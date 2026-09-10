Cómo organizar la despensa para que la comida no se caduque

Efectos del desorden en la despensa sobre la conservación y compra de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La organización de la despensa ayuda a que los alimentos se consuman antes de caducar y reduce el desperdicio en el hogar.

Las personas que gestionan los alimentos en casa deben revisar qué tienen antes de comprar, colocar delante lo que debe consumirse primero y respetar las instrucciones de cada envase.

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Estas pautas, recomendadas por organismos internacionales y autoridades sanitarias, reducen el desperdicio y previenen riesgos alimentarios.

La FAO propone comprar según las necesidades reales del hogar

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda revisar la despensa, el frigorífico y el congelador antes de ir al supermercado.

Este paso permite saber qué productos quedan, cuáles están próximos a su fecha y qué artículos no hace falta volver a comprar.

La lista de la compra debe elaborarse después de esa revisión. De este modo, se evitan duplicados de productos como arroz, pasta, conservas, harinas, salsas o legumbres.

La planificación de los menús también debe partir de los alimentos disponibles. Si hay un paquete abierto, una conserva antigua o varios productos próximos a su fecha, conviene incluirlos en las comidas antes de abrir o comprar otros iguales.

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Las ofertas no deben determinar por sí solas la cantidad que se lleva a casa. Un envase grande puede resultar poco útil si no existe una previsión realista de consumo antes de que pierda calidad o se deteriore.

El orden de la despensa empieza, por tanto, antes de guardar la compra. Comprar solo lo necesario reduce la acumulación y deja espacio suficiente para ver cada producto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda revisar la despensa, el frigorífico y el congelador antes de ir al supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema FIFO impide que los productos antiguos queden olvidados

La FAO aconseja aplicar el método FIFO, sigla en inglés de “first in, first out”, que se traduce como “primero en entrar, primero en salir”.

Cada vez que llegan alimentos nuevos, las unidades que ya estaban en casa deben desplazarse hacia la parte delantera.

Los productos recién comprados deben quedar detrás. La rotación permite que los artículos con más tiempo de almacenamiento se utilicen antes que los que tienen fechas más lejanas.

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Esta pauta sirve para la despensa, el frigorífico y el congelador. No debe limitarse a los alimentos frescos, porque las conservas, los cereales, las harinas y los productos secos también pueden permanecer olvidados durante largos periodos.

Las etiquetas tienen que quedar visibles. Si las fechas se leen sin mover los envases, resulta más fácil detectar qué alimentos deben incluirse en las próximas comidas.

Una zona frontal puede reservarse para los productos de uso prioritario. Allí deben colocarse los alimentos abiertos y aquellos que se aproximan a una fecha relevante.

El FIFO requiere una acción breve tras cada compra. Si los paquetes nuevos se dejan delante por comodidad, el sistema pierde eficacia y los productos anteriores vuelven a quedar ocultos.

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La EFSA explica qué fechas indican seguridad y cuáles calidad

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) distingue entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Esta diferencia debe determinar qué alimentos se priorizan y cuáles no deben consumirse una vez que superan el plazo indicado.

La fecha de caducidad se aplica a productos muy perecederos. Marca un límite de seguridad, por lo que el alimento no debe consumirse después de esa fecha.

La fecha de consumo preferente se refiere a la calidad. Indica el periodo durante el cual el fabricante espera que el producto conserve sus características, como sabor, aroma, textura o color.

Un alimento con consumo preferente superado puede seguir siendo apto si se mantuvo según las condiciones indicadas y no presenta señales de deterioro. Esa valoración no debe trasladarse a los alimentos con fecha de caducidad.

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La EFSA señala que el etiquetado depende de las características de cada producto, de su tratamiento y de los riesgos asociados a su conservación. También considera las condiciones de almacenamiento previstas para el consumidor.

Por esta razón, la fecha no puede separarse de las instrucciones del envase. Un producto que debe mantenerse seco, protegido de la luz o refrigerado tras abrirse puede perder calidad o seguridad antes del plazo si se guarda de forma incorrecta.

Recomendaciones de la FAO para organizar alimentos con el método FIFO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La despensa debe ser fresca, seca, limpia y alejada del calor

La FAO recomienda conservar los alimentos secos en condiciones que los protejan del calor, la humedad y la contaminación. La despensa debe ser un espacio limpio y reservado para productos que no requieran refrigeración antes de abrirse.

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El arroz, la pasta, las legumbres secas, las harinas y los cereales pueden guardarse a temperatura ambiente en recipientes herméticos. Estos envases ayudan a impedir la entrada de humedad, insectos y polvo.

Los paquetes abiertos deben cerrarse completamente. Cuando el cierre original no resulta suficiente, conviene usar un recipiente limpio con tapa ajustada.

Los aceites, los frutos secos y otros alimentos sensibles a la luz o a temperaturas elevadas deben alejarse de hornos, radiadores y aparatos que generen calor. Un armario oscuro y seco favorece la conservación de sus propiedades.

