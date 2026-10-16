Cómo hacer para que la pechuga de pollo no quede seca, según especialista

El pollo posee poca grasa intramuscular, un factor que provoca la pérdida de humedad ante el calor excesivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pechuga de pollo es una de las comidas más habituales en la cocina cotidiana por su versatilidad y porque admite preparaciones a la plancha, al horno, a la parrilla o en guisos. Pero también es uno de los cortes que más margen deja para los errores: puede quedar seca y fibrosa si recibe demasiado calor, cruda en el centro si la cocción es insuficiente o con zonas desparejas cuando tiene distintos espesores.

Cocineros y publicaciones gastronómicas internacionales coinciden en que lograr una pechuga tierna no depende solo de sumar condimentos o una marinada. La preparación previa, el manejo de la temperatura y los tiempos posteriores al fuego inciden en el resultado. Especialistas compartieron técnicas para conservar la humedad de esta carne magra y evitar que pierda textura durante la cocción.

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Por qué las pechugas de pollo suelen quedar secas

El pollo tiene poca grasa intramuscular, por lo que tolera menos los errores de cocción que otros cortes. El calor excesivo contrae sus fibras y expulsa el agua que contiene, con un resultado seco y fibroso. La BBC en su sección Good Food advierte que se trata de una carne magra que puede endurecerse con facilidad cuando se cocina de más.

El reposo de cinco minutos posterior a la cocción evita que la pechuga pierda sus jugos al momento de cortarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grosor irregular también complica el punto. Si la pieza tiene un extremo fino y otro más ancho, la parte delgada puede pasarse mientras el centro termina de cocinarse. La reconocida revista Food & Wine recoge la recomendación de chefs de abrir la pechuga en mariposa o golpearla para lograr un espesor parejo. De ese modo, toda la carne recibe el calor durante un tiempo similar.

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La temperatura interna define el resultado y la seguridad alimentaria. America’s Test Kitchen, reconocida organización gastronómica de Estados Unidos, aconseja controlar el centro de la pechuga con termómetro para evitar prolongar la cocción por precaución. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece que las aves deben alcanzar al menos 74°C. Tras retirarla del fuego, conviene esperar unos minutos antes de cortarla: ese reposo limita la pérdida de jugos sobre la tabla.

Los 6 trucos para que las pechugas de pollo queden jugosas

El reposo en salmuera previa ayuda a que las proteínas de la carne retengan mayor cantidad de agua durante la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emparejar el grosor antes de cocinarlas. Las pechugas suelen tener una zona más gruesa que otra, lo cual provoca que los extremos se cocinen de más mientras el centro llega al punto adecuado. BBC Good Food recomienda cubrir la carne y golpear con suavidad la parte más gruesa hasta obtener un espesor parejo.

Aplicar una salmuera breve o salado previo. Según America’s Test Kitchen , la sal ayuda a que las proteínas de la carne retengan más agua durante la cocción . Para partes sin hueso ni piel, propone dejarlas entre 30 minutos y una hora en una mezcla de agua y sal. También puede hacerse una salmuera seca, con sal sobre la superficie y reposo en heladera.

No abusar de las marinadas ácidas. El chef británico Jamie Oliver utiliza salmueras para sumar humedad a la carne, mientras que Food & Wine advierte que las preparaciones con limón o vinagre requieren tiempos acotados. Si se deja el pollo demasiado tiempo en una mezcla muy ácida, la superficie puede perder firmeza .

Usar calor moderado, sin apurar la cocción. Cocinar a fuego demasiado alto puede dorar o quemar el exterior antes de que el interior alcance una temperatura segura. Chefs consultados por Food & Wine aconsejan regular el fuego y evitar exponer las pechugas a llamas muy intensas , sobre todo en la parrilla.

Controlar el punto con un termómetro. La principal causa de una pechuga seca es prolongar la cocción más de lo necesario. America’s Test Kitchen recomienda medir la temperatura en la parte más gruesa de la pieza.

Dejar reposar el pollo antes de cortarlo. BBC Good Food sugiere esperar cinco minutos antes de servir. Ese lapso ayuda a que los jugos no salgan de inmediato al cortar la carne. La misma recomendación aparece entre los chefs citados por Food & Wine, que aconsejan no llevar la pechuga directo de la sartén o la parrilla a la tabla.

La cocción a fuego moderado evita que la parte exterior se queme antes de alcanzar el punto adecuado en el interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si una pechuga de pollo está en buen estado

Antes de cocinarla, una pechuga cruda debe haber permanecido refrigerada y conservar un aspecto rosado, una superficie húmeda y un olor neutro o apenas perceptible. La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos recomienda usar o congelar el pollo crudo dentro de uno o dos días de la compra. Si presenta un aroma agrio, similar al amoníaco, manchas grises o verdosas, o una textura pegajosa, lo prudente es descartarlo y no intentar recuperarlo con un lavado o una cocción prolongada.

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El espesor desparejo de la pechuga ocasiona que el centro permanezca crudo mientras los extremos reciben una cocción excesiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto puede servir como referencia adicional, aunque no reemplaza al termómetro: la carne debe verse opaca, blanca en el centro y sin partes crudas. BBC Good Food sugiere evitar la manipulación constante y dejar reposar la pechuga cinco minutos después de retirarla del fuego. Ese tiempo permite que el calor residual complete la cocción y reduce la salida de jugos cuando se la corta.