combina muy bien con una sobremesa liviana.

Este helado de melón se prepara con pocos ingredientes y sin máquina heladora. Es ideal para aprovechar un melón maduro y tener un postre casero listo para compartir en familia.

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Receta de helado de melón

Se trata de un postre helado de textura cremosa, preparado con melón, yogur natural y un toque de miel. La fruta se procesa, se mezcla con el resto de los ingredientes y se lleva al freezer hasta que tome cuerpo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Freezer: 4 horas

Ingredientes

800 gr de melón maduro, sin cáscara ni semillas.

200 gr de yogur natural frío.

60 gr de miel.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Ente los ingredientes se encuentran melón maduro, yogur natural frío y miel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de melón, paso a paso

Cortar el melón en cubos pequeños y colocarlo en una fuente o bolsa apta para freezer. Llevar el melón al freezer durante 2 horas, hasta que esté firme pero no completamente congelado. Pasar los cubos de melón a una procesadora o licuadora. Agregar el yogur natural, la miel, el jugo de limón, la esencia de vainilla y la sal. Procesar hasta obtener una crema lisa y sin trozos grandes. Probar la mezcla y corregir el dulzor con un poco más de miel, si fuera necesario. Colocar la preparación en un recipiente bajo y apto para freezer. Tapar y congelar durante 2 horas más. Retirar el helado del freezer 10 minutos antes de servir para que recupere una textura cremosa. Servir en bochas y decorar, si se desea, con cubitos de melón fresco o hojas de menta.

Consejos técnicos:

El melón debe estar bien maduro para aportar sabor y dulzor natural.

Utilizar un recipiente bajo ayuda a que el helado se congele de manera más pareja.

Retirar el helado unos minutos antes de servir evita que quede demasiado duro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 100 kcal

Grasas: 1 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se puede conservar en un recipiente hermético dentro del freezer durante 7 días.

Para mantener una textura agradable, conviene cubrir la superficie con papel film en contacto directo con el helado antes de colocar la tapa. Retirar del freezer entre 10 y 15 minutos antes de servir.

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No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya derretido por completo.