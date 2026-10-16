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La protección solar diaria y la hidratación ayudan a prevenir las arrugas en la piel del cuello

Los dermatólogos consultados por Prevention aconsejan extender la rutina facial hasta el escote, incorporar activos de forma paulatina y mantener la constancia para limitar el deterioro cutáneo asociado con la edad

Cuidado de la piel, hidratación con aceite, tratamiento antiarrugas, belleza natural, rutina facial, piel saludable y luminosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La piel del cuello presenta mayor vulnerabilidad al envejecimiento por su menor cantidad de glándulas sebáceas y espesor reducido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La piel del cuello suele recibir menos cuidados que el rostro, pese a estar expuesta a los mismos factores que aceleran el envejecimiento. Dermatológos consultados por Prevention coinciden en que la protección solar diaria, la hidratación y el uso gradual de activos pueden ayudar a prevenir y atenuar las arrugas del cuello.

Las líneas horizontales, la flacidez y el aspecto crepé de esta zona responden, en parte, a un proceso natural: con los años disminuyen el colágeno y la elastina, proteínas que aportan sostén y elasticidad a la piel. Sin embargo, el cuidado sostenido puede limitar el daño adicional y mejorar la textura.

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La piel del cuello es más fina y tiene menos protección natural

El cuello suele evidenciar antes los cambios asociados con la edad porque su piel es más fina, seca y delicada que la del rostro. Además, posee menos glándulas sebáceas, por lo que genera menos lubricación natural y puede irritarse con mayor facilidad.

La dermatóloga Mona Gohara, profesora clínica asociada de Dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, explicó a Prevention que muchas rutinas de cuidado se detienen en la mandíbula. El resultado es una diferencia de exposición y tratamiento: mientras el rostro recibe hidratantes, antioxidantes y protector solar, el cuello queda relegado.

Reflejo en espejo de mujer adulta con cabello gris corto, suéter claro y una mano en el cuello, frente a fondo desenfocado con ventana y estantería
La pérdida paulatina de colágeno, elastina y ácido hialurónico disminuye la elasticidad natural de la estructura cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de la mediana edad también disminuye la producción natural de ceramidas y ácido hialurónico. Esa reducción favorece la deshidratación y hace más visibles las líneas finas. Al mismo tiempo, la pérdida progresiva de colágeno y elastina reduce la capacidad de la piel para mantenerse firme.

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La radiación ultravioleta explica gran parte del envejecimiento visible

La exposición acumulada al sol es uno de los principales factores que deterioran la estructura cutánea. Los rayos ultravioleta afectan las fibras de colágeno y elastina, lo que puede derivar en arrugas, manchas y pérdida de firmeza. Según la información recogida por Prevention, hasta el 80% de los signos visibles del envejecimiento se asocia con la exposición solar sin protección.

Por eso, la recomendación central es extender el cuidado facial hasta el escote. Un protector solar de amplio espectro, con factor de protección solar de al menos 30, debe aplicarse cada mañana en rostro y cuello, incluso en días nublados o cuando la persona permanece a la sombra.

El filtro solar no elimina las líneas ya formadas, pero ayuda a evitar que el deterioro causado por la radiación avance. También protege frente a alteraciones de la pigmentación y reduce un factor de riesgo vinculado al cáncer de piel.

La postura frente a las pantallas puede marcar líneas horizontales

Una mujer observa la pantalla de un teléfono celular sobre una mesa de madera junto a una taza de café.
La postura repetida al mirar las pantallas de teléfonos móviles genera compresión continua y pliegues horizontales en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano del teléfono móvil incorporó una preocupación adicional: el llamado “cuello tecnológico”. El gesto repetido de inclinar la cabeza para mirar una pantalla comprime la piel de la parte frontal del cuello y puede acentuar los pliegues horizontales con el tiempo.

Gohara comparó ese efecto con doblar una tela reiteradamente en el mismo punto: la marca tiende a hacerse más notoria. Elevar el dispositivo a la altura de los ojos y revisar la postura puede ser una medida razonable, aunque no existe evidencia sólida de que esos hábitos por sí solos reviertan arrugas ya establecidas.

La prevención, en este caso, se apoya en la combinación de una postura más cuidadosa, hidratación constante y fotoprotección. Ninguna medida aislada modifica por completo la estructura del cuello, pero la constancia puede reducir el impacto de los factores que agravan las líneas.

Retinol, péptidos y antioxidantes requieren una incorporación gradual

No es indispensable comprar una crema exclusiva para el cuello. Una fórmula hidratante con humectantes, como ácido hialurónico, y emolientes, como ceramidas, escualano o manteca de karité, puede contribuir a reforzar la barrera cutánea. Por la noche, algunas personas pueden necesitar texturas más densas en esta zona.

Una mujer con bata blanca se mira al espejo mientras aplica crema en su cuello. En el tocador hay varios envases de productos de belleza y una planta.
El uso diario de un protector solar de amplio espectro con FPS 30 evita la progresión de manchas y pliegues (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ingredientes activos, el retinol es una de las alternativas más utilizadas para estimular la producción de colágeno y elastina. Se trata de una versión menos potente que los retinoides de prescripción, como la tretinoína, por lo que puede resultar más tolerable para la piel del cuello. Aun así, sus resultados suelen ser graduales.

Los péptidos representan otra opción, en especial para quienes no toleran el retinol. Estas moléculas intervienen en procesos de reparación cutánea y apoyo al colágeno. Algunos péptidos señal, como el palmitoil pentapéptido-4, han mostrado capacidad para mejorar la apariencia de arrugas faciales.

Los antioxidantes, entre ellos las vitaminas C y E, ayudan a limitar el daño producido por radicales libres vinculados con la contaminación y el sol. También pueden obtenerse a través de alimentos como té verde, frutos rojos, cítricos, brócoli y espinaca.

Primer plano de la piel con iluminación lateral, mostrando detalladamente poros, líneas finas y un relieve irregular de la superficie dérmica.
La integración progresiva de activos como retinol y péptidos impulsa la síntesis de colágeno sin generar enrojecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista recomendó introducir un activo por vez, con baja frecuencia al inicio, y reforzar la hidratación. Si aparecen ardor, enrojecimiento o irritación, conviene espaciar su uso y consultar con un dermatólogo.

Los tratamientos médicos pueden mejorar, pero no reemplazan una cirugía

Los productos tópicos pueden mejorar la hidratación, el aspecto de las líneas finas y la textura, pero no reposicionan los tejidos profundos. Para flacidez leve, algunos especialistas utilizan ultrasonido microfocalizado o radiofrecuencia, procedimientos que aplican calor en capas profundas para estimular la producción de colágeno.

Los láseres fraccionados pueden actuar sobre arrugas finas, textura crepé y daño solar. En tanto, las bandas verticales del músculo platisma pueden tratarse de forma temporal con neuromoduladores como la toxina botulínica.

La elección depende del tipo de líneas, el grado de flacidez y los objetivos de cada paciente. Un dermatólogo puede determinar qué alternativa resulta adecuada y descartar condiciones que requieran otro abordaje.

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