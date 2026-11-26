Las entradas a la parrilla permiten renovar la previa del asado con verduras, panes, embutidos y quesos mientras se forman las brasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La previa del asado no tiene por qué reducirse a una picada y una provoleta clásica. Con algunos ingredientes simples, la parrilla puede ofrecer entradas más coloridas, sabrosas y originales sin sumar demasiada dificultad.

La idea es aprovechar el fuego para preparar pequeños platos con identidad propia: verduras rellenas, papas doradas, panes crocantes, embutidos y portobellos.

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Son recetas pensadas para compartir mientras se terminan de formar las brasas y llega el momento de la carne.

El morrón relleno requiere una cocción a temperatura moderada para evitar que la verdura se queme antes de la cocción del huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Morrón relleno con huevo, queso y panceta

El morrón funciona como una pequeña fuente individual para cocinar el huevo y fundir el queso. La panceta, agregada al final, aporta un toque crocante y ahumado.

Ingredientes

3 morrones grandes 3 huevos 150 gr de queso cremoso o mozzarella 100 gr de panceta 2 cebollas de verdeo 1 cucharada de aceite Sal, a gusto Pimienta, a gusto Ají molido, opcional

Paso a paso

Lavar los morrones y cortarlos al medio, a lo largo. Retirar las semillas y las partes blancas del interior. Colocar las mitades sobre la parrilla con la piel hacia abajo. Cocinarlas durante 8 minutos a fuego medio, hasta que comiencen a ablandarse. Cortar la panceta en tiras y dorarla en una plancha o sartén. Retirar el exceso de grasa y reservar la panceta. Colocar 1 huevo dentro de cada mitad de morrón. Agregar el queso cortado en cubos o rallado. Condimentar con pimienta y una pequeña cantidad de sal. Cocinar hasta que la clara esté firme y el queso se haya derretido. Terminar con la panceta crocante, la cebolla de verdeo y ají molido.

Tip: elegí morrones anchos y con una base estable. Si se inclinan, podés apoyarlos dentro de una provoletera o una fuente de hierro.

Error a evitar: no uses fuego muy fuerte. El morrón puede quemarse antes de que el huevo termine de cocinarse.

2. Papas aplastadas con cebolla caramelizada y chorizo colorado

Las papas aplastadas con cebolla y chorizo colorado se hierven con anticipación y se doran sobre los fierros calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una entrada individual con papa dorada, cebolla dulce y chorizo colorado. Se puede servir como pequeño bocado o acompañar con una salsa fresca.

Ingredientes

6 papas pequeñas 2 cebollas 150 gr de chorizo colorado 2 cucharadas de manteca ½ vaso de vino blanco 1 cucharadita de azúcar 2 cucharadas de aceite Perejil fresco picado, a gusto Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Lavar las papas y hervirlas con cáscara hasta que estén tiernas, pero firmes. Escurrirlas y dejarlas entibiar. Aplastar cada papa con la base de un vaso, sin desarmarla por completo. Pintarlas con aceite y dorarlas sobre la parrilla o una plancha caliente. Cortar las cebollas en pluma fina. Cocinarlas con la manteca, el vino blanco y el azúcar. Mantenerlas a fuego bajo durante 20 minutos, hasta que estén tiernas y doradas. Cortar el chorizo colorado en cubitos y dorarlo aparte. Servir cada papa con cebolla caramelizada y chorizo colorado. Terminar con perejil fresco, sal y pimienta.

Tip: podés hervir las papas con anticipación y dorarlas sobre la parrilla cuando lleguen los invitados.

Error a evitar: no cocines la papa hasta que se desarme. Necesita conservar firmeza para soportar los ingredientes.

3. Tostones de pan de campo con berenjena, morrón y jamón crudo

Los tostones de pan de campo combinan verduras asadas con jamón crudo añadido al final sin contacto directo con el fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una entrada fresca y crocante, ideal para aprovechar las primeras brasas. Las verduras asadas aportan dulzor y el jamón crudo suma intensidad sin necesidad de cocinarlo.

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Ingredientes

6 rodajas de pan de campo 1 berenjena grande 1 morrón rojo 100 gr de jamón crudo 1 diente de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de jugo de limón 1 puñado de rúcula Sal, a gusto Pimienta, a gusto

Paso a paso

Cortar la berenjena en láminas de aproximadamente 1 cm de espesor. Pintarlas con aceite de oliva y cocinarlas sobre la parrilla hasta que estén tiernas. Asar el morrón entero hasta que la piel quede oscura y la pulpa blanda. Colocarlo en un recipiente tapado durante 10 minutos. Pelarlo, retirar las semillas y cortarlo en tiras. Mezclar la berenjena y el morrón con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Tostar las rodajas de pan de campo de ambos lados. Frotar el pan caliente con el diente de ajo. Colocar las verduras asadas sobre cada tostón. Terminar con jamón crudo y hojas de rúcula.

