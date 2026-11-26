La previa del asado no tiene por qué reducirse a una picada y una provoleta clásica. Con algunos ingredientes simples, la parrilla puede ofrecer entradas más coloridas, sabrosas y originales sin sumar demasiada dificultad.
La idea es aprovechar el fuego para preparar pequeños platos con identidad propia: verduras rellenas, papas doradas, panes crocantes, embutidos y portobellos.
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Son recetas pensadas para compartir mientras se terminan de formar las brasas y llega el momento de la carne.
1. Morrón relleno con huevo, queso y panceta
El morrón funciona como una pequeña fuente individual para cocinar el huevo y fundir el queso. La panceta, agregada al final, aporta un toque crocante y ahumado.
Ingredientes
- 3 morrones grandes
- 3 huevos
- 150 gr de queso cremoso o mozzarella
- 100 gr de panceta
- 2 cebollas de verdeo
- 1 cucharada de aceite
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Ají molido, opcional
Paso a paso
- Lavar los morrones y cortarlos al medio, a lo largo.
- Retirar las semillas y las partes blancas del interior.
- Colocar las mitades sobre la parrilla con la piel hacia abajo.
- Cocinarlas durante 8 minutos a fuego medio, hasta que comiencen a ablandarse.
- Cortar la panceta en tiras y dorarla en una plancha o sartén.
- Retirar el exceso de grasa y reservar la panceta.
- Colocar 1 huevo dentro de cada mitad de morrón.
- Agregar el queso cortado en cubos o rallado.
- Condimentar con pimienta y una pequeña cantidad de sal.
- Cocinar hasta que la clara esté firme y el queso se haya derretido.
- Terminar con la panceta crocante, la cebolla de verdeo y ají molido.
Tip: elegí morrones anchos y con una base estable. Si se inclinan, podés apoyarlos dentro de una provoletera o una fuente de hierro.
Error a evitar: no uses fuego muy fuerte. El morrón puede quemarse antes de que el huevo termine de cocinarse.
2. Papas aplastadas con cebolla caramelizada y chorizo colorado
Una entrada individual con papa dorada, cebolla dulce y chorizo colorado. Se puede servir como pequeño bocado o acompañar con una salsa fresca.
Ingredientes
- 6 papas pequeñas
- 2 cebollas
- 150 gr de chorizo colorado
- 2 cucharadas de manteca
- ½ vaso de vino blanco
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de aceite
- Perejil fresco picado, a gusto
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Paso a paso
- Lavar las papas y hervirlas con cáscara hasta que estén tiernas, pero firmes.
- Escurrirlas y dejarlas entibiar.
- Aplastar cada papa con la base de un vaso, sin desarmarla por completo.
- Pintarlas con aceite y dorarlas sobre la parrilla o una plancha caliente.
- Cortar las cebollas en pluma fina.
- Cocinarlas con la manteca, el vino blanco y el azúcar.
- Mantenerlas a fuego bajo durante 20 minutos, hasta que estén tiernas y doradas.
- Cortar el chorizo colorado en cubitos y dorarlo aparte.
- Servir cada papa con cebolla caramelizada y chorizo colorado.
- Terminar con perejil fresco, sal y pimienta.
Tip: podés hervir las papas con anticipación y dorarlas sobre la parrilla cuando lleguen los invitados.
Error a evitar: no cocines la papa hasta que se desarme. Necesita conservar firmeza para soportar los ingredientes.
3. Tostones de pan de campo con berenjena, morrón y jamón crudo
Una entrada fresca y crocante, ideal para aprovechar las primeras brasas. Las verduras asadas aportan dulzor y el jamón crudo suma intensidad sin necesidad de cocinarlo.
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Ingredientes
- 6 rodajas de pan de campo
- 1 berenjena grande
- 1 morrón rojo
- 100 gr de jamón crudo
- 1 diente de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 puñado de rúcula
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Paso a paso
- Cortar la berenjena en láminas de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Pintarlas con aceite de oliva y cocinarlas sobre la parrilla hasta que estén tiernas.
- Asar el morrón entero hasta que la piel quede oscura y la pulpa blanda.
- Colocarlo en un recipiente tapado durante 10 minutos.
- Pelarlo, retirar las semillas y cortarlo en tiras.
- Mezclar la berenjena y el morrón con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
- Tostar las rodajas de pan de campo de ambos lados.
- Frotar el pan caliente con el diente de ajo.
- Colocar las verduras asadas sobre cada tostón.
