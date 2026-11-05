Receta de helado de melón, rápida y fácil

El melón bien frío es uno de esos sabores que anuncian la llegada del verano: dulce, jugoso y con un perfume fresco que combina muy bien con una sobremesa liviana.
Este helado de melón se prepara con pocos ingredientes y sin máquina heladora. Es ideal para aprovechar un melón maduro y tener un postre casero listo para compartir en familia.
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Receta de helado de melón
Se trata de un postre helado de textura cremosa, preparado con melón, yogur natural y un toque de miel. La fruta se procesa, se mezcla con el resto de los ingredientes y se lleva al freezer hasta que tome cuerpo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 4 horas y 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Freezer: 4 horas
Ingredientes
- 800 gr de melón maduro, sin cáscara ni semillas.
- 200 gr de yogur natural frío.
- 60 gr de miel.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
Cómo hacer helado de melón, paso a paso
- Cortar el melón en cubos pequeños y colocarlo en una fuente o bolsa apta para freezer.
- Llevar el melón al freezer durante 2 horas, hasta que esté firme pero no completamente congelado.
- Pasar los cubos de melón a una procesadora o licuadora.
- Agregar el yogur natural, la miel, el jugo de limón, la esencia de vainilla y la sal.
- Procesar hasta obtener una crema lisa y sin trozos grandes.
- Probar la mezcla y corregir el dulzor con un poco más de miel, si fuera necesario.
- Colocar la preparación en un recipiente bajo y apto para freezer.
- Tapar y congelar durante 2 horas más.
- Retirar el helado del freezer 10 minutos antes de servir para que recupere una textura cremosa.
- Servir en bochas y decorar, si se desea, con cubitos de melón fresco o hojas de menta.
Consejos técnicos:
- El melón debe estar bien maduro para aportar sabor y dulzor natural.
- Utilizar un recipiente bajo ayuda a que el helado se congele de manera más pareja.
- Retirar el helado unos minutos antes de servir evita que quede demasiado duro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 100 kcal
- Grasas: 1 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El helado se puede conservar en un recipiente hermético dentro del freezer durante 7 días.
Para mantener una textura agradable, conviene cubrir la superficie con papel film en contacto directo con el helado antes de colocar la tapa. Retirar del freezer entre 10 y 15 minutos antes de servir.
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No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya derretido por completo.
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