Las patatas y las cebollas requieren ventilación y protección frente a la luz. No conviene mantenerlas en bolsas cerradas ni en lugares donde la humedad se acumule.

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Los productos de limpieza, pinturas, insecticidas y otras sustancias químicas deben guardarse en un armario separado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que los alimentos no perecederos deben permanecer alejados de productos tóxicos.

La FDA establece cuándo un alimento debe pasar al frigorífico

La despensa no es adecuada para todos los alimentos que llegan cerrados desde el supermercado. Algunos productos pueden conservarse a temperatura ambiente antes de abrirse, pero deben refrigerarse una vez que se rompe el envase.

La FDA recomienda seguir siempre la etiqueta. Si el envase indica que debe refrigerarse tras la apertura, el producto debe pasar al frigorífico de inmediato y mantenerse bien cerrado.

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Esta regla es relevante para conservas, bebidas, salsas, alimentos preparados y otros artículos cuyo contenido ya no queda protegido por su envase original. El resto de una lata debe trasladarse a un recipiente limpio y cubierto antes de refrigerarlo.

La FDA indica que los alimentos perecederos no deben quedar a temperatura ambiente durante más de dos horas. Si el ambiente supera los 32 °C, el tiempo se reduce a una hora.

Las sobras, los alimentos cocinados, los productos refrigerados y las comidas para llevar deben formar parte de esta rutina. Dejarlos sobre la encimera o en la despensa puede favorecer el crecimiento de microorganismos.

La agencia recomienda conservar el frigorífico a 4 °C o menos y el congelador a −18 °C o menos. La organización de la despensa debe facilitar que los productos que necesitan frío lleguen a esos equipos sin demoras.

La despensa debe ser un espacio limpio y reservado para productos que no requieran refrigeración antes de abrirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Food Standards Agency recomienda etiquetar los alimentos congelados

La Food Standards Agency del Reino Unido señala que algunos productos pueden congelarse antes de que finalice su fecha de uso. Esta alternativa permite conservar alimentos que no se consumirán a tiempo.

El congelado no elimina la necesidad de organización. Cada recipiente debe identificarse para saber qué contiene y cuándo se guardó.

La fecha de congelación permite aplicar FIFO también en ese espacio. Los alimentos almacenados antes deben utilizarse antes que los que llegaron después.

Los recipientes deben estar limpios, cerrados y ser adecuados para congelación. Esta protección reduce la contaminación y ayuda a mantener la calidad del alimento durante el almacenamiento.

Los alimentos descongelados requieren atención. Deben conservarse y consumirse de acuerdo con las indicaciones específicas del producto y no deben quedar olvidados entre otros envases.

El congelador sirve para extender la vida útil de alimentos aptos, no para posponer indefinidamente su consumo. La planificación del menú debe incluir también las porciones congeladas.

El USDA aconseja revisar y limpiar los espacios de almacenamiento

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda reorganizar de forma regular la despensa y el frigorífico. La revisión permite detectar alimentos que deben consumirse primero y productos que ya no hace falta comprar.

Una rutina mensual puede incluir el control de fechas, la limpieza de estantes, la rotación de envases y el descarte de artículos dañados. No es necesario vaciar toda la despensa cada semana, pero sí mantener un seguimiento constante.

Las migas, los derrames y los paquetes abiertos deben retirarse cuanto antes. Los restos de comida pueden atraer plagas y complicar la conservación de otros productos.

Los envases hinchados, con fugas, moho, daños visibles o alteraciones deben desecharse. Ante dudas sobre la seguridad de un alimento, la FDA recomienda no consumirlo.

Los recipientes reutilizables deben identificarse cuando reemplazan al envase original. Perder el nombre del producto o su información de conservación dificulta decidir cuándo y cómo utilizarlo.

Una despensa organizada no necesita accesorios especiales. Requiere categorías claras, envases cerrados, etiquetas visibles y una rutina para mover los alimentos antiguos hacia delante.

Recomendaciones para evitar que los alimentos caduquen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre despensa, frigorífico y congelador reduce pérdidas

La prevención de caducidades depende de tratar la cocina como un sistema único. La despensa guarda productos estables, el frigorífico conserva alimentos perecederos y el congelador permite alargar la vida útil de artículos adecuados.

Después de hacer la compra, los alimentos refrigerados y congelados deben guardarse primero. Los productos secos pueden acomodarse después, cuando ya se comprobó qué existencias deben rotarse.

La zona de alimentos abiertos debe revisarse antes de abrir un nuevo envase. Esta práctica evita tener varios paquetes, frascos o latas iniciados al mismo tiempo.

Cada producto necesita tres datos claros: qué es, dónde debe conservarse y cuándo conviene consumirlo. La información del envase, la rotación FIFO y una compra planificada resuelven esas tres preguntas.

El orden doméstico no depende del tamaño de la despensa. Depende de mantener visibles los alimentos, respetar sus condiciones de conservación y convertir las fechas en una guía para decidir qué cocinar primero.