Tip: escurrí bien las verduras antes de colocarlas sobre el pan para conservar el crocante.

Error a evitar: no pongas el jamón crudo sobre la parrilla. Agregalo directamente al final.

4. Cebollas rellenas con queso, panceta y verdeo

Las cebollas rellenas con queso y panceta se cocinan envueltas en papel de aluminio sobre las brasas para conservar la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cebollas quedan tiernas, dulces y con un relleno cremoso. Es una opción económica que se puede cocinar envuelta en aluminio sobre las brasas.

Ingredientes

3 cebollas grandes 150 gr de queso cremoso 100 gr de panceta 2 cebollas de verdeo 2 cucharadas de queso crema 1 cucharada de aceite Sal, a gusto Pimienta, a gusto Papel aluminio, cantidad necesaria

Paso a paso

Pelar las cebollas y hervirlas durante 8 minutos para ablandarlas. Dejarlas enfriar y retirar parte del centro, sin romper las capas exteriores. Picar la panceta y dorarla en una plancha. Mezclarla con el queso cremoso, el queso crema y la cebolla de verdeo. Condimentar con pimienta y poca sal. Rellenar las cebollas con la preparación. Envolver cada una en papel aluminio. Cocinarlas sobre brasas medias durante 20 minutos. Abrir el aluminio y dejarlas unos minutos más para que el queso se gratine. Servirlas calientes con cebolla de verdeo fresca.

Tip: dejá un pequeño espacio dentro del aluminio para que el vapor circule y la cebolla no se reseque.

Error a evitar: no coloques las cebollas directamente sobre brasas muy fuertes. El exterior puede quemarse antes de que el centro quede tierno.

5. Pinchos de chipá, tomate confitado y queso

Los pinchos a la parrilla se preparan con trozos grandes de queso, tomate confitado y chipá del día anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una entrada diferente y fácil de comer. El chipá aporta una textura firme y el tomate confitado suma humedad y acidez.

Ingredientes

6 chipás 200 gr de tomates cherry 200 gr de queso semiduro 2 cucharadas de aceite de oliva 1 diente de ajo 1 cucharadita de orégano 1 puñado de albahaca fresca Sal, a gusto Pimienta, a gusto 6 palitos de brochette

Paso a paso

Cortar los chipás en cubos grandes. Cortar el queso en cubos de tamaño similar. Colocar los tomates en una fuente con aceite de oliva, ajo, orégano, sal y pimienta. Cocinarlos durante 15 minutos a fuego bajo, hasta que estén tiernos. Dorar los cubos de chipá sobre la parrilla o una plancha. Dorar los cubos de queso durante unos segundos por lado, sin dejar que se derritan por completo. Armar los pinchos alternando chipá, tomate y queso. Servirlos tibios con albahaca fresca y unas gotas de aceite de oliva.

Tip: usá chipás del día anterior. Tienen más firmeza y se doran mejor.

Error a evitar: no cortes los ingredientes demasiado pequeños. Los cubos grandes resisten mejor el calor y no se rompen al armar los pinchos.

6. Portobellos rellenos con queso azul, nueces y verdeo

Cinco hongos portobello cocidos a la parrilla y rellenos con queso azul fundido, trozos de nueces y cebolla de verdeo reposan sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una entrada distinta, rápida y con buena presencia para servir antes de la carne. Los hongos se cocinan sobre la parrilla y se rellenan con queso azul, nueces y cebolla de verdeo.

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Ingredientes

6 hongos portobello grandes 120 gr de queso azul 50 gr de nueces 2 cebollas de verdeo 2 cucharadas de queso crema 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharadita de jugo de limón Pimienta negra, a gusto Perejil fresco, a gusto Sal, con moderación

Paso a paso

Limpiar los portobellos con un paño húmedo o un papel de cocina. Evitar sumergirlos en agua. Retirar los tallos y picarlos finamente. Picar las nueces y la cebolla de verdeo. Mezclar los tallos picados con el queso azul, el queso crema, las nueces y la cebolla de verdeo. Agregar el jugo de limón y condimentar con pimienta. Probar antes de sumar sal, porque el queso azul ya es intenso. Rellenar los portobellos sin presionar demasiado la preparación. Pintar los hongos por fuera con aceite de oliva. Cocinarlos sobre la parrilla con el relleno hacia arriba durante 10 minutos, a fuego medio. Retirarlos cuando estén tiernos y el queso se haya fundido. Terminar con perejil fresco y servir calientes.

Tip: colocá los portobellos sobre una plancha o una fuente de hierro si la parrilla tiene una rejilla muy abierta.

Error a evitar: no los cocines con fuego fuerte. Pueden quemarse por fuera y quedar firmes en el centro.