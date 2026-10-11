Cinco ideas fáciles con dulce de leche: del budín relleno a las trufas sin horno

El Día del Dulce de Leche, que se celebra cada 11 de octubre en Argentina, propone una excusa para llevar este clásico de la repostería a la mesa y convertir la merienda en un momento para compartir. Presente en alfajores, tortas y postres de distintas generaciones, también admite versiones simples para preparar en casa, desde masas rellenas hasta bocados sin horno.
La versatilidad explica parte de su vigencia. Aporta textura y dulzor a masas suaves, combina con el amargor del chocolate y encuentra equilibrio junto a la banana, las frutas frescas o los frutos secos.
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A continuación, cinco recetas que ofrecen alternativas para usarlo como relleno, cobertura o componente principal, con opciones para compartir en casa durante la tarde o llevar a la mesa como postre.
Para facilitar el trabajo, conviene utilizarlo a temperatura ambiente. Si el producto está demasiado firme, unos segundos a baño María permiten recuperar una consistencia más fluida y fácil de untar.
1. Alfajores de maicena con dulce de leche y coco
Una opción clásica para la merienda, con tapas suaves y quebradizas, rellenas con dulce de leche repostero y terminadas con coco rallado. La receta rinde unas 12 unidades medianas.
Ingredientes
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 300 g de maicena
- 200 g de harina leudante
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 400 g de dulce de leche repostero
- 100 g de coco rallado
Paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
- Incorporar los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Sumar la maicena, la harina leudante y el polvo de hornear tamizados. Unir sin amasar de más.
- Estirar la masa hasta que tenga unos 5 mm de espesor y cortar tapas circulares.
- Disponer las tapas sobre una placa enmantecada y hornear a 170 °C durante 8 a 10 minutos. Deben quedar claras.
- Dejar enfriar por completo. Rellenar dos tapas con dulce de leche repostero y pasar los bordes por coco rallado.
2. Panqueques con dulce de leche y banana
Estos panqueques combinan banana fresca y una salsa de dulce de leche más liviana, preparada con leche caliente. Se pueden servir como postre o merienda, con nueces picadas de forma opcional.
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Ingredientes
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 125 g de harina
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Manteca, cantidad necesaria
- 250 g de dulce de leche común
- 2 bananas
- 3 cucharadas de leche caliente
- Nueces picadas, opcional
Paso a paso
- Batir los huevos con la leche, el azúcar y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina de a poco y mezclar hasta que no queden grumos. Dejar reposar 15 minutos.
- Calentar una sartén antiadherente con una pequeña cantidad de manteca. Cocinar porciones de masa de ambos lados hasta formar panqueques finos.
- Mezclar el dulce de leche con la leche caliente hasta obtener una salsa fluida.
- Rellenar cada panqueque con rodajas de banana, doblarlo y terminar con la salsa. Sumar nueces picadas si se desea.
3. Budín de banana relleno de dulce de leche
El budín aprovecha bananas maduras y esconde un centro de dulce de leche repostero. La canela aporta aroma a una preparación simple, pensada para cortar en porciones una vez fría.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 120 g de azúcar rubia o blanca
- 100 ml de aceite neutro
- 200 g de harina leudante
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
- 180 g de dulce de leche repostero
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera de 24 cm.
- Pisar las bananas con un tenedor. Añadir los huevos, el azúcar y el aceite; mezclar hasta integrar.
- Incorporar la harina leudante, la canela y la sal. Revolver solo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Volcar la mitad de la preparación en el molde y distribuir el dulce de leche en el centro, sin acercarlo demasiado a los bordes.
- Cubrir con el resto de la masa y hornear entre 40 y 45 minutos. Comprobar la cocción con un palillo en los laterales, ya que el centro tendrá dulce de leche.
- Esperar 10 minutos antes de desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla.
4. Trufas de chocolate y dulce de leche
Una receta sin horno para preparar bocados de chocolate con una base de dulce de leche y galletitas trituradas. El rebozado puede variar entre cacao amargo, coco rallado o granas de chocolate.
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo
- 150 g de dulce de leche repostero
- 80 g de galletitas de chocolate trituradas
- 1 cucharada de cacao amargo
- Cacao amargo, coco rallado o granas de chocolate para rebozar
Paso a paso
- Derretir el chocolate a baño María o en intervalos cortos de microondas, mezclando entre cada intervalo.
- Incorporar el dulce de leche, las galletitas trituradas y el cacao amargo.
- Llevar la mezcla a la heladera durante 30 minutos, hasta que tome consistencia.
- Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos apenas humedecidas.
- Rebozar las trufas con cacao, coco o granas y refrigerar al menos 20 minutos antes de servir.
5. Tostadas francesas rellenas de dulce de leche
Estas tostadas francesas se preparan a partir de sándwiches de pan lactal o brioche rellenos con dulce de leche. Las frutas frescas equilibran el resultado y permiten adaptar la receta según la temporada.
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Ingredientes
- 8 rebanadas de pan lactal o brioche
- 200 g de dulce de leche
- 2 huevos
- 150 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de azúcar
- Manteca, cantidad necesaria
- Frutillas o frutas de estación para acompañar
Paso a paso
- Untar cuatro rebanadas con dulce de leche y cubrir con las otras cuatro para formar sándwiches.
- Batir los huevos con la leche, la esencia de vainilla y el azúcar en un plato hondo.
- Pasar cada sándwich por la mezcla, unos segundos de cada lado, sin que el pan se humedezca en exceso.
- Cocinar en una sartén con manteca a fuego medio durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que se doren.
- Servir calientes, cortados al medio, con frutas frescas. El dulce de leche también puede acompañarse con café, mate o una infusión.
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