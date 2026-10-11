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Cinco ideas fáciles con dulce de leche: del budín relleno a las trufas sin horno

En el Día Mundial de este clásico argentino, una selección de preparaciones que lo incorporan como relleno, cobertura o ingrediente principal para compartir en casa

Frasco de vidrio transparente con dulce de leche de color marrón claro, con una cuchara de madera de mango largo insertada en el centro.
El Día del Dulce de Leche se celebra cada 11 de octubre en Argentina con distintas opciones para la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día del Dulce de Leche, que se celebra cada 11 de octubre en Argentina, propone una excusa para llevar este clásico de la repostería a la mesa y convertir la merienda en un momento para compartir. Presente en alfajores, tortas y postres de distintas generaciones, también admite versiones simples para preparar en casa, desde masas rellenas hasta bocados sin horno.

La versatilidad explica parte de su vigencia. Aporta textura y dulzor a masas suaves, combina con el amargor del chocolate y encuentra equilibrio junto a la banana, las frutas frescas o los frutos secos.

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A continuación, cinco recetas que ofrecen alternativas para usarlo como relleno, cobertura o componente principal, con opciones para compartir en casa durante la tarde o llevar a la mesa como postre.

Para facilitar el trabajo, conviene utilizarlo a temperatura ambiente. Si el producto está demasiado firme, unos segundos a baño María permiten recuperar una consistencia más fluida y fácil de untar.

1. Alfajores de maicena con dulce de leche y coco

un plato con alfajores de maicena -VisualesIA
La receta clásica de alfajores de maicena con dulce de leche repostero rinde doce unidades medianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción clásica para la merienda, con tapas suaves y quebradizas, rellenas con dulce de leche repostero y terminadas con coco rallado. La receta rinde unas 12 unidades medianas.

Ingredientes

  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 150 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 300 g de maicena
  • 200 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 400 g de dulce de leche repostero
  • 100 g de coco rallado

Paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
  2. Incorporar los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  3. Sumar la maicena, la harina leudante y el polvo de hornear tamizados. Unir sin amasar de más.
  4. Estirar la masa hasta que tenga unos 5 mm de espesor y cortar tapas circulares.
  5. Disponer las tapas sobre una placa enmantecada y hornear a 170 °C durante 8 a 10 minutos. Deben quedar claras.
  6. Dejar enfriar por completo. Rellenar dos tapas con dulce de leche repostero y pasar los bordes por coco rallado.

2. Panqueques con dulce de leche y banana

Panqueques apilados con dulce de leche y rodajas de banana en un plato, junto a un tenedor, un cuchillo y un vaso de agua.
Los panqueques combinan banana fresca con una salsa de dulce de leche aligerada en leche caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos panqueques combinan banana fresca y una salsa de dulce de leche más liviana, preparada con leche caliente. Se pueden servir como postre o merienda, con nueces picadas de forma opcional.

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Ingredientes

  • 2 huevos
  • 250 ml de leche
  • 125 g de harina
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Manteca, cantidad necesaria
  • 250 g de dulce de leche común
  • 2 bananas
  • 3 cucharadas de leche caliente
  • Nueces picadas, opcional

Paso a paso

  1. Batir los huevos con la leche, el azúcar y la esencia de vainilla.
  2. Agregar la harina de a poco y mezclar hasta que no queden grumos. Dejar reposar 15 minutos.
  3. Calentar una sartén antiadherente con una pequeña cantidad de manteca. Cocinar porciones de masa de ambos lados hasta formar panqueques finos.
  4. Mezclar el dulce de leche con la leche caliente hasta obtener una salsa fluida.
  5. Rellenar cada panqueque con rodajas de banana, doblarlo y terminar con la salsa. Sumar nueces picadas si se desea.

3. Budín de banana relleno de dulce de leche

Un budín relleno de dulce de leche con nueces picadas por encima, una rebanada al lado, un vaso de agua y un frasco en una mesa de madera.
El budín utiliza bananas maduras e incluye un centro de dulce de leche repostero saborizado con canela (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín aprovecha bananas maduras y esconde un centro de dulce de leche repostero. La canela aporta aroma a una preparación simple, pensada para cortar en porciones una vez fría.

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 120 g de azúcar rubia o blanca
  • 100 ml de aceite neutro
  • 200 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal
  • 180 g de dulce de leche repostero

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera de 24 cm.
  2. Pisar las bananas con un tenedor. Añadir los huevos, el azúcar y el aceite; mezclar hasta integrar.
  3. Incorporar la harina leudante, la canela y la sal. Revolver solo hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Volcar la mitad de la preparación en el molde y distribuir el dulce de leche en el centro, sin acercarlo demasiado a los bordes.
  5. Cubrir con el resto de la masa y hornear entre 40 y 45 minutos. Comprobar la cocción con un palillo en los laterales, ya que el centro tendrá dulce de leche.
  6. Esperar 10 minutos antes de desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla.

4. Trufas de chocolate y dulce de leche

Plato con trufas de galletitas cubiertas de coco, granas y chocolate rallado. Tazas de chocolate caliente, galletas y servilletas de tela en una mesa.
Las trufas de chocolate y dulce de leche constituyen una preparación que no requiere uso de horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta sin horno para preparar bocados de chocolate con una base de dulce de leche y galletitas trituradas. El rebozado puede variar entre cacao amargo, coco rallado o granas de chocolate.

Ingredientes

  • 200 g de chocolate semiamargo
  • 150 g de dulce de leche repostero
  • 80 g de galletitas de chocolate trituradas
  • 1 cucharada de cacao amargo
  • Cacao amargo, coco rallado o granas de chocolate para rebozar

Paso a paso

  1. Derretir el chocolate a baño María o en intervalos cortos de microondas, mezclando entre cada intervalo.
  2. Incorporar el dulce de leche, las galletitas trituradas y el cacao amargo.
  3. Llevar la mezcla a la heladera durante 30 minutos, hasta que tome consistencia.
  4. Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos apenas humedecidas.
  5. Rebozar las trufas con cacao, coco o granas y refrigerar al menos 20 minutos antes de servir.

5. Tostadas francesas rellenas de dulce de leche

Tostadas francesas rellenas de dulce de leche con frutos rojos, una taza de café, cubiertos y un recipiente pequeño sobre una mesa de madera.
Las tostadas francesas aprovechan rodajas de pan lactal o brioche rellenas con dulce de leche y frutas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tostadas francesas se preparan a partir de sándwiches de pan lactal o brioche rellenos con dulce de leche. Las frutas frescas equilibran el resultado y permiten adaptar la receta según la temporada.

Ingredientes

  • 8 rebanadas de pan lactal o brioche
  • 200 g de dulce de leche
  • 2 huevos
  • 150 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de azúcar
  • Manteca, cantidad necesaria
  • Frutillas o frutas de estación para acompañar

Paso a paso

  1. Untar cuatro rebanadas con dulce de leche y cubrir con las otras cuatro para formar sándwiches.
  2. Batir los huevos con la leche, la esencia de vainilla y el azúcar en un plato hondo.
  3. Pasar cada sándwich por la mezcla, unos segundos de cada lado, sin que el pan se humedezca en exceso.
  4. Cocinar en una sartén con manteca a fuego medio durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que se doren.
  5. Servir calientes, cortados al medio, con frutas frescas. El dulce de leche también puede acompañarse con café, mate o una infusión.

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