- Terminar con jamón crudo y hojas de rúcula.
Tip: escurrí bien las verduras antes de colocarlas sobre el pan para conservar el crocante.
Error a evitar: no pongas el jamón crudo sobre la parrilla. Agregalo directamente al final.
4. Cebollas rellenas con queso, panceta y verdeo
Las cebollas quedan tiernas, dulces y con un relleno cremoso. Es una opción económica que se puede cocinar envuelta en aluminio sobre las brasas.
Ingredientes
- 3 cebollas grandes
- 150 gr de queso cremoso
- 100 gr de panceta
- 2 cebollas de verdeo
- 2 cucharadas de queso crema
- 1 cucharada de aceite
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Papel aluminio, cantidad necesaria
Paso a paso
- Pelar las cebollas y hervirlas durante 8 minutos para ablandarlas.
- Dejarlas enfriar y retirar parte del centro, sin romper las capas exteriores.
- Picar la panceta y dorarla en una plancha.
- Mezclarla con el queso cremoso, el queso crema y la cebolla de verdeo.
- Condimentar con pimienta y poca sal.
- Rellenar las cebollas con la preparación.
- Envolver cada una en papel aluminio.
- Cocinarlas sobre brasas medias durante 20 minutos.
- Abrir el aluminio y dejarlas unos minutos más para que el queso se gratine.
- Servirlas calientes con cebolla de verdeo fresca.
Tip: dejá un pequeño espacio dentro del aluminio para que el vapor circule y la cebolla no se reseque.
Error a evitar: no coloques las cebollas directamente sobre brasas muy fuertes. El exterior puede quemarse antes de que el centro quede tierno.
5. Pinchos de chipá, tomate confitado y queso
Una entrada diferente y fácil de comer. El chipá aporta una textura firme y el tomate confitado suma humedad y acidez.
Ingredientes
- 6 chipás
- 200 gr de tomates cherry
- 200 gr de queso semiduro
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de orégano
- 1 puñado de albahaca fresca
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- 6 palitos de brochette
Paso a paso
- Cortar los chipás en cubos grandes.
- Cortar el queso en cubos de tamaño similar.
- Colocar los tomates en una fuente con aceite de oliva, ajo, orégano, sal y pimienta.
- Cocinarlos durante 15 minutos a fuego bajo, hasta que estén tiernos.
- Dorar los cubos de chipá sobre la parrilla o una plancha.
- Dorar los cubos de queso durante unos segundos por lado, sin dejar que se derritan por completo.
- Armar los pinchos alternando chipá, tomate y queso.
- Servirlos tibios con albahaca fresca y unas gotas de aceite de oliva.
Tip: usá chipás del día anterior. Tienen más firmeza y se doran mejor.
Error a evitar: no cortes los ingredientes demasiado pequeños. Los cubos grandes resisten mejor el calor y no se rompen al armar los pinchos.
6. Portobellos rellenos con queso azul, nueces y verdeo
Una entrada distinta, rápida y con buena presencia para servir antes de la carne. Los hongos se cocinan sobre la parrilla y se rellenan con queso azul, nueces y cebolla de verdeo.
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Ingredientes
- 6 hongos portobello grandes
- 120 gr de queso azul
- 50 gr de nueces
- 2 cebollas de verdeo
- 2 cucharadas de queso crema
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Pimienta negra, a gusto
- Perejil fresco, a gusto
- Sal, con moderación
Paso a paso
- Limpiar los portobellos con un paño húmedo o un papel de cocina. Evitar sumergirlos en agua.
- Retirar los tallos y picarlos finamente.
- Picar las nueces y la cebolla de verdeo.
- Mezclar los tallos picados con el queso azul, el queso crema, las nueces y la cebolla de verdeo.
- Agregar el jugo de limón y condimentar con pimienta. Probar antes de sumar sal, porque el queso azul ya es intenso.
- Rellenar los portobellos sin presionar demasiado la preparación.
- Pintar los hongos por fuera con aceite de oliva.
- Cocinarlos sobre la parrilla con el relleno hacia arriba durante 10 minutos, a fuego medio.
- Retirarlos cuando estén tiernos y el queso se haya fundido.
- Terminar con perejil fresco y servir calientes.
Tip: colocá los portobellos sobre una plancha o una fuente de hierro si la parrilla tiene una rejilla muy abierta.
Error a evitar: no los cocines con fuego fuerte. Pueden quemarse por fuera y quedar firmes en el centro.
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