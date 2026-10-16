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¿Dónde conviene guardar las bananas para que no se pongan negras?

El lugar de almacenamiento y la forma de manipular esta fruta determinan cuánto tarda en oscurecerse

Una banana parcialmente pelada con la piel café oscura y la pulpa expuesta sobre una tabla de madera
El lugar y la forma en que se guardan y conservan las bananas determina la velocidad en que se oscurecen (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La banana es una de las frutas más consumidas y está disponible durante todo el año, sin depender de las estaciones. Se encuentra en la mayoría de las cocinas y forma parte de desayunos, meriendas y colaciones diarias. Sin embargo, su permanencia en buen estado sobre la mesada es breve: en pocos días, la cáscara se cubre de manchas oscuras, la pulpa se ablanda y la fruta termina en la basura.

El modo en que se almacena esta fruta incide de forma directa en la velocidad con la que se oscurece. La diferencia entre una banana que dura dos días y otra que se mantiene en buen estado durante una semana puede depender de detalles tan simples como el lugar donde se apoya, si permanece unida al racimo o si se le envuelve el tallo.

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Esto obliga a buscar formas de almacenamiento que extiendan su vida útil, algo que no siempre se resuelve con el recurso más intuitivo: el frutero o la heladera.

Por qué se ponen negras las bananas

Las bananas son frutas climatéricas: continúan con su proceso de maduración después de la cosecha. Durante esa transformación, parte del almidón contenido en la pulpa se convierte en azúcares, lo que hace que la fruta se vuelva más dulce, más blanda y desarrolle un aroma más intenso.

Vista de cerca de la cáscara amarilla con pecas marrones de un plátano sobre una superficie de madera
El gas etileno que produce la banana acelera la maduración y transforma el almidón de la pulpa en azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El responsable de acelerar ese proceso es el etileno, un gas que la propia banana produce de manera natural. Se trata de una hormona vegetal que funciona como señal de maduración: “causa el ablandamiento de la fruta por la descomposición de las paredes celulares, la conversión de almidones en azúcares y la desaparición de los ácidos”, explicó el Dr. Dan Bebber, de la Universidad de Exeter, en diálogo con la BBC. El gas se libera principalmente a través del tallo, y a medida que su producción aumenta, la cáscara pasa del verde al amarillo y, luego, aparecen las manchas marrones u oscuras.

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Las bananas que llegan a supermercados y verdulerías fueron cosechadas verdes y sometidas a etileno adicional para inducir la maduración de forma controlada. Esa exposición previa acelera la descomposición natural una vez que la fruta llega a la cocina.

Los golpes y las marcas por presión también intervienen en el proceso. Según la Enciclopedia Británica, una banana dañada o golpeada produce una cantidad aún mayor de etileno y se oscurece más rápido que una que no sufrió daños. Ese deterioro se conoce como browning enzimático, la misma reacción que se observa en otras frutas al ser cortadas o golpeadas. El problema se agrava en espacios reducidos, donde las frutas se presionan unas contra otras.

Por ello, el frutero, la opción más habitual, no es la más conveniente. Cuando las bananas se apilan en un recipiente, el peso de unas sobre otras genera marcas y daños en la cáscara que aceleran la maduración. Además, al estar en contacto con otras frutas —como manzanas, paltas, duraznos y tomates—, absorben el etileno que estas emiten, lo que contribuye a que se oscurezcan con mayor velocidad.

Plátanos amarillos maduros colocados en un cuenco de cerámica clara sobre una mesa de madera
La presión y los golpes sobre la cáscara generan un deterioro conocido como browning enzimático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde conviene guardar las bananas para que no se pasen

Colgar las bananas es una de las alternativas más recomendadas. Este método permite que el aire circule alrededor de la fruta, evita los golpes entre las unidades y disminuye la exposición al gas etileno que ellas mismas generan. El beneficio es doble: se prolonga la vida útil de las bananas y se protege a otras frutas cercanas. Como ventaja adicional, al estar suspendidas, se mantienen alejadas de insectos atraídos por su dulzor.

Otra técnica consiste en envolver los tallos con papel aluminio. Como el etileno se libera principalmente por esa zona, cubrirla con este material ralentiza la emisión del gas y puede prolongar la vida útil de la fruta hasta una semana. También se puede usar papel film, aunque con resultados menores. Para optimizar el efecto, conviene separar las bananas del racimo y envolver cada tallo de forma individual.

José Luis Caro, experto en frutas, compartió a través de su cuenta de Instagram (ig:@thefruitsoftheworld) un método que presentó como más efectivo que los anteriores. Su técnica involucra la heladera, pero con una preparación previa: cortar ambos extremos de la banana y colocarlas dentro de un recipiente hermético o tupper, acompañadas de papel absorbente. Según Caro, este procedimiento permite conservar la fruta entre 7 y 8 días, aunque el resultado varía según el grado de maduración inicial y las condiciones de refrigeración.

La heladera por sí sola no es la solución ideal. El frío puede oscurecer la cáscara, aunque el interior se mantenga en buen estado. Una banana con la piel más oscura no necesariamente está en mal estado: para evaluar si aún se puede consumir, hay que observar la pulpa, su olor y su textura. Si las bananas ya están maduras y no se van a comer pronto, guardarlas en la heladera permite que el interior aguante un poco más.

Un recipiente transparente de vidrio con tapa abierta contiene dos plátanos sobre una hoja de papel absorbente
El uso de un recipiente hermético con papel absorbente en la heladera conserva la fruta durante ocho días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar bananas maduras: 4 ideas para no desperdiciarlas

Si las bananas ya maduraron demasiado para comerlas frescas, congelarlas es una alternativa práctica para aprovecharlas en otras preparaciones. El procedimiento es sencillo: se pelan, se colocan en una bolsa o recipiente apto para freezer y se guardan en el congelador.

Una vez descongeladas, las bananas quedan más blandas que cuando estaban frescas. Esa textura, lejos de ser un problema, las hace útiles para distintas preparaciones:

  • Licuados y smoothies: la banana descongelada aporta cremosidad y dulzor natural sin necesidad de agregar azúcar.
  • Helados caseros: al procesar la banana congelada se obtiene una textura similar a la del helado, sin ingredientes adicionales.
  • Budines y tortas: la pulpa blanda se integra con facilidad a las masas y funciona como endulzante natural en recetas de repostería.
  • Mezclas con otros ingredientes: se pueden triturar y combinar con avena, yogur o frutos secos para preparar distintas opciones de desayuno o merienda.

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