Cómo utilizar hierbas frescas para dar más sabor a las comidas

Las hierbas frescas aportan aroma y sabor a preparaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las hierbas frescas permiten incorporar aroma y sabor a preparaciones cotidianas mediante infusiones en agua, aceites o salsas, con técnicas que dependen del ingrediente y uso previsto.

La propuesta difundida por Eating Healthy Magazine, revista especializada en alimentación, plantea emplear hierbas para transformar platos sencillos sin alterar su base.

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El agua y el aceite permiten extraer los compuestos aromáticos de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor y el frío modifican la intensidad de una infusión de hierbas

La infusión consiste en dejar que los compuestos aromáticos de una planta se integren a un líquido o una preparación. El medio citado menciona dos vías: el contacto con agua o aceite caliente, y la infusión en frío para obtener un resultado más sutil.

La elección debe responder a la receta: las hojas delicadas pueden perder parte de su carácter con una cocción prolongada. Mientras que otras hierbas admiten tiempos mayores en caldos, guisos o salsas. Una forma de aplicar el método es separar el objetivo culinario antes de empezar:

Para aceites, caldos y salsas : incorporar las hierbas durante la cocción permite que el líquido tome parte de su aroma.

Para bebidas, aderezos o preparaciones frías : el reposo en frío ofrece una alternativa cuando se busca una presencia menos marcada.

En platos ya terminados: añadir hojas frescas al final preserva su perfil aromático y evita someterlas a más calor del necesario.

Las hojas delicadas conservan mejor su perfil cuando se incorporan al final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas no sustituyen por sí solas los componentes de una comida equilibrada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una dieta saludable se basa en diversidad, moderación, adecuación y equilibrio. Recomienda priorizar alimentos poco procesados o sin procesar.

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También señala que, en adultos, el consumo de sal debe mantenerse por debajo de 5 gramos diarios, equivalentes a 2 gramos de sodio.

En ese marco, usar hierbas para condimentar puede ser una herramienta culinaria para reducir la dependencia de sal y condimentos con alto contenido de sodio, sin presentar la técnica como tratamiento ni garantía de salud.

El uso de hierbas frescas ayuda a reducir la dependencia de la sal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación y el lavado reducen riesgos antes de cocinar

El sabor no es el único aspecto a considerar. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda conservar las hierbas perecederas en una heladera limpia a 4℃ o menos. Y lavarlas bien bajo agua corriente antes de prepararlas o comerlas.

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La institución también aconseja mantener los vegetales que se consumirán crudos separados de carnes, aves y pescados crudos, así como de los utensilios utilizados para estos alimentos. Para ordenar la manipulación en casa, conviene seguir medidas básicas:

Lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y jabón antes y después de manipular alimentos.

Enjuagar las hierbas bajo agua corriente; no usar jabón, detergentes ni productos de lavado para vegetales.

Retirar partes dañadas y desechar las que presenten signos de deterioro.

Usar tablas, cuchillos y superficies limpias para evitar la contaminación cruzada.

La Organización Mundial de la Salud recomienda priorizar alimentos poco procesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hierbas secas también requieren un almacenamiento adecuado

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y OMS, a través del Codex Alimentarius, advierten que las especias y hierbas aromáticas secas pueden contener peligros microbiológicos, químicos o físicos. Principalmente si fallan las prácticas de higiene en la cadena alimentaria.

El código recomienda minimizar el contacto con humedad y prevenir la contaminación cruzada durante el almacenamiento y la manipulación.

En la cocina doméstica, esto implica conservar los productos secos en recipientes limpios, cerrados y protegidos de la humedad. Si se utilizan para aromatizar un aceite o una salsa, la preparación debe integrarse a una manipulación segura de los alimentos y no sustituye las indicaciones de conservación de cada receta. La elección entre hierbas frescas o secas, momento de agregarlas y tiempo de reposo definen el resultado final.

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