Seis arreglos sencillos que pueden hacer que una casa se vea mejor antes de ponerla venta o alquiler

Los arreglos de bajo costo en una propiedad mejoran la presentación visual ante los compradores sin requerir reformas integrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una casa puede perder valor ante los ojos de un posible comprador por detalles que no exigen una reforma integral.

A la hora de poner en venta una propiedad, es posible hacer algunos arreglos de bajo costo que pueden mejorar la presentación antes de publicarla y recibir visitas, desde el frente hasta los espacios de guardado.

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En la etapa previa a la venta, suele ser preferible evitar desembolsos grandes en mejoras que el propietario ya no llegará a aprovechar. Por eso, la recomendación es priorizar reparaciones que no requieran grandes inversiones y que aporten valor visual a la vivienda antes de las fotos del aviso y las visitas de potenciales compradores.

El corte de césped y la poda de vegetación en el ingreso garantizan un acceso limpio antes de las visitas de potenciales compradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1- Un frente ordenado mejora la primera impresión

El exterior es lo primero que ven quienes llegan a una propiedad. Un césped alto, malezas, arbustos sin podar o canteros descuidados pueden instalar la idea de que hay mantenimiento pendiente antes de que el visitante entre.

Cortar el pasto, retirar hojas, podar vegetación desbordada y sumar tierra, mantillo o una maceta con flores cerca de la puerta son intervenciones accesibles. Con un presupuesto que variará según el tamaño del espacio y los insumos elegidos, es posible mejorar el ingreso sin encarar un trabajo de paisajismo.

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La meta no es transformar el jardín, sino mostrar un acceso limpio y atendido. Esa imagen también influye en las fotos que se usarán para publicar el inmueble.

2- Las tapas de enchufes deterioradas dan una señal de descuido

El reemplazo de las tapas de enchufes e interruptores deterioradas elimina signos de desgaste visual en los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las placas de interruptores y enchufes suelen pasar inadvertidas para quienes habitan la casa, aunque un comprador las puede notar rápidamente. Las tapas amarillentas, rajadas, manchadas de pintura o con diseños muy personales restan uniformidad a los ambientes.

Antes de reemplazarlas, conviene limpiar las que estén en buenas condiciones. Las piezas dañadas se pueden cambiar por modelos blancos o neutros, que resultan más fáciles de integrar con cualquier decoración.

Renovar tapas de enchufes e interruptores suele demandar una inversión menor que otras mejoras y permite eliminar varios signos de desgaste visual. Si es necesario intervenir la instalación eléctrica, la tarea debe quedar en manos de un profesional matriculado.

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3- Cambiar tiradores sin reemplazar muebles

La sustitución de los tiradores viejos en cocinas y baños renueva el aspecto de los muebles a un costo accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los muebles de cocina y baño concentran la atención durante una visita. Sin embargo, no siempre hace falta cambiar los gabinetes para que esos ambientes se vean más actuales. Los tiradores flojos, oxidados, de distintos estilos o muy antiguos pueden sustituirse por piezas sencillas y uniformes.

Un juego de pomos o manijas en negro mate, níquel cepillado o latón puede ordenar visualmente el conjunto. Los paquetes para varios cajones y puertas permiten renovar una cocina o un baño por una fracción del costo de un mueble nuevo.

Para evitar gastos innecesarios, es importante medir antes la distancia entre los agujeros de cada tirador. Así se reduce la posibilidad de tener que perforar nuevamente las puertas. Con poco dinero, muchas propiedades pueden resolver el recambio de herrajes de un ambiente completo, según la cantidad de muebles y la calidad elegida.

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4- La iluminación uniforme favorece las fotos y las visitas

La unificación en la tonalidad de las bombillas de luz permite que los metros cuadrados se perciban con mayor claridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una lámpara fundida o bombillas de distintos colores pueden hacer que un ambiente parezca oscuro, más chico o poco cuidado. Antes de sacar fotografías, conviene revisar todos los artefactos y reemplazar las unidades que no funcionan.

La decisión entre luz cálida y luz blanca depende de cada ambiente, pero el criterio central es la coherencia. Usar bombillas de tonalidades similares evita contrastes incómodos entre habitaciones y mejora la percepción general del espacio.

También puede evaluarse el cambio de una lámpara muy deteriorada por un artefacto simple. No obstante, en viviendas antiguas conviene conservar piezas con valor decorativo o patrimonial, como una araña original en buen estado. Una buena iluminación permite que los metros cuadrados se perciban con mayor claridad, tanto en el aviso como durante el recorrido.

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5- Pintar las manchas de humedad si la causa ya fue reparada

La pintura sobre marcas de humedad exige solucionar la filtración original para evitar sospechas de fallas activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas marrones en techos y paredes despiertan dudas inmediatas. Aunque provengan de una filtración ya solucionada, pueden hacer que un interesado suponga que hay un problema activo de humedad, cañerías o techo.

La reparación debe seguir un orden: primero se identifica y resuelve la causa de la pérdida; después se deja secar completamente la superficie; por último, se aplica una imprimación bloqueadora de manchas y una pintura del color más parecido posible al original.

Pintar una mancha con humedad activa no es una solución y puede agravar el problema. Además de afectar la confianza durante una venta, ocultar un desperfecto sin corregirlo puede derivar en reclamos posteriores. Los materiales para reparar una zona puntual suelen entrar dentro de un presupuesto moderado, aunque una filtración estructural requerirá un cálculo aparte.

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6- Limpiar y despejar puede cambiar la escala de una propiedad

La eliminación de objetos personales y el despeje de ambientes mejoran la percepción de amplitud durante el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza profunda y el orden son dos recursos de alto impacto y bajo costo. Zócalos, vidrios, griferías, azulejos, interiores de alacenas y superficies de cocina deben quedar libres de polvo, sarro y grasa antes de una sesión de fotos o una visita.

También conviene retirar objetos personales, adornos en exceso y muebles que dificulten la circulación. Un ambiente despejado permite apreciar mejor su distribución y tamaño, mientras que el exceso de pertenencias puede transmitir falta de espacio.

Los placares merecen la misma atención. Un armario repleto puede generar la impresión de que la casa no cuenta con suficiente guardado, aun cuando sus dimensiones sean adecuadas. Doblar, clasificar, donar lo que no se usa y dejar sectores visibles ayuda a mostrar esa capacidad.

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Antes de publicar la vivienda, recorrerla con la mirada de alguien que la ve por primera vez permite detectar arreglos mínimos que pueden modificar la percepción de conjunto.