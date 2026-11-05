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Cocinas sin muebles altos: diseñadores reducen los gabinetes superiores y reordenan el guardado

Especialistas consultados advierten que la amplitud visual debe equilibrarse con una planificación adecuada para responder a las necesidades cotidianas de cada hogar

Ilustración de una cocina con gabinetes de madera, encimera y salpicadero de mármol, fregadero, tablas de cortar, vasijas y lámparas de pared.
Los gabinetes superiores reducen su presencia en algunos proyectos, que priorizan paredes despejadas y mayor entrada de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La discusión sobre los gabinetes superiores en la cocina volvió a ganar espacio entre diseñadores y propietarios. La alternativa de prescindir de estas piezas apunta a abrir el ambiente, pero obliga a resolver de otra manera una necesidad central: el guardado cotidiano.

El 27% de los diseñadores anticipa menos gabinetes superiores

El debate no plantea la desaparición total de los muebles altos, sino una revisión de su uso según la superficie disponible, distribución y hábitos de cada hogar.

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De acuerdo con el informe de tendencias de cocina 2027 de la Asociación Nacional de Cocina y Baño (NKBA), el 27% de los diseñadores espera reducir la presencia de gabinetes superiores en sus proyectos durante los próximos tres años.

Ilustraciones de cocinas integradas a salas, cajones con vajilla, muebles esquineros, despensa de alimentos y un plano arquitectónico con textos.
Cajones profundos y estantes extraíbles permiten trasladar vajilla y utensilios a zonas de acceso más directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Lily Walters puso el tema en circulación al mostrar una renovación de cocina sin muebles altos. En declaraciones recogidas por Good Housekeeping, sitio especializado en hogares, sostuvo que esa decisión puede hacer que el espacio se perciba más abierto y permitir que el revestimiento de pared tenga papel visual mayor. También consideró que una fila continua de gabinetes puede dar a ciertas cocinas una sensación de recinto cerrado.

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La elección responde, en parte, a un cambio en la forma de entender esta habitación. La cocina se integra cada vez más a zonas de estar y recibe soluciones que buscan reducir la apariencia utilitaria.

Para Hillary Cohen, consultada por The Spruce, algunos proyectos se conciben como una extensión de la sala de estar, con una atención mayor a los materiales, luz y elementos a la vista.

Una cocina con muebles de color verde, mesa de madera, lámparas colgantes y una puerta plegable de cristal y madera.
Una cocina sin muebles altos requiere prever desde el diseño dónde se guardarán los objetos de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio disponible condiciona la decisión en viviendas pequeñas

La eliminación de gabinetes altos tiene límites prácticos. Platos, vasos, alimentos, utensilios y pequeños aparatos necesitan un lugar definido, y el espacio para guardarlos no es igual en todos los hogares.

Magan Bouriot, diseñadora principal de interiores, advirtió que esta opción suele resultar menos viable cuando la vivienda no dispone de una despensa independiente.

Cocina con encimera de mármol verde, gabinetes de madera, estante con libros y jarrones, lavabo, cafetera, pan, queso, uvas, planta, jarra y utensilios.
Las despensas y alacenas de altura completa son alternativas para mantener la capacidad de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, el proyecto requiere prever desde el comienzo dónde se guardará los grupos de objetos. Las opciones que mencionan los profesionales citados por medios especializados incluyen:

  • Cajones inferiores profundos para vajilla y utensilios de uso frecuente
  • Estantes extraíbles y divisores internos para aprovechar el fondo de los muebles bajos
  • Alacenas de altura completa o despensas
  • Estantes abiertos y poco profundos para piezas de uso diario
  • Gabinetes con frente de vidrio, que reducen el peso visual sin eliminar el almacenamiento
Cocina moderna con muebles de madera oscura, encimeras claras, fregaderos y electrodomésticos. Destaca una isla ovalada blanca con sillas de madera y estantes decorados.
La conveniencia de retirar módulos de pared depende de los metros disponibles y de las rutinas de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Miranda Cullen, citada por The Spruce, señaló que los cajones profundos y bandejas extraíbles permiten trasladar parte del contenido habitual de los gabinetes altos a una zona de acceso más directo. Los muebles bajos y despensas pasan a sostener la organización.

El cambio no depende solo de quitar módulos de una pared. Para que una cocina sin gabinetes superiores funcione, los muebles bajos deben asumir una parte mayor de la organización. La diseñadora Jen Bedford indicó que los cajones bajos están tomando ese papel en las cocinas actuales, al concentrar vajilla y tazas de uso diario en un nivel más accesible.

Vista de una cocina moderna con gabinetes de madera oscura, encimeras claras, y una isla con superficie de azulejos verdes, adornada con utensilios y plantas.
Los frentes de vidrio y los estantes abiertos ofrecen soluciones intermedias entre la apertura visual y el guardado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los profesionales recomiendan planificar el almacenaje de acuerdo con las rutinas del hogar y reservar los sectores más cómodos para los elementos que se usan todos los días. Los objetos menos frecuentes pueden ubicarse en una despensa o en unidades altas alejadas de la zona principal de trabajo.

También hay opciones intermedias. Bouriot propuso conservar la sensación de amplitud mediante frentes de vidrio, estantes abiertos seleccionados o un revestimiento que se prolongue sobre la mesada, en lugar de retirar toda la capacidad de guardado. Estas soluciones permiten despejar tramos de pared sin convertir la ausencia de gabinetes en una regla para toda la cocina.

Cocina con gabinetes de madera oscura, encimeras grises claras, un fregadero de acero, y una isla central. La luz solar entra por una ventana de madera. Hay una lámpara de mesa ámbar y otra de pared circular.
La distribución de la vajilla, los utensilios y los alimentos define la funcionalidad de una cocina con menos muebles altos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución define si conviene mantenerlos, reducirlos o quitarlos

La diseñadora Carol Estes defendió ante Good Housekeeping la reducción de muebles altos y vinculó esa postura con la necesidad de revisar la cantidad de objetos acumulados en casa. Sin embargo, otras voces recogidas por ese medio señalaron que, tras vivir sin gabinetes superiores, volvieron a incorporarlos por razones de uso diario.

El resultado depende de variables concretas: metros disponibles, presencia de despensa, cantidad de personas que usan la cocina, volumen de vajilla y posibilidad de sumar almacenamiento en otras paredes. La discusión muestra que su ubicación y proporción ya no son automáticas.

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