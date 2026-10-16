Tendencias

¿Se puede volver a congelar la carne? La regla que evita riesgos en la cocina

La conservación adecuada y algunas precauciones simples permiten reducir el desperdicio sin comprometer la seguridad alimentaria

Dos manos sostienen una pieza de carne en una bolsa transparente al vacío frente a las estanterías de un congelador abierto.
La carne descongelada conserva mayor seguridad cuando permanece siempre refrigerada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Volver a congelar carne descongelada puede ser seguro si el alimento se mantuvo siempre refrigerado, pero el resultado depende del método de descongelación, tiempo transcurrido y que no haya señales de deterioro. La medida exige controlar la temperatura y evitar ciclos repetidos.

La heladera permite volver a congelar carne cruda bajo condiciones precisas

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indica que la carne y aves que se descongelaron en la heladera pueden congelarse otra vez, antes o después de cocinarlas. La condición central es que se hayan mantenido a 4°C (40°F) o menos.

PUBLICIDAD

Infografía con una mano guardando carne en una heladera y seis recuadros ilustrados sobre conservación y descongelación de alimentos.
El método de descongelación determina si el alimento puede volver al congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad advierte que el nuevo congelamiento puede afectar la calidad, aunque no necesariamente la inocuidad. La pérdida de humedad durante la descongelación y formación posterior de cristales de hielo pueden modificar la textura del alimento. Por eso, conviene decidir con rapidez si la carne se utilizará o volverá al congelador.

Según la guía del USDA, los cortes enteros de carne vacuna, cerdo, cordero y ternera descongelados pueden mantenerse entre tres y cinco días en refrigeración antes de cocinarlos. La carne picada, guisos con carne y algunas preparaciones más perecederas tienen un margen de uno a dos días. Esos plazos cuentan desde que el alimento se descongeló y no se reinician al volver a congelarlo.

PUBLICIDAD

Vista detallada de un congelador con múltiples bolsas de carne molida y vegetales mixtos congelados, apiladas ordenadamente en estantes y recipientes.
La carne picada y las aves requieren mayor precaución durante la descongelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua fría y microondas obligan a cocinar antes de congelar otra vez

Existen tres métodos aceptados para descongelar alimentos: dentro de la heladera, en agua fría o en microondas. Sin embargo, no ofrecen las mismas posibilidades para volver a congelar la carne cruda.

Si se usó agua fría, la pieza debe estar en un envase hermético y el agua tiene que cambiarse cada 30 minutos. Si se eligió el microondas, algunas zonas pueden calentarse o empezar a cocinarse. En ambos casos, las recomendaciones del USDA establecen que la carne debe cocinarse inmediatamente antes de llevarla otra vez al congelador. Tras la cocción, debe enfriarse antes de guardarla.

descongelar carne
El agua fría y el microondas exigen cocinar el producto antes de recongelarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido mantiene una recomendación más restrictiva para la carne cruda descongelada en casa. Aconseja consumir los alimentos dentro de las 24 horas posteriores a su descongelación y evitar un nuevo congelamiento.

El organismo señala que los sistemas domésticos congelan con menor rapidez que los industriales, una diferencia que puede favorecer el crecimiento de microorganismos si la temperatura no se controla de manera adecuada.

Manos de una persona sacando una bandeja de aluminio con filetes de carne roja y salchichas del compartimento congelado de un refrigerador moderno.
Los ciclos repetidos de congelación modifican la textura y reducen la humedad del alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne no debe descongelarse sobre la mesada ni permanecer más de dos horas fuera de frío

El riesgo principal aparece cuando el alimento queda a temperaturas que permiten la multiplicación de bacterias. El USDA considera una zona de peligro el intervalo entre 4°C y 60°C (40°F y 140°F). Dejar carne sobre la mesada, en agua caliente u otro ambiente sin control térmico puede llevarla a ese rango.

La agencia aconseja descartar los productos perecederos que hayan permanecido por encima de 4°C (40°F) durante más de dos horas. También precisa que la apariencia y el olor no bastan para determinar si un alimento es seguro.

Una mujer de pie frente a un refrigerador abierto sostiene un paquete de carne congelada sobre el cajón congelador.
Las porciones pequeñas ayudan a reducir el desperdicio de carne en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chef Reem Tilltman, citada por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, sugirió ser especialmente cautelosos con la carne picada y aves. Y limitar el nuevo congelamiento a casos en los que se descongelaron por completo en la heladera durante no más de 24 horas.

El especialista en carne William Eck III, también consultado por el medio, explicó que cada ciclo de congelación y descongelación daña más las células del producto y puede dejarlo más seco.

Bloque de carne picada cruda en un plato marrón sobre el plato giratorio de un microondas blanco con la puerta abierta y la luz interior encendida.
Los cambios de color, el mal olor y la textura viscosa indican que la carne debe desecharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porciones pequeñas y envases ajustados ayudan a reducir desperdicios

Para reducir la necesidad de repetir el ciclo, una alternativa es dividir la carne en porciones antes de guardarla. Así, solo se retira la cantidad necesaria para cada comida. También es útil identificar los paquetes que ya pasaron por una descongelación.

El envase debe proteger la carne del aire y posibles derrames. Durante la descongelación en heladera, el USDA recomienda colocarla sobre un plato o dentro de un recipiente y ubicarla debajo de alimentos listos para consumir, con el fin de evitar contaminación cruzada.

Los cambios de color, olor desagradable o textura viscosa son señales para desechar el producto. Mantener la cadena de frío, respetar el método elegido y cocinar antes de recongelar cuando corresponde son pautas que permiten aprovecharlo sin elevar el riesgo sanitario.

Temas Relacionados

CarneSeguridad alimentariaUSDANewsroom BUEDescongelarContaminación cruzadaAlimentos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de alcauciles rellenos, rápida y fácil

La propuesta requiere hervir las piezas durante 15 minutos, abrir sus hojas y distribuir una mezcla con perejil, huevo y aceite antes de cocinarlas a 200 grados por otros quince minutos, hasta dorar la superficie

Receta de alcauciles rellenos, rápida y fácil

Receta de soufflé de calabaza y queso, rápida y fácil

Con una preparación sencilla y un horneado de media hora, esta propuesta se adapta a distintos momentos del día y permite organizar las comidas sin demasiadas complicaciones

Receta de soufflé de calabaza y queso, rápida y fácil

Más allá de la ropa: 7 textiles que deben limpiarse más seguido y cómo realizarlo

Una revisión de los elementos presentes en dormitorios, salas y cocina permite organizar su cuidado sin ignorar instrucciones específicas ni condiciones como manchas, mascotas o enfermedades

Más allá de la ropa: 7 textiles que deben limpiarse más seguido y cómo realizarlo

Cuál es la forma idea de limpiar una tabla de cortar que quedó impregnado el olor del ajo

Organismos sanitarios aconsejan diferenciar los equipos destinados a carnes, aves y pescados del resto de los ingredientes que se consumirán sin cocción

Cuál es la forma idea de limpiar una tabla de cortar que quedó impregnado el olor del ajo

El truco con papel de aluminio para que el apio dure semanas en la heladera

Una especialista en cocina detalló pautas de almacenamiento y manipulación que reducen el desperdicio de esta hortaliza en distintas preparaciones

El truco con papel de aluminio para que el apio dure semanas en la heladera

DEPORTES

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El choque de Verstappen al argentino Pérez Companc en el GT World Challenge: el gesto de Max desde el auto y la sanción que sufrió el piloto de F1

TELESHOW

Zoe Gotusso: su nuevo espectáculo, la relación con su novia y el desafío de dejar el trabajo afuera de casa

Zoe Gotusso: su nuevo espectáculo, la relación con su novia y el desafío de dejar el trabajo afuera de casa

Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

La emotiva despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

Gianinna Maradona relató el dolor que atravesó durante el juicio por la muerte de Diego: “Me robaron el corazón”

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

INFOBAE AMÉRICA

"Si el Louvre no se transforma deberá cerrar sus puertas al público": el director del museo parisino enciende las alarmas a un año del gran robo

"Si el Louvre no se transforma deberá cerrar sus puertas al público": el director del museo parisino enciende las alarmas a un año del gran robo

El papa León XIV envió un mensaje a la ONU contra el hambre en el mundo: “Es intolerable que el pan sea un privilegio”

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: horario, dónde ver y qué modelos y artistas participarán

Costa Rica y Guatemala como modelos regionales: la estrategia que la CEPAL propone para transformar el comercio exterior centroamericano

Costa Rica enfrenta un faltante de casi USD 882 millones y anuncia fuertes recortes para cerrar el 2026