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6 ideas simples para aprovechar el papel de diario en casa

Con pocos materiales y precauciones básicas, es posible extender la utilidad de ciertos residuos domésticos antes de su disposición final

Tres paquetes envueltos con papel de periódico apilados sobre madera, con hojas y una franja roja que dice Navidad sostenible.
El papel periódico puede reutilizarse en tareas de limpieza, organización, decoración y cuidado de objetos antes de su reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dar una segunda vida al papel de diario permite resolver tareas domésticas puntuales antes de separarlo para reciclaje. Seis usos cotidianos aprovechan su capacidad de cubrir, absorber y servir como soporte para manualidades, siempre que se descarte cuando quede húmedo, grasoso o muy deteriorado.

1. El envoltorio de regalos puede personalizarse con las secciones del diario

Regalos envueltos, papel kraft, periódico reciclado, envoltura rústica, estilo ecológico, presentación creativa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las secciones del diario permiten crear envoltorios personalizados para regalos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una guía de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, el papel periódico aparece como alternativa al envoltorio convencional para obsequios.

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Andrea Woroch, experta en presupuesto, señaló que esta opción permite reutilizar material y reducir el gasto destinado a ese fin. La selección de una sección vinculada con los intereses de quien recibe el regalo añade un criterio de personalización.

2. El papel absorbe la grasa de utensilios una vez que se enfrían

Bandeja de horno con polvo blanco y papel de periódico arrugado sobre una encimera junto al fregadero de acero inoxidable.
Las hojas ayudan a retirar restos de grasa de ollas y sartenes ya fríos antes de lavarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas pueden emplearse para retirar el excedente de grasa de ollas y sartenes fríos antes del lavado. Esta práctica evita que los aceites lleguen al desagüe: al enfriarse, pueden adherirse a las tuberías y generar obstrucciones.

La recomendación es limpiar el residuo con papel y desecharlo en la basura; para cantidades mayores, conviene reunir la grasa fría en un recipiente cerrado, como indica la guía especializada de Utilities. El papel que haya absorbido aceite o alimentos no debe ir al reciclaje.

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3. Una capa de hojas protege mesas y pisos durante tareas domésticas

Copas de vidrio decoradas a mano, pinceles y frascos de pintura sobre una mesa protegida con periódicos entre dos personas.
Una capa de papel protege mesas y pisos de pintura, pegamento y otros residuos durante tareas manuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubrir una mesa con periódicos evita que el pegamento, la pintura o la brillantina alcancen la superficie durante una actividad manual. También pueden colocarse en el suelo del garaje o debajo de un área que se va a pintar.

Woroch recomendó conservar un pequeño conjunto de ejemplares para estas tareas, que exigen protección temporal y facilitan la limpieza posterior.

  • Extender las hojas antes de empezar.
  • Retirarlas cuando estén mojadas o muy manchadas.
  • Desecharlas según el tipo de residuo que hayan recogido.

4. El cajón de verduras admite una base seca para retener suciedad y humedad

Cajones de madera con manojos de berza atados con cuerda en primer plano ante un mercado al aire libre con toldos y personas.
El papel seco en el fondo del cajón reúne tierra suelta y parte de la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hoja seca en el fondo del cajón de frutas y verduras puede reunir tierra suelta y parte de la humedad, explicó Bossart, profesional consultada por el medio. El papel debe cambiarse si se humedece o ensucia y mantenerse alejado de alimentos cortados o pelados.

La precaución coincide con las pautas especializadas de Storing Food for Safety and Quality, que señalan que los alimentos deben almacenarse en su envase original o en recipientes aptos para contacto alimentario.

5. Los recortes permiten renovar objetos y elaborar piezas de papel maché

Dos manos pegan papel periódico en un globo naranja junto a un recipiente con pegamento blanco sobre una mesa con mantel bordado.
Recortes y tiras de diario sirven para renovar objetos y elaborar piezas de papel maché. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recortes pueden adherirse sobre muebles viejos, frascos de vidrio o cajas de guardado con un adhesivo para manualidades y una capa protectora.

Las tiras de periódico, humedecidas en una mezcla de agua y pegamento, también sirven para formar cuencos, adornos, objetos decorativos y piñatas mediante la técnica del papel maché. Para este uso, conviene reservar hojas limpias y secas, sin restos de grasa ni humedad.

6. Las hojas arrugadas ayudan a secar y airear el interior del calzado

Zapato marrón relleno de periódico sobre un banco de madera con virutas, herramientas manuales y papeles doblados.
Las hojas arrugadas dentro de los zapatos absorben humedad y ayudan a mantener su forma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calzado se moja o adquiere olor a encierro, pueden introducirse hojas arrugadas en su interior para absorber humedad. Bossart aconsejó reemplazarlas cuando se humedezcan y dejar que los zapatos terminen de secarse por completo en un sitio ventilado.

La reutilización también puede ayudar a conservar la forma del calzado durante el guardado. La Universidad de Rochester incluye el periódico arrugado entre sus recomendaciones para zapatos y bolsos en la guía citada.

Al finalizar cualquiera de estos usos, las hojas limpias pueden separarse para reciclaje. La aceptación de papel periódico y las condiciones de entrega varían según cada servicio local de gestión de residuos, por lo que conviene revisar sus indicaciones.

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