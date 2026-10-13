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Cómo combinar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para preparar en casa

El balance agridulce potencia carnes, verduras, frutas o quesos habituales. Con pasos simples, estas propuestas resuelven almuerzos, cenas o picadas

Platos de cerámica sobre una mesa de madera con pollo, lomo de cerdo, ensalada de pera, calabaza asada y tostadas con higos.
Las preparaciones agridulces combinan ingredientes dulces, salados y ácidos en platos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El contraste entre una cucharada de miel y una pizca de sal puede cambiar por completo un plato.

Las preparaciones agridulces combinan sabores intensos y permiten llevar ingredientes cotidianos —pollo, cerdo, vegetales, frutas y quesos— a recetas fáciles de resolver en casa. Estas cinco opciones incluyen productos accesibles y pasos claros para almuerzos, cenas o picadas.

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Pollo agridulce con piña, pimientos y arroz

Cuenco de cerámica con pollo agridulce, piña, pimientos y sésamo sobre arroz, junto a palillos de madera y una cuchara sobre una mesa.
El pollo agridulce con piña combina salsa de soja, vinagre y miel en una preparación para acompañar con arroz blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo agridulce con piña reúne el sabor salado de la salsa de soja con la acidez del vinagre y el dulzor de la fruta. Puede acompañarse con arroz blanco para absorber la salsa.

Ingredientes para cuatro porciones

  • 500 g de pechuga de pollo, cortada en cubos
  • Una cebolla
  • Un pimiento rojo
  • Un pimiento verde
  • 250 g de piña fresca o en conserva, en cubos
  • Dos cucharadas de aceite
  • Cuatro cucharadas de salsa de soja
  • Dos cucharadas de vinagre de arroz o de manzana
  • Dos cucharadas de azúcar rubia o miel
  • Una cucharada de fécula de maíz
  • 100 ml de agua
  • Sal y pimienta
  • Arroz blanco cocido para acompañar

Modo de preparación

Condimentar el pollo con sal y pimienta. Calentar el aceite en una sartén amplia y dorar los cubos de pollo hasta que queden cocidos. Retirarlos y reservarlos.

En la misma sartén, cocinar la cebolla y los pimientos cortados en tiras durante cinco minutos. Incorporar la piña y mezclar.

Para la salsa, unir la salsa de soja, el vinagre, el azúcar y el agua. Disolver la fécula de maíz en una cucharada de agua fría e incorporarla a la mezcla. Verter la salsa sobre los vegetales, cocinar hasta que espese y devolver el pollo a la sartén. Servir con arroz.

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Lomo de cerdo con miel, mostaza y manzanas

Medallones de cerdo glaseado con manzana asada, cebolla caramelizada y ramitas de romero en una fuente de cerámica junto a cubiertos de madera.
El lomo de cerdo se cubre con una mezcla de miel, mostaza, salsa de soja y ajo antes de ir al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de cerdo, miel y mostaza aporta un equilibrio entre grasa, sal y dulzor. Las manzanas suman humedad y una acidez leve que evita que la salsa resulte empalagosa.

Ingredientes para cuatro porciones

  • Un lomo de cerdo de 800 g a 1 kg
  • Dos manzanas verdes
  • Una cebolla
  • Tres cucharadas de miel
  • Dos cucharadas de mostaza
  • Una cucharada de salsa de soja
  • Un diente de ajo
  • Una cucharada de aceite
  • 150 ml de caldo de verduras o agua
  • Sal y pimienta
  • Tomillo o romero, opcional

Modo de preparación

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la miel, la mostaza, la salsa de soja y el ajo picado. Salpimentar el lomo y cubrirlo con parte de esa preparación.

Calentar el aceite en una fuente apta para horno o en una sartén que pueda ir al horno. Sellar la carne por todos sus lados. Agregar la cebolla en pluma y las manzanas cortadas en gajos alrededor del lomo. Incorporar el caldo y el resto de la salsa.

Hornear entre 40 y 50 minutos, según el grosor de la pieza. Durante la cocción, bañar la carne con los jugos de la fuente. Dejar reposar cinco minutos antes de cortar. Puede servirse con puré de batata, papas asadas o ensalada verde.

Ensalada de rúcula, pera, queso de cabra y nueces

Plato de cerámica con ensalada de rúcula, rodajas de pera, queso de cabra, nueces, arándanos y aderezo de miel, junto a utensilios de madera.
La ensalada de rúcula, pera, queso de cabra y nueces reúne ingredientes frescos para una entrada o una cena ligera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada puede reunir elementos dulces y salados sin necesidad de cocción prolongada. La pera con queso de cabra ofrece una mezcla de texturas: hojas frescas, fruta jugosa, queso cremoso y frutos secos crocantes.

Ingredientes para cuatro porciones

  • 150 g de rúcula
  • Dos peras firmes
  • 150 g de queso de cabra
  • 80 g de nueces
  • Cuatro cucharadas de aceite de oliva
  • Una cucharada de miel
  • Una cucharada de vinagre balsámico o de manzana
  • Sal y pimienta

Modo de preparación

Lavar y secar bien la rúcula. Cortar las peras en láminas finas o cubos. Trozar el queso de cabra y las nueces.

Para la vinagreta, mezclar aceite de oliva, miel, vinagre, sal y pimienta. Colocar la rúcula en una fuente, sumar la pera, el queso y las nueces. Aliñar justo antes de servir para mantener las hojas firmes.

Esta receta funciona como entrada, guarnición o cena ligera. Si se busca un plato más completo, puede agregarse pollo grillado, jamón crudo o garbanzos tostados.

Calabaza al horno con panceta, feta y miel

Cubos de calabaza asada con panceta, queso feta y semillas en una sartén de hierro fundido, junto a un tenedor y un frasco de miel.
La calabaza al horno con panceta puede funcionar como guarnición o plato principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calabaza asada con panceta concentra sus azúcares naturales en el horno. El queso feta aporta salinidad y la miel refuerza el perfil agridulce sin tapar el sabor de los vegetales.

Ingredientes para cuatro porciones

  • 1 kg de calabaza
  • 150 g de panceta en cubos
  • 120 g de queso feta
  • Dos cucharadas de miel
  • Dos cucharadas de aceite de oliva
  • Una cucharadita de pimentón dulce o ahumado
  • Sal y pimienta
  • Un puñado de semillas de calabaza o nueces, opcional
  • Perejil fresco para terminar

Modo de preparación

Precalentar el horno a 200 °C. Pelar la calabaza, quitarle las semillas y cortarla en cubos medianos. Colocarla en una fuente con aceite de oliva, pimentón, sal y pimienta.

Hornear durante 25 minutos. Retirar la fuente, sumar la panceta y volver al horno otros 15 o 20 minutos, hasta que la calabaza esté tierna y la panceta dorada.

Añadir el queso feta desmenuzado, las semillas o nueces y la miel. Terminar con perejil picado. El plato puede presentarse como guarnición de carnes o como comida principal con pan tostado.

Tostadas de brie, jamón crudo, higos y miel

Tres tostadas con queso brie, jamón, trozos de higo y rúcula sobre una tabla de madera junto a un frasco de miel e higos enteros.
Las tostadas de brie, jamón crudo, higos y miel son una alternativa para una picada o una cena rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una picada o una cena rápida, las tostadas con queso brie e higos combinan pan crocante, queso suave, el punto salado del jamón crudo y el dulzor de la fruta. Si no hay higos frescos, se puede usar mermelada de higos.

Ingredientes para cuatro porciones

  • Ocho rodajas de pan de campo o baguette
  • 200 g de queso brie
  • Ocho fetas finas de jamón crudo
  • Cuatro higos frescos
  • Dos cucharadas de miel
  • Un puñado de rúcula, opcional
  • Pimienta negra
  • Aceite de oliva

Modo de preparación

Pincelar las rodajas de pan con aceite de oliva y tostarlas en una sartén, en horno o en tostadora. Cortar el queso brie en porciones y colocarlo sobre el pan caliente para que se ablande.

Agregar media feta de jamón crudo en cada tostada y terminar con higos cortados en cuartos. Sumar unas gotas de miel, pimienta negra y, si se desea, unas hojas de rúcula.

La clave está en servirlas apenas se preparan: el pan debe conservar su textura y el queso debe estar tibio. Estas tostadas también admiten variaciones con duraznos, uvas, peras o una cucharada de chutney de cebolla